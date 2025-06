EXCELENȚĂ. S-a deschis Tabăra Națională de Matematică Lions „Someș”: pasiune, performanță și prietenie la Satu Mare

Cea de-a VI-a ediție a taberei reunește 30 de elevi din șase județe pentru o săptămână intensă de învățare, explorare și dezvoltare personală



Astăzi, 30 iunie 2025, Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” din Satu Mare a fost gazda festivității de deschidere a celei de-a VI-a ediții a Taberei Naționale de Matematică Lions „Someș”. Destinată elevilor pasionați de matematică, absolvenți ai clasei a VI-a, tabăra oferă un cadru ideal pentru dezvoltarea cunoștințelor, creativității și spiritului de echipă, devenind, an de an, un reper al excelenței educaționale.

Un parteneriat pentru educație și viitor

Organizată de Clubul Lions „Someș” Satu Mare, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, Liceul Teoretic German „Johann Ettinger”, Societatea de Științe Matematice – Filiala Satu Mare, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Primăria orașului Ardud și Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud, tabăra este un exemplu de cooperare între instituții, autorități și societatea civilă în sprijinul educației.

Evenimentul a reunit la deschidere numeroase personalități din domeniul educației: Anișoara Boitor – inspector școlar general, Maria Reiz – directorul taberei și al liceului gazdă, Manuela Popescu – inspector pentru disciplina matematică, profesori de prestigiu, părinți și elevi.

Discursuri care inspiră și motivează

În cuvântul de deschidere, directorul taberei, prof. Maria Reiz, a subliniat impactul profund al acestei inițiative:

„T“Participarea la Tabăra Națională de Matematică oferă multiple beneficii. Elevii își îmbunătățesc cunoștințele și abilitățile matematice prin interacțiunea directă cu experți și colegi pasionați. De asemenea, tabăra promovează dezvoltarea gândirii critice și a abilităților de rezolvare a problemelor. Pe lângă beneficiile academice, participanții își dezvoltă și competențe sociale și de lucru în echipă, esențiale pentru succesul în carieră și viață. Elevii au o gamă variată de activități care să satisfacă toate interesele și pasiunile: ateliere educative (robotică), activități de team building (jocuri de echipă, proiecte colaborative), excursii, activități de promovare a unui stil de viață activ și sănătos prin sport și alte activități recreative. Tabăra Națională de Matematică reprezintă un eveniment anual dedicat elevilor pasionați de matematică, în același timp este o oportunitate extraordinară de a combina învățarea cu distracția, oferind o experiență educativă și recreativă într-un mediu relaxant și stimulativ. Pentru elevi este o investiție valoroasă în dezvoltarea personală și educativă, oferind o combinație de învățare, distracție și socializare, această taberă contribuie semnificativ la formarea unei personalități echilibrate și a unor abilități esențiale pentru viitor. Mulțumim din suflet că ați onorat invitația de a participa la această tabără și sperăm că vă veți simți bine la noi.”

La rândul său, doamna Anișoara Boitor, inspector școlar general, a transmis un mesaj de bun venit și încurajare:

„ “Le spun bun-venit elevilor din alte județe, dar și celor din Satu Mare. Ne bucurăm că suntem gazde în această săptămână. Să vă bucurați de pasiunea de matematică, pasiune ce v-a adus aici. Vă doresc o săptămână productivă, să descoperiți tainele matematicii, să legați prietenii și să reveniți, cu drag, la Satu Mare. Mulțumesc doamnei director Reiz Maria, doamnei inspector de matematică, profesorilor de matematică care s-au implicat în desfășurarea acestei tabere și tuturor celor care au sprijinit această activitate. Cu gândul că sunteți iubitori de matematică vă doresc mult succes și în anii care urmează, să vă pregătiți intens pentru evaluarea națională, pentru că matematica și în acest an ne-a pus în dificultate. Sunteți copii inteligenți și, cu siguranță, vă veți decurca foarte bine. Să aveți o săptămână frumoasă, cu probleme pe gustul vostru, cu prietenii și cu gândul de a mai reveni la Satu Mare.” ”

30 de elevi, șase județe, un singur scop: performanța

Participanții la această ediție provin din județele Arad, Cluj, Dolj, Hunedoara, Timiș și Satu Mare, fiind selectați în baza rezultatelor excelente la concursuri școlare și a recomandărilor cadrelor didactice. Pentru acești tineri, tabăra este o oportunitate de a lucra alături de profesori de elită și de a-și lărgi orizonturile academice.

Activități care completează formarea intelectuală

Programul taberei este atent construit, îmbinând orele de matematică intensivă cu o varietate de activități educative și recreative. Printre acestea se numără:

Ateliere de robotică și tehnologie

Experimente de chimie distractivă

Ateliere de teatru și improvizație

Vânătoare de comori în limba engleză

Activități de autocunoaștere și dezvoltare personală

Drumeții și excursii tematice

Jocuri sportive pentru un stil de viață activ

Ateliere artistice – pictură pe sticlă și creații manuale

Mai mult decât o tabără – o comunitate a excelenței

Tabăra Națională de Matematică Lions „Someș” este, în esență, o experiență formativă completă. Aici, elevii nu doar că își îmbunătățesc competențele matematice, ci își dezvoltă și abilități sociale, creative și de leadership.

Organizatorii și partenerii – printre care se numără Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Primăria Ardud și Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” – demonstrează că investiția în educație este o investiție în viitor.



Cu o combinație echilibrată între rigoare științifică și spirit ludic, ediția din 2025 a Taberei Naționale de Matematică Lions „Someș” promite să rămână în memoria participanților ca o experiență de neuitat. Este locul unde matematica prinde viață, prietenia prinde contur și viitorul se construiește cu fiecare problemă rezolvată.