Expo Industry Satu Mare revine cu cea de-a V-a ediție aniversară!

8 Motto: Industria 4.0 – este la Satu Mare

Expo Industry Satu Mare este organizat de SkyLine Events Management, fiind un eveniment dedicat promovării, inovației și tradiției din industrie.

Acesta se va desfășura anul acesta în perioada 12-15 iunie 2025, la Aushopping Expo, în galeria Cinema One Laserplex din Satu Mare.

“Cu cele patru ediții anterioare, am depus bazele unui eveniment regional pentru județele: Satu Mare, Maramureș, Sălaj și Bihor.

Cu cea de-a V-a ediție, ne-am propus să oferim, ca și până acum, un cadru profesional și oportunități de interconectare și socializare între expozanți, precum și între expozanți și public. Este întotdeauna o plăcere să fim promotori și susținători ai profesioniștilor din diferite domenii, ai producătorilor autohtoni care știu să aducă plus-valoare comunității sătmărene și societății în care își desfășoară activitatea.

Închegarea relațiilor profesionale între profesioniști, la nivel județean și nu numai, este întotdeauna un aspect primordial, mai ales când vine vorba de susținerea reciprocă a companiilor locale.

Importanța evenimentelor de acest gen vizează industriile din diferite domenii care își desfășoară activitatea în județul nostru și nu numai, județul Satu Mare fiind un punct important pe harta României, aflat la granița cu alte două țări din Europa.

Schimbările constante din industrii ne determină an de an să ne dezvoltăm și să ne transformăm pentru a ține pasul cu lumea și tehnologia de pretutindeni. Poziționarea noastră într-o zonă geografică extrem de avantajoasă, atât din perspectiva localizării, cât și datorită infrastructurii și capacității forței de muncă extraordinare, ne ajută an de an să creștem și să găzduim noi companii multinaționale globale.

Art & Industry by Somipress Romania

In cadrul evenimentului va avea loc o expoziţie de pictură semnată de elevi ai Liceului de Arte ‘’Aurel Popp’’ şi expoziţie foto de Matécsa Elemér István. Arta şi industria sunt acum la un loc. Fără industrie nu dezvoltăm economia şi fără artă nu putem trăi sentimentele.

Cu siguranță nu vă spunem nicio noutate dacă afirmăm că, și în acest an, expozanții vor oferi noi oportunități în materie de cariere pentru cei interesați, promovându-și locurile de muncă disponibile și facilitând recrutarea directă.

Ca de obicei, se pregătește și un program cultural-artistic aparte, inclusiv concerte, DJ, recitaluri, cu formații românești și maghiare”, transmit organizatorii.

Programul cultural-artistic din acest weekend:

12 iunie

• 16:00 – Deschiderea oficială

• 18:00-20:00 – DJ Blue

• 20:00-21:30 – DR BRS

13 iunie

• 17:00-19:45 – DJ Alex

• 20:00-21:30 – Dublu Click (prima trupă de rock italian din România)

14 iunie

• 10:00-15:00 – City Rádio Emisiune Live

• 17:00-17:15 – Urban Dance

• 17:15-17:45 – Alexandra & Lara

• 18:00-18:45 – Kozma Máté + invitați

• 19:00-19:45 – Nagy Norbert + Taisa

• 20:00-21:30 – Dan Helciug – Queen Tribute & Spitalul de Urgență

15 iunie

• 16:00-17:45 – Zumba cu Andreea Seles si Alexandra Sonia Seles

• 18:00-19:20 – Black River Blues Band

• 19:25-19:45 – Boci

• 20:00-21:45 – Magyar Rock Legendák: Kalapács József, Rudán Joe, Varga Miklós, Vikidál Gyula

Datele evenimentului: 12-15 iunie 2025.

Deschiderea oficială: 12 iunie 2025, ora 16:00.

Programul Expo este zilnic între orele 11:00-21:00.

Locația evenimentului: Satu Mare, Aushopping Expo, galeria Cinema One LaserPlex, pe drumul Careiului nr. 77-79.

Sponsorii evenimentului: Alu Menziken, ITS Group SRL, Umbriterm.ro, Arbore by Carel Woodworks, Apa OAȘ.

Partenerii evenimentului: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare, Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord-Vest (DRW), Asociația Camera Meșteșugarilor Satu Mare (ACM), Primăria Municipiului Satu Mare, Județul Satu Mare – Consiliul Județean.

Companiile interesate să participe în calitate de expozanți sau să devină parteneri pot contacta organizatorul principal al evenimentului, dl. Bura-Maksay István-Péter, la numărul de telefon 0744-977-846 sau la adresa de e-mail bura.istvan1975@gmail.com pentru informații suplimentare și detalii.