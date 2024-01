Se dezvoltă șapte noi proiecte cu fonduri transfrontaliere în județ

Consilierii județeni sătmăreni au fost convocați în data de 26 ianuarie, începând cu orele 12.00, pentru ședința ordinară a lunii ianuarie. La invitația președintelui Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, au fost prezenți 28 de consilieri județeni.

Consilierii județeni au aprobat în cadrul ședinței ordinare depunerea spre finanțare a șapte noi proiecte de dezvoltare în domeniile care țin de sănătate, educație și cultură.

La şedinţa care a avut loc în cursul zilei de vineri, alături de consilierii judeţeni, au participat şefi de servicii din cadrul Consiliului Judeţean Satu Mare, dar şi directori de instituţii subordonate Consiliului Judeţean.

Ședința ordinară a cuprins 18 puncte dintre care amintim:

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, fond aflat la dispoziția consiliului județean, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Memories of Nations – Architectural and Social Heritage of Cooperatives”, acronim „MonArch”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Empowering the border communities through common cultural heritage”, acronim „GIVE BACK”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Beyond nationalities. Ethnographic and cultural similarities between Romanians, Ukrainians and Slovaks from the Upper Tisza Region”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului chiriilor aferente locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tinerii specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Județean Satu Mare, pentru anul 2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea, în fază de propunere, a modificării Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în mod exclusiv pentru specialiști din sănătate, din Blocul de locuințe realizat prin A.N.L., situat în municipiul Satu Mare, str. Tudor Vladimirescu nr. 7 (16 unități locative), aflat în administrarea Consiliului Județean Satu Mare

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea valorii unitare lei/kilometru aferentă sumei forfetare și a sumei forfetare pe zi aferentă fiecărei tranșe de 1 kilometru pe o distanță de la 1 la 50 de kilometri pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în satul, comuna, oraşul sau municipiul de domiciliu şi nu beneficiază de existenţa serviciilor de transport public

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al Județului Satu Mare

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 6/2023 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat în vederea pregătirii proiectului ”Cloud Regional Nord-Vest”

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificareaAnexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 126/ 26.06.2017 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Satu Mare şi a Regulamentului de funcţionare a acesteia

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Hărții strategice de zgomot pentru Aeroportul Satu Mare

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Județean Satu Mare, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare, pe anul 2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ,,Cross-Border Health Care tools for equal access”, acronim ,,HEALTHY”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ,, Edu.com – Educational Tool for communities”, acronim ,,Edu.com”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Satu Mare and Transcarpathia Cardiovascular Cooperation” acronim ,,Heart beats”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului.

Consiliul Județean depune următoarele proiecte:

„Cross-Border Health Care tools for equal access”, acronim HEALTHY, în cadrul Programului Interreg VI-A Next România-Ucraina. Prin acest proiect, UAT Județul Satu Mare și Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș intenționează dotarea spitalului din Negrești-Oaș cu echipamente medicale moderne și cu o autospecială de transport pacient, precum și instruirea personalului medical. Valoarea eligibilă pentru UAT Județul Satu Mare este de 738.920 euro, iar pentru Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș – 90.066 euro.

„Satu Mare and Transcarpathia Cardiovascular Cooperation”, acronim „Heart beats”, în cadrul Programului INTERREG VI-A NEXT România-Ucraina. Proiectul are în vedere înființarea unei noi structuri de specialitate, USTACC (Unitate de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici), în cadrul Secției de cardiologie a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, respectiv dotarea unității nou înființate și a laboratorului de angiografie cu echipamente și aparate profesionale de înaltă calitate și performanță tehnologică. Costurile bugetate de către Spitalului Județean de Urgență Satu Mare – 618.284 euro.

„Life-Giving Water – way towards long-term access to health”, prin Programul Interreg VI-A Next România Ucraina 2021-2027. Proiectul prevede creșterea nivelului de conştientizare a populaţiei asupra potenţialului de apă termală/minerală existent. Valoarea totală eligibilă pentru UAT Județul Satu Mare este de 100.899 euro.

„Memories of Nations – Architectural and Social Heritage of Cooperatives”, acronim „Mon Arch”, în cadrul Programului INTERREG VI-A România-Ungaria. Proiectul include renovarea a două case şi a expoziţiei din ansamblul Complexul Memorial Ady Endre, organizarea de activităţi de pedagogie muzeală şi consolidarea identităţii locale prin redescoperirea exemplelor cooperativelor precomuniste. Bugetul aferent Muzeului Județean Satu Mare este de 406.368 euro.

„Empowering the border communities through common cultural heritage”, acronim „GIVE BACK”, în cadrul Programului INTERREG VI-A NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina. Proiectul prevede reorganizarea expoziției permanente de etnografie a Muzeului Județean Satu Mare, organizarea unor evenimente și expoziții, vor fi publicate Monografia clădirii Muzeului Județean Satu Mare, cataloage de expoziție, albume foto ale colecțiilor. Bugetul Muzeului Județean Satu Mare – 314.370 euro.

„Beyond nationalities. Ethnographic and cultural similarities between Romanians, Ukrainians and Slovaks from the Upper Tisza Region”, în cadrul Programului INTERREG VI-A NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina. Se are în vedere digitalizarea obiectelor de patrimoniu cultural din colecțiile de etnografie şi artă ale Muzeului Județean Satu Mare și organizarea unor ateliere de lucru între specialiști, conferințe științifice. Bugetul total al Muzeului Județean Satu Mare este de 99.540 euro.

„Edu.com – Educational Tool for communities”, în cadrul Programului Interreg VI-A Next România-Ucraina. Proiectul prevede dezvoltarea unei platforme educaționale și de comunicare sustenabile, bazată pe TIC, pentru asigurarea unui schimb eficient de informații între populația din regiunile de frontieră și autorități. Valoarea totală eligibilă pentru UAT Județul Satu Mare este de 120.503 euro.

Karina Brodi