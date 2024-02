150 locuri de muncă vacante oferite de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare

Potrivit datelor furnizate de agenții economici din județul Satu Mare privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare se regăsesc 150 locuri de muncă vacante.

Dintre acestea:

– 7 locuri vacante sunt pentru cei cu studii superioare( agent de vanzari; contabil-sef; controlor financiar; inspector asigurari; manager de zona)

– 30 locuri vacante pentru cei cu studii liceale și postliceale (agent reclama publicitara; camerista hotel; casier; conducator auto transport rutier marfuri; director tehnic; electrician in constructii; facturist; functionar economic; lucrator comercial; lucrator gestionar; manipulamt marfuri; mecanic utilaj; muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli, zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet; operator gestionar loto; operator introducere, validare si prelucrare date; ospatar; preparator de semifrabicate si preparate culinare; receptioner hotel; reprezentant comercial; sef departament; sef departament marfuri alimentare/nealimentare; sef linie fabricatie; sofer de autoturisme si camionete)

– 41 locuri vacante pentru cei cu studii gimnaziale (agent securitate; agent securitate incinta (magazin, hotel, întreprindere, etc); anticar; asistent personal al persoanei cu handicap; barman; bucatar; camerista hotel; conducator auto transport rutier marfuri; dulgher restaurator; finisator terasamente; ingrijitor cladiri; ingrijitor spatii verzi; manipulant marfuri; muncitor necalificat in industria confectiilor; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor; muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet; muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje; paznic; sapator manual; sef formatie; spalator covoare innodate; spalator vehicule; sofer de autoturisme si camionete; tinichiugiu in constructii; zidar pietrar; zugrav.)

– 1 loc vacant pentru cei cu școală generală incompletă și fără studii (conducator auto transport rutier de marfuri).

– 71 locuri de muncă pentru cei cu scoală profesională ( agent de secutitate; conducator auto transport rutier de marfuri; confectioneri tricotaje dupa comanda; confectioner asamblor articole din textile; confectioner prelucrator in industria textila; croitor; cusator piese din piele si inlocuitori; electrician de intretinere si reparatii; electrician montare si reparatii aparataj electric de protectie, relee, automatizare; inginer electrician; lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale; lacatus mecanic; lucrator comercial; masinist pod rulant;mecanic auto; muncitor necalificat in industria confectiilor; operator confectioner; operator la prelucrarea maselor plastice; secretara; sofer de autoturisme si camionete; supraveghetor jocuri(cazino); talpuitor; tamplar universal; tehnician constructii; tinichigiu in constructii;).

129 locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 129 locuri de muncă vacante în țări ca:

Norvegia – 51 locuri de muncă pentru: supraveghetor ferma; muncitor acvacultura;

Letonia – 30 locuri de muncă pentru: sudor;

Germania – 29 locuri de muncă pentru: tehnician in mecatronica auto(carosier auto); muncitor in productie; tehnician service; mecatronist; lucrari in productie – procesare produse din carne; tehnician electronist; fizioterapeut;

Austria – 5 locuri de muncă pentru: tehnician productie;

Danemarca – 5 locuri de muncă pentru: tehnician industrial;

Franta – 4 locuri de muncă pentru: ciontolitori transatori carne;

Belgia – 5 loc de muncă pentru: dulgher/tamplar/inginer (manager asamblari.manager echipa)

Persoanele interesate se pot adresa consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, str.Ion Ghica nr.36, telefon 0261/770237 și e-mail:ajofm.sm@anofm.gov.ro