Marian Torok, primarul comunei Medieșu Aurit: ”Tot ceea ce am promis în campania electorală, am și realizat”

Primarul comunei Medieșu Aurit, Marian Torok a prezentat, în Gazeta de Medieșu Aurit un succint raport de activitate, cu toate obiectivele realizate în fiecare localitate componentă a comunei. Concluzia este că s-a ținut de cuvânt, a realizat toate obiectivele propuse și chiar proiecte noi, despre care nu a vorbit în campania electorală, dar care au apărut ca urmare a unor oportunități de finanțare sau a unor nevoi identificate.

Marian Torok: ”În fiecare sat al comunei am reușit să realizăm lucruri care s-au tot promis în 30 de ani și care până acum nu s-au făcut”

”În trei ani de mandat pot să spun că tot ceea ce am promis în campania electorală, am și realizat. Sunt foarte multe obiective realizate, în fiecare sat al comunei am reușit să realizăm lucruri care s-au tot promis în 30 de ani și care până acum nu s-au făcut. Am reușit să ne îndeplinim obiectivele, deși 3 ani în administrație nu înseamnă mult timp, având în vedere procedurile birocratice, însă, cu toate acestea, iată că am demonstrat că în 3 ani se pot face multe, dacă există determinare și voință.

Vom continua să implementăm proiecte în fiecare sat al comunei, avem multe proiecte importante demarate, dintre care aș aminti noul sediu de primărie, reabilitarea castelului, o nouă creșă etc.”, a spus primarul Marian Torok.

Medieșu Aurit: Nouă proiecte realizate sau în curs de realizare

În Medieșu Aurit, cetățenii de pe toate străzile beneficiază de apă, canalizare și gaz. În prezent, este în derulare proiectul prin care vor fi asfaltate toate străzile din localitate, unele au fost deja asfaltate, altele sunt pregătite pentru asfaltare.

Primarul Marian Torok spune că, în măsura în care timpul permite, asfaltarea se va face în acest an, dar, dacă ploile continuă, asfaltarea se va finaliza în primăvară, pentru a nu periclita calitatea lucrărilor și a nu pierde garanția. Oricum, contractul de finanțare este semnat, fondurile sunt asigurate, așa că, nu există niciun risc ca acest proiect să nu se realizeze.

De asemenea, au fost montate camere de supraveghere pe drumurile publice, au fost realizate trotuare, a fost realizat parcul din centrul localității, iar anul viitor se va continua cu modernizarea centrului.

În curând va începe reabilitarea termică a școlii și, mai mult, a fost câștigat un proiect pentru dotarea cu echipamente și aparatură inteligentă a școlii: table, laptopuri, videoproiector.

Iojib și Românești: Câte șase proiecte realizate sau în curs de realizare

În satul Iojib a fost realizată rețeaua de alimentare cu apă, cu tot cu branșamentele individuale; rețeaua de alimentare cu gaz metan; de asemenea a fost reabilitată integral școala; căminul cultural se reabilitează complet, lucrările fiind în acest moment realizate într-un procent de 80%; au fost realizate drumuri de exploatație și a fost montat sistem de supraveghere video pe drumurile publice din localitate.

În localitatea Românești au fost finalizate rețelele de apă, canalizare și gaz, cu branșamente individuale; a fost reabilitată clădirea școlii, în care, din acest an școlar s-a mutat școala profesională; au fost realizate drumuri de exploatație și s-au montat și aici camere video pentru creșterea siguranței cetățenilor.

Băbășești și Potău: Câte patru proiecte realizate sau în curs de realizare

În localitatea Băbășești a fost realizată rețeaua de alimentare cu apă, iar cetățenii s-au branșat deja la rețea; a fost realizată rețeaua de alimentare cu gaz și a început deja procedura de depunere a cererilor pentru branșamente individuale; au fost realizate drumuri de exploatație și s-au montat și aici camere video pentru supravegherea intrărilor și ieșirilor din localitate.

În localitatea Potău se lucrează la realizarea aducțiuni de gaz și se lucrează la un proiect major: podul peste râul Someș, care avansează rapid; s-au realizat drumuri de exploatație și s-au montat și aici camere de supraveghere pentru siguranța cetățenilor.

Câte trei proiecte Medieș Râturi și Medieș Vii

În Medies –Râturi au fost realizate drumuri de exploatație; a fost realizat sistemul de supraveghere video pe drumurile publice, iar școala veche, care nu mai funcționa ca unitate de învățământ din cauza lipsei de elevi a fost reabilitată și transformată într-o sală multifuncțională, pentru întruniri diverse.

În satul Medieș Vii au fost realizate drumuri de exploatație; au fost montate camere video, a fost realizată capelă mortuară și, în viitor, va fi reabilitată școala veche și transformată într-o sală de întruniri diverse.