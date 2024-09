Conviețuire Interetnică.Festivalul tradițiilor gastronomice ucrainene – eveniment cu mare impact comunitar

Duminică, 22.09.2024, Uniunea Ucrainenilor din România, Filiala Satu Mare, în parteneriat cu Consiliul Local Terebești, Muzeul Județean Satu Mare și Gazeta/Nord Vest TV, a organizat, la Terebești, a doua ediție a evenimentului ,,Conviețuire interetnică în Satu Mare – concurs de artă culinară tradițională ucraineană”.

Acțiunea a avut loc la Căminul Cultural din Terebești, începând cu ora 14:00. Peste 220 de participanți au ținut să fie prezenți la această frumoasă manifestare.

Evenimentul a constituit o modalitate eficientă de a pune în valoare tradițiile savuroasei bucătării ucrainene, de a confirma și identitatea acestei minorități importante din județul nostru.

La eveniment au participat reprezentanții organizațiilor locale din Micula, Agriș, Tarna Mare și municipiul Satu Mare, dar și foarte mulți localnici. A fost o paradă a bucuriei și bunei dispoziții. Pentru o zi, necazurile au fot puse la o parte și printre lacrimi, pe chipurile celor prezenți, au înflorit zâmbetele. Totodată au fost și delegați din Ucraina, Myroslava Levch, șefa Departamentului de Administrație Publică a Consiliului Regional Transcarpatia, Victor Semkaych, primarul comunei Dovhe, regiunea Transcarpatia, Vasili Nemciuk, consilier al consiliului local Dovhe, Janna Mykytiuk, directorul școlii gradul I-III Hust a Consiliului Regional Transcarpatia. Totodată, a fost prezent și managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Robert Laszlo.

Președintele Uniunii Ucrainene din România, filiala Satu Mare, dr. Irina Liuba Horvat a evidențiat importanța acestui eveniment ca reper identitar. Mâncarea adună oameni și reunește familii, rude, prieteni este elementul cheie dintr-o sărbătoare, un motiv de întîlnire și de celebrare. Este o punte între culturi, o punte între generații, un mijloc de comunicare și un mod de exprimare a culturii, este o călătorie în trecut. Mâncarea a fost, este și va rămâne un limbaj universal, care nu are nevoie de traducere și care ne oferă informații despre o cultură pe care nu o cunoaștem. Este un limbaj într-o continuă evoluție, dar care păstrează identitatea culturală a fiecărui popor. Ea ne relatează despre istoria, cultura obiceiurile și tradițiile acestuia. Actul de a găti în sine este o dovadă de dragoste și de grijă pentru cei dragi. Pe de altă parte, participarea și gătitul pentru un eveniment comunitar, pot stabili relații și un sentiment de comunitate. Tocmai în acest sens a fost organizat acest eveniment.

Vasile Buciuta, trezorier al Uniunii Ucrainene și prim-vicepreședinte UUR Satu Mare a subliniat faptul că UUR Satu Mare desfășoară o serie de evenimente de mare impact, în întreg județul. Primarul comunei Terebești, Mariana Avorniciți, a mulțumit UUR, și în mod special deputatului Nicolae Miroslav Petrețchi pentru susținerea ucrainenilor și a comunității din Terebești și pentru organizarea acestui eveniment în comuna lor. Totodată și-a exprimat mulțumirea că Uniunea Ucrainenilor a fost liantul care va ajuta la încheierea unui acord de colaborare și înfrățire cu comuna Dovhe din Transcarpatia care va fi reciproc avantajoasă pentru cele două comunități. D-na Myroslava Levch a sublinitat rolul pe care- l are UUR în consolidarea comunității ucrainene din România și a mulțumit președintelui UUR Nicolae Miroslav Petrețchi și poporului român pentru susținerea constantă acordată Ucrainei și ucrainenilor în această grea perioadă pentru Ucraina. Victor Semkanych, primarul comunei Dovhe a mulțumit UUR pentru invitația si posibilitatea participării la eveniment și pentru implicarea acesteia de a facilita semnarea unui acord de colaborare și înfrățire cu com. Terebești. Janna Mykytiuk , prietena de suflet a UUR a sublinitat importanța pe care o are UUR și reprezentantul acesteia în Parlamentul României, dl. deputat Nicolae Miroslav Petrețchi pentru ucraineni și ce înseamnă să ai pe cineva care îți susține interesele, te reprezintă și îți apără interesele.

De asemenea, i-a invitat pe cei prezenți să guste bucatele aduse din Ucraina pentru comunitatea Terebeștiului.

Au luat cuvântul și Robert Laszlo, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, care i-a asigurat pe cei prezenți de sprijinul instituției pe care o reprezintă, precum și a Consiliului Județean Satu Mare.

La rândul său, dr. Mihaela Grigorean, reprezentantă a Muzeului Județean a vorbit despre experiența frumoasă pe care a avut-o cu prilejul organizării de către UUR a taberelor pentru copiii ucraineni pe care i-a îndrăgit, așa reușind să cunoască sufletul și frumusețea spiritului ucrainean, care se resimte și aici, la acest eveniment.

În final, Vasilena Motica, președintele organizației locale UUR Terebești, a mulțumit UUR pentru susținerea financiară a evenimentului și pentru susținerea comunității ucrainene și nu numai, concetățenilor pentru prezență și gospodinelor care au pregătit bucate tradiționale ucrainene pentru acțiune, pentru implicare.

Programul artistic a fost deschis de cantautorul Adrian Lupescu, care a interpretat un cântec din folclorul ucrainean, tradus și în limba română, iar în continuare Grupul vocal folcloric ,,Borjava” din Dovhe a prezentat un ritual de nuntă, specific ucrainean și câteva cântece ucrainene tradiționale de o mare sensibilitate, care au emoționat publicul prezent.

”Sunt fericită că evenimentul de astăzi s-a bucurat de un asemenea succes și constat cu satisfacție că numărul participanților crește de la an la an. Aș dori să mulțumesc conducerii UUR, personal deputatului nostru, Nicolae Miroslav Petrețchi, pentru încrederea și sprijinul necondiționat pe care ni-l acordă în permanență. Consider că astfel de manifestări contribuie în mod esențial la coagularea și afirmarea identității noastre specifice și reprezintă o punte de legătură între etniile care trăiesc pe aceste meleaguri” a declarat dr. Irina Liuba Horvat.

În cadrul evenimentului s-a propus să se pună și bazele unei înfrățiri a comunei Terebești cu Dovhe, comună din Transcarpatia, înfrățire intermediată de UUR Satu Mare, care va deschide noi perspective de colaborare transfrontalieră.