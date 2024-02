Interviu artă-cultură / Ce frumos e omul!

Acolo unde se celebrează arta cuvântului, o întâlnim adesea şi pe Dana Criste, la evenimente ce găzduiesc lansări de cărţi sau întâlniri literare ale confraţilor de condei. S-a născut în orașul Negrești Oaș, din părinții dascăli, Țânțaș Petru și Maria, fiind cunoscută ca poetă sub pseudonimul literar Dana Zen. Este Membru în Asociația Scriitorilor de Nord-Vest și Membru al Uniunii Ziariștilor Profesionişti din România. Marea ei pasiune este poezia, ceea ce face din invitata mea de azi un delicat mânuitor al metaforei. Din cupa ei îşi hrăneşte sufletul zi de zi, căutând în permanenţă calea către ea. “Eu nu scriu rime fără rost / Scriu despre mine…de ce-a fost / De viaţa mea…de viaţa ta, / Poate m-aude, cineva!” Pesemne, chemarea ei s-a auzit, pentru că azi suntem aici să o ascultăm! Lectură plăcută, dragi cititori!

Când şi cum ai început să scrii? Care este povestea de ieri a poetei de azi?

Am crescut într-o familie de dascăli, unde cărțile și lectura erau prezente precum hrana cea de toate zilele. Am început să scriu încă din liceu, la îndemnul profesorului meu de limba și literatura română, care a văzut în mine un licăr de speranță. Apoi viața m-a purtat pe alte valuri. Am început să public în anul 2015, după întoarcerea în țară. Am luat legătura cu lumea culturală din oraș şi am început să frecventez cele două cenacluri literare , “Cronograf” și “Afirmarea”.

Cum se naşte o poezie de-a ta? Unde înmugureşte primul licăr, în minte sau în suflet?

Poezia mea înmugurește în suflet. Scriu cu o emoție personală dintre cele mai intense. Nu știu cât de mult ,,trăiesc prin cuvinte”, dar e sigur că există cuvinte care-mi schimbă o zi, care mă întunecă sau care mă luminează, după care urmează mintea. Aș consemna scrisul ca realizare doar după ani de studiu, profunzime, înțelepciune și consecvență, după o reală evoluție interioară. Cuvântul cheie este: colaborare suflet-minte.

Eşti poetă consacrată, autoare a mai multor volume de versuri. Ce ne poţi spune despre ele?

Volumele de poezie au apărut după cum am simțit, începând cu anul 2015, când m-am întors în țară după ani de străinătate. Astfel a apărut primul meu volum de poeme ,,Aproape de liniștea simțirii” editura Cervantes București, publicat în anul 2015, după care au urmat : ,,Desculță prin iubire” editura Eco Print Satu Mare, 2016; ,,O altă scufundare” editura Pleiade Satu Mare, 2017; ,,Răsărit în ochiul nopții” editura Ecou Transilvan Cluj Napoca, 2018 și ,,Ferestre cu flori de gheață” editura eCreator Baia Mare, 2022.

Recent ai lansat volumul ” Doar cărţile”, într-o frumoasă atmosferă de sărbătoare, la Biblioteca Judeţeană Satu Mare. Este vorba de o abordare complet diferită faţă de tot ceea ce ai creat până acum. Despre ce ne “vorbeşte” el?

Volumul ,,Doar cărțile” apărut la editura eCreator Baia Mare în anul 2023 reprezintă referințe critice, note de lectură, o zăbavă analitică pe care mi-am permis-o în urma lecturării acestor cărți. O lectură benefică făcută și cu ,,ochiul sufletului” sensibil la frumos, nu doar cu ,,bisturiul sterilizat” al criticului de specialitate. A scrie despre ceilalți cu sufletul deschis, a evidenția calități sau defecte nu e deloc ușor. A scrie în manieră critică implică mult efort intelectual, un exercițiu de gândire chibzuit, raționamente lucide. Dacă se poate vorbi de plăcerea cititului, există desigur și o plăcere a scrisului. Iar comentarea unei cărți este, în primul rând, un exercițiu necesar propriului drum literar.

Ai o comunicare excepţională cu iubitorii de carte din mediul online. Prin ce alte căi îţi promovezi poezia?

Mediul online este cel mai la îndemână, este locul unde oamenii își împărtășesc sentimente, stări, experiențe de viață. O altă manieră prin care îmi promovez poezia sunt antologiile, precum: ,,Vis de toamnă”, Apollon București; ,,Poemele Unirii”, Poesis Satu Mare; ,,Vara speranței”, eCreator Baia Mare ; ,,Iarna emoțiilor”, eCreator Baia Mare; ,,Primăvara din suflet” e Creator Baia Mare; ,,Septentrion” – Antologia Cenaclului “Cronograf” Satu Mare, ,,Vara din suflet” – eCreator Baia Mare etc.

De asemenea, am publicat în importante reviste de cultură, cum ar fi: Revista “Poesis” Satu Mare, Revista “Cronograf” Satu Mare, Revista “eCreator” Maramureș, Revista “Apollon” București, “Mărturii Culturale” Satu Mare, “Cetatea culturală” Cluj Napoca, “Destine literare”- Canada, Revista “Cervantes”- București etc.

Am avut apariţii cu eseuri de critică literară în : Gazeta de Nord-Vest Satu Mare (pagina de cultură), Actualitatea literară, Revista Nouă, nr.1 2023 Câmpina, Revista eCreator Maramureș, Ziarul Necenzurat Maramureș RO, Ziarul Știrile Maramureș RO, Revista Urmuz, Câmpina etc. E greu să te promovezi singur. Aici cred că ar trebui făcut ceva.

Ai vreun autor preferat, în scrierile căruia te regăseşti?

Dintre autorii preferați doresc să-l amintesc, în mod special, pe Lucian Blaga, pe care am început să-l admir încă de pe vremea liceului. Tudor Arghezi este de asemenea unul dintre preferații mei. Imi place foarte mult Marin Sorescu, Nina Cassian, Emil Brumaru și mulți alții. Lista ar fi prea lungă.

Pregăteşti ceva nou pentru iubitorii de lectură?

Pe viitor pregătesc un volum de eseuri ,,Șaptezeci și șapte șoapte” care sper să apară în 2024 și care cuprinde 77 eseuri, un număr deloc întâmplător ales aici . Dar lucrez și la un volum de poezie, care va cuprinde 101 poeme.

Te rog, în final, să transmiţi un gând cititorilor acestei pagini!

Vă doresc o viață luminată, plină de cărți bune. Și să nu uităm, ne putem mântui doar prin credința în frumos, în bunătate, în dăruire!

Mulţumesc! Ea este Dana Criste! Până data viitoare, nu uita, drag cititor, să fii creativ şi autentic!

Georgeta I. Govor