Marcel Ciolacu, despre discuțiile dintre PSD și PNL privind comasarea: „Este incorect, nu este o negociere pe funcții”. Când va fi anunțat calendarul alegerilor

Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, 20 februarie, că își dorește ca miercuri, 21 februarie, să anunțe tot calendarul alegerilor. Întrebat ce șanse sunt legate de comasarea alegerilor parlamentare cu prezidențiale, Ciolacu a spus că „foarte mici”.

Afirmația a fost făcută în cadrul evenimentului „Living better with Europe”, cu ocazia întrunirii la București a Biroului grupului social-democrat din Parlamentul European.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat că nu a fost luată o decizie privind comasarea alegerilor, însă anunțul privind calendarul pe baza căruia românii vor merge la urne va fi anunțat mâine.

„Cu toții am rămas strânși în jurul valorilor care ne definesc. Niciunii dintre noi n-am încercat ca să căutăm voturile, să ne schimbăm opiniile sau să-ncercăm compromisuri cu formațiuni extremiste care ne-ar fi abătut de la drumul pe care îl avem de făcut. Eu vreau să trăiesc într-o Românie liberă, într-o Europă liberă. Eu nu vreau ca contracandidații noștri să moară subit prin pușcării sau otrăviți. Eu cred că nu vreau ca România să fie un vasal al Federației Ruse. Cel târziu pe data de 9 iunie vor avea loc alegeri europarlamentare în toate cele 27 de state. Este un efort comun, eu cred că toate temele principale, eu cred că toate temele principlale in acest moment au o rădăcină social-democrată. Toate provocările din acest moment, după crizele suprapuse au rezolvări social-democrate, de aceea sunt ferm convins că acest an va fi al social-democrației.

Sunt ferm convins că mâine, atât eu, cât și președintele Nicolae Ciucă, vom răspunde la întrebări. Este incorect, ca în timpul unor negocieri, unor discuții, eu să spun cum se va face. Eu vreau să iau, împreună cu domnul președinte Nicolae Ciucă, cea mai bună decizie în ceea ce privește românii și viitorul României și stabilitatea României. Să vedem care este propunerea finală, nu este o negociere pe funcții. Sunt două programe de armonizat, fiindcă, categoric că vom veni cu un program. Este o cale foarte clară împotriva extremismului din România, care există în acest moment și trebuie să recunoaștem acest lucru și vom vedea și percepția românilor în cazul în care decidem.

Una dintre soluții este o alianță electorală sau o alianță politică, care va da stabilitatea României. Sunt ferm convins că mâine veți afla tot. Asta vă spun ca prim-ministru al României. Eu doresc mâine să anunț calendarul de alegeri. Când am luat decizia, am anunțat calendarul, ca românii să știe când se merge la alegeri.

Eu îmi doresc ca cele două partide să vină cu două programe, le avem deja, să le armonizăm în ceea ce privește o stabilitate a României. Am spus și în ședința cu colegii social-democrați europeni, dacă România nu ar fi avut o stabilitate politică, nu am fi reușit să fim între statele, cu adevărat, un procent destul de mic, ne-am fi dorit mai mult, de creștere economică. Uitați-vă ce s-a întâmplat în alte state, unde n-a existat o stabilitate economică, unde acele state au intrat în recesiune.

Venim cu un proiect de țară pentru toate alegerile. România va da candidatul și pentru președintele României. Suntem oameni politici și oameni de stat. Când ajungi în anumite funcții în statul român, trebuie să decizi ce e mai bine pentru România în primul rând, apoi să armonizezi lucrurile, iar colegii care te duc într-o anumită funcție să fie lămuriți că așa e cel mai bine, nu neapărat pentru ei, pentru că înainte de a fi PSD-iști și PNL-iști, suntem români. Să vedem ce este bine bine pentru România și pentru români și pe urmă sunt ferm convins că în interiorul fiecărui partid vom găsi soluțiile potrivite. Nu am decis niciun lucru, n-ar fi corect față de partenerul meu, președintele Nicolae Ciucă”, a declarat Marcel Ciolacu în Parlament.