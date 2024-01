EVENIMENT.Volumul autobiografic „Copilul înfiat de Dumnezeu”, semnat de Anton Varga a fost lansat

Anton Varga, aflat la debutul său editorial și-a lansat volumul autobiografic „Copilul înfiat de Dumnezeu”, marți, 30 ianuarie, cu începere de la ora 15:00, la Biblioteca Județeană Satu Mare. Întreg evenimentul a fost organizat de și Asociația „Eliezer”, cu ajutorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare și bineînțeles cu sprijinul Bibliotecii Județene Satu Mare.

Evenimentul de lansare a volumului autobiografic „Copilul înfiat de Dumnezeu” a fost moderat de Paula Horotan, directorul adjunct al Bibliotecii Județene din Satu Mare, care i-a dat mai apoi cuvântul Darianei Săsărman–Țou, managerul Bibliotecii Județene Satu Mare.

„Mi-a fost dat să-l întâlnesc de curând pe Anton Varga, mi-a lăsat un exemplar din cartea lui, cu mari rețineri pentru că da, sunt mamă, am citit-o, am suspinat, am vărsat lacrimi, m-am întristat, dar m-am și bucurat pe de-o parte. Îmi este greu să îmi imaginez cum Anton adultul pe care azi eu l-am perceput puternic și responsabil, a avut parte de o copilărie și o adolescență în care normalitatea a fost compusă din piese puzzle gri, întunecate, știrbite, făcute parcă de o mână imprecisă, ezitantă și oricât a încercat să potrivească aceste piese imaginea de ansamblu a fost multă vreme distorsionată, neprietenoasă, adesea sumbră și tristă. Până în momentul înc are s-a apropiat de Dumnezeu. Mă rezum prin a-i mulțumi că și-a îndreptat atenția spre Biblioteca Județeană Satu Mare și a ales instutuția noastră drept spațiu pentru manifestare a acestui eveniment. Lui Anton ii dorim determinare, putere de muncă și de ducere la îndeplinire a tuturor proiectelor. iar dacă printre aceste proiecte se regăsește și intenția de a scrie, de a publica și alte volume, casa cărții sătmprene îi va rămâne deschisă. Știm că la Satu Mare se dă startul unui amplu periplu de promovare a volumului „Copilul înfiat de Dumnezeu”. Evenimentul de lansare va fi replicat în mai multe biblioteci județene din țară”, a spus Dariana Săsărman Țou, managerul Bibliotecii Județene Satu Mare.

Cartea a fost prezentată de oameni de seamă ai județului

Misiunea de a prezenta cartea și autorul le-a revinit invitaților Mariana Dragoș, directorul general al DGASPC Satu Mare, dr. Felician Pop, scriitor și publicist, Dregan Gheorghe, pastor la Biserica Penticostală „Betania”, Alinei Dragoș, dirctoarea Colegiului Național „Ioan Slavici”, Elena Birtoc, deținătoarea unei renumite companii și dr. Viorel Câmpean, istoric și scriitor, care și-a desfășurat mai bine de un deceniu activitatea profesională în domeniul protecției copilului.

„ Lumea se susține pe umerii celor care au ca proiect de viață un sens al binelui, făcut firesc, în mod natural, din vocație. La această „talpă a binelui” contribuie oameni mulți, precum Anton, oameni adesea fără identitate precizată, fără a căror cumințenie lipsită de sclipiciul vanității, viața cea bună nu funcționează pe pământ. Și, pentru că vorbim de identitate, aș vrea să vă spun o poveste. Povestea omului care-și caută rădăcinile, în încercarea de a descoperi cine este.

Datorită lui Anton Varga, omul acesta cu un suflet mare cât statura lui toată, am descoperit și eu efectele pe care instituționalizarea le produce asupra copiilor orfani. Mulți dintre acești copii separați de părinți sau abandonați vorbesc de absența afecțiunii, a atașamentului, de durerea pricinuită de ideea că viața lor nu are valoare și că nu sunt doriți de nimeni. De lipsa sentimentului de identitate. Ei nu au o istorie a lor, nu au trecut, nici biografie și, de foarte multe ori, nu au nici măcar amintiri: nu știu cum arătau când au fost mici, când au plâns prima oară, când au făcut primii pași. Nu cunosc surâsul bunicii sau vocea mamei când le cântă seara la culcare cântece de leagăn. Le lipsesc reperele mentale, pe baza cărora să își creeze un traiect existențial, ca oameni. De aceea, ca adulți, vor trăi cu un gol sufletesc de neacoperit. Nu au stimă de sine, nu au încredere în forțele proprii, nu se autoapreciază ca fiind valoroși, deoarece ei au fost „aruncați” la coșul de gunoi al realității. Și așa, capătă convingerea că vor eșua și că ratarea e doar o chestiune de timp.

Anton mi-a povestit despre căderile lui, despre momentele depresive când s-a gândit la tot ce e mai rău, la sfârșit, când s-a simțit extrem de singur printre oameni. El mi-a confirmat că lipsa de afecțiune din timpul copilăriei are consecințe dramatice asupra întregii existențe omenești.

