Esti proaspat absolvent si cauti primul tau loc de munca? Vino la Bursa locurilor de Munca pentru Absolventi si descopera oportunitati de cariera care iti pot schimba viitorul!

Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare anunţă

desfăşurarea, în data de 11 octombrie 2024, a unei noi ediţii a Bursei locurilor de

muncă pentru absolvenţi. Acţiunea îşi propune să faciliteze contactul direct între

angajatori şi persoanele interesate în obţinerea unui loc de muncă.

Obiectivul principal al acestui eveniment il constituie cresterea gradului de

ocupare pentru absolventi, nefiind excluse alte categorii de persoane aflate in

cautarea unui loc de munca, prin intalnirea directa a cererii cu oferta de locuri de

munca, in conditiile unei concurente loiale si transparente, care sa permita

realizarea unui echilibru intre acestea in timpul cel mai scurt.

Absolventii unei forme de invatamint care nu si-au gasit inca un loc de munca, dar

si alte categorii de persoane au sansa de a intra pe piata muncii, la Bursa Locurilor

de Munca pentru Absolventi, ce va avea loc in data de 11 octombrie 2024 de la ora

9, la Casa de Cultura a Sindicatelor Satu Mare.

Invităm toate persoanele interesate să se alăture acestui eveniment și să profite de

oportunitatea unică de a face pasul următor în cariera lor, atat persoanele calificate cat si

cele necalificate .

Agenții economici, interesati să participe la bursă, sunt asteptati să ne contacteze si sa

transmita ofertele de locuri de muncă, pe adresa de e-mail ajofm.sm@anofm.gov.ro, în

care să specifice optiunea participarii la bursă si numărul locurilor de muncă vacante de

care dispun, precum si meseriile corespunzătoare acestora.

Informaţii suplimentare se pot obţine şi la numerele de telefon: 0261770237, fax.

0261770238