Nu-mi pot imagina cum este să trăiești vitregit de dragoste, atenție și îngrijire familială. Anton a decis că nu va permite ca aceste traume aproape insurmontabile, care încep cu inadaptare, anxietate și depresie să ducă, inevitabil, la dezumanizare. Și atunci a luat măsuri. Pentru el, dar, mai ales pentru ceilalți oropsiți ai lumii. Și așa și-a găsit rostul și bucuria de a trăi, făcându-i și pe alții fericiți.

A construit case familiale, a creat proiecte de voluntariat, a dus plase cu alimente într-un program regulat, lunar, către oameni săraci, nu doar în orfelinate, a îmbrăcat și a hrănit copiii săraci, a sprijinit spitalizarea unor cazuri grave. Aleargă, bate la uși, insistă când nu i se răspunde. Zâmbește mereu. E refuzat uneori, dar o ia de la capăt. Face daruri, peste tot.

-„Ce mai faceți?” -„Ziua bună, Anton. Sunt ocupată”, zic, grăbindu-mă spre alte treburi. -„Nu-i nimic, vin și mâine. Știți, am o idee…” Și așa începe totul. Revine, cât să nu-i poți spune că nu mai ai timp pentru el. Îți arată copii desculți în fotografii, îți vorbește de niște condiții la un orfelinat, de câteva nevoi pentru niște bătrâni dintr-un sat uitat de lume, și te-a convins. Ești în lumea lui; știi că vei face ceva, dacă poți. Iar la plecare îți lasă ceva pe birou, o bombonică sau o amintire, sau un brăduleț de Crăciun, sau o gustare din turtă dulce. Semn că viața e dulce, să nu treci prin ea fără urme, fără bunătate.

Statisticile ne arată că în România, rata mortalității infantile în 2021 a fost de 5,63 la 1.000 de nașteri. Unul din trei copii supraviețuiesc în sărăcie în țara noastră. Suntem pe un loc „fruntaș” în Europa și la numărul de mame minore sau la numărul de copii dispăruți. Toate aceste cifre înseamnă orfani, trafic de persoane și, adesea, violență fizică aplicată copiilor. De ce am susținut această pledoarie? Pentru că și eu, o răsfățată a vieții, am învățat o lecție importantă de la Anton. Și o voi spune mai departe celor dispuși să mă asculte.

E ușor să ajuți. Nu trebuie decât să ne facem treaba. Cu onestitate, cu hărnicie, cu devotament, fără să așteptăm altă recompensă decât o lume a mai-binelui pentru cei care ne vin din urmă. Asta mi-a spus-o Anton, băiatul acesta cinstit, gălăgios, dar introvertit, simplu, încrezător și încăpățânat în visurile și aspirațiile lui, răbdător în greutăți și poveri, ambițios și dinamic în proiecte, tot-tot-tot un entuziasm hrănit de iubire de semeni.

O discuție cu el te ajută să reduci lumea, cu toate capriciile ei, la esență, la strictul necesar. Uneori agasant prin insistență (pentru că nu renunță la nimic), alteori disprețuit, din ignoranță, de către cei care nu-l cunosc suficient, Anton are virtutea celui care duce povara. E o noblețe aparte care mă face să cred în el, deoarece îl consider un păstrător al lumii pe orbită, pe calea luminii”, a spus Alina Dragoș, directorul Colegiului Național „Ioan Slavici”.

Prefectul Radu Roca, prezent la evenimentul editorial

De asemenea, la eveniment au participat prefectul Radu Roca, prietenii și colaboratorii autorului, bibliotecari și jurnaliști, sătmărenii de toate vârstele, profesiile sau confesiunile, care și-au dorit să îl cunoască pe Anton și să-i descopere incredibila poveste de viață.

„Felicitări Anton, pot să spun că ești un exemplu pentru mulți tineri care nu au avut o copilprie fericită. Este dovada puterii tale de luptă și de muncă, continuă tot așa că faci bine, continuă să fi acelaș om bun, să ai dragoste de Dumnezeu și de oameni, te felicit! Mereu vei avea în mine un sprijin și un prieten! Mă bucur că pot să îți spun că ai cel mai bun tată din lume, Dumnezeu”, a precizat prefectul Radu Roca.

Volumul redă experiențele copilului instituționalizat Anton Varga

Apărut la finele anului 2023, la Editura clujeană „Limes”, în Colecția „Paraliteraria”, volumul redă experiențele copilului instituționalizat Anton Varga, puternicele trăiri ale acestuia, dar și parcursul său în devenirea adultului responsabil de astăzi, cuprinse în șase capitole emoționante.

Cartea debutează cu un cuvânt înainte, semnat de Valerian Mocan, pastorul Bisericii „Noua Speranță” din Zalău, în vreme ce „epilogul” acesteia reunește emoționantele cuvinte ale unor oameni care în diferite momente de cumpănă au fost alături de Anton, oferindu-i suport material ori emoțional necondiționat. Se cuvine a-i aminti pe toți aceștia: d-na Elena Birtoc, deținătoarea unei renumite companii; d-na prof. Chira Monica, diriginta lui Anton; prof. dr. Alina Dragoș, directorul Colegiului Național „Ioan Slavici” Satu Mare; d-na Mariana Dragoș, directorul general al DGASPC Satu Mare; Liviu Matioc, directorul Casei de Copii de la Hurezu Mare și d-na Ramona Lup, cea care, la un moment dat, a devenit figura maternă din existența lui Anton.

