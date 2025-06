FOTO. Satu Mare pe locul I la Maratonul pentru Educație Antreprenorială prin echipa Centrului Județean de Excelență, cu proiectul ECO VEST

Aula Magna a Universității Politehnica din București a fost însuflețită de entuziasmul a peste 1.000 de participanți care au asistat la finala celei mai ample competiții de planuri de afaceri dedicată liceenilor: Maratonul pentru Educație Antreprenorială, ediția a III-a. În cadrul evenimentului, peste 500 de elevi finaliști, organizați în 54 de echipe, au concurat pentru 42 de premii și mențiuni, cu o valoare totală de peste 15.400 de euro.

Evenimentul face parte din programul național omonim, inițiat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), în parteneriat cu Ministerul Educației, Universitatea de Vest din Timișoara, UNICEF România și Asociația Națională a Antreprenorilor, derulat cu sprijinul Auchan România.

O competiție de amploare națională

Ediția din acest an a Maratonului pentru Educație Antreprenorială a fost organizată timp de opt luni, implicând peste 378 de licee situate în 64 de localități din 26 de județe: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, Brașov, București, Buzău, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Iași, Mureș, Neamț, Prahova, Satu Mare, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Giurgiu, Gorj, Suceava, Teleorman și Sibiu. Programul a fost coordonat la nivel național de către Gianina Ioniță, director executiv al CONAF. La nivelul întregii ediții s-au înscris 553 de planuri de afaceri, susținute de 3.500 de elevi și 488 de profesori coordonatori. Au fost implicați peste 1.000 de antreprenori în calitate de mentori, evaluatori și susținători.

Câștigătorii competiției 2025

Premiul I a fost câștigat de echipa Centrului Județean de Excelență din Satu Mare, cu proiectul ECO VEST, coordonat de profesoarele Dănuț Claudia și Georgeta Cozma. Echipa formată din Ruxandra Rața, Victor Dan și Andrei Dragoș a impresionat juriul prin propunerea unei firme de consultanță în protecția mediului, cu soluții pentru reducerea impactului ecologic și implementarea unor tehnologii verzi. Premiul de 10.000 lei a fost oferit de Auchan România. Pe lângă premiul in bani, echipa clasată pe primul loc v-a beneficia de un premiu special oferit de compania Imagine Plus din Galați care constă in crearea și optimizarea SEO a unui website de prezentare, in valoare de 1.000 euro, precum și de un program de mentorat în business oferit de Ovidiu Toader, antreprenor, iar din anul 2014 antrenor de antreprenori care a lucrat cu peste 1.200 de antreprenori si manageri din România si din Europa, în mai mult de 13.000 de sesiuni de coaching.

Locul II a fost ocupat de proiectul ROLIGRAI, dezvoltat de șase elevi ai Colegiului Național Pedagogic „Spiru Haret” din Buzău, coordonați de profesorii Cristina-Iuliana Iacob, Elena Suditu, Valentin Biro și Teodora Băducu. ROLIGRAI este un joc educațional cu exerciții logopedice, pronunție și provocări interactive. Premiul de 5.000 lei, oferit de Nestlé România, a fost înmânat de Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager Nestlé România.

Premiul III a revenit proiectului SWEETORY, dezvoltat de elevii Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino” din Băicoi, coordonați de profesoara Carmen Petre. Proiectul vizează o cofetărie artizanală cu produse sănătoase, fără zahăr și lactoză. Premiul de 2.500 lei a fost oferit de ASIROM, fiind înmânat de Andreea Iosef, Director Marketing și Comunicare ASIROM.

Una dintre mențiuni a revenit proiectului ORAMA, dezvoltat de Ciorba Filip, Kolozsvari Sofia, Haga Adam, Doroș Anastasia, toți elevi la Colegiul Economic “Gheorghe Dragoș” Satu Mare, coordonați de profesoarele Maxim Cristina, Dănilă-Glodean Raluca, Chiș Ioana Florentina. Proiectul vizează oferirea de soluții complete pentru construcții si echipamente tehnice. Premiul este în cuantum de 1.500 lei.

Marea finală a însemnat o pledoarie de idei inovatoare susținută de tinerii aspiranți la statutul de antreprenori – idei care au variat de la soluții sustenabile pentru mediu și tehnologii avansate, până la proiecte educaționale, inițiative sociale și afaceri cu impact comunitar, conturând astfel un peisaj promițător al viitorului antreprenorial din România.

Evenimentul moderat de Cristina Chiriac, președinte fondator CONAF, Nicoleta Munteanu, vicepreședinte CONAF, și Virgil Ianțu, realizator TV și susținător al tinerelor talente a fost plin de entuziasm și energie, cu participanți care s-au susținut reciproc și au aplaudat cu fervoare fiecare prezentare timp de 10 ore, creând o atmosferă memorabilă.

Maratonul a marcat și un moment memorabil: „11.251 km de antreprenoriat”, cartea Nicoletei Munteanu, un tribut adus curajului de a încerc, o mărturie vie despre parcursul programului în cele 26 de județe, despre vocație, efort și transformare.

Selecția proiectelor de afaceri a fost realizată după o analiză atentă, bazată pe criterii esențiale precum originalitatea ideii, modul de implementare și impactul estimat asupra mediului economic și social. Inovația, sustenabilitatea, fezabilitatea, creativitatea și coerența în prezentarea planului de afaceri au fost reperele fundamentale care au contat în evaluarea finală, fiecare punctaj reflectând potențialul real de transformare al proiectului.

Juriul format din profesioniști, cu mintea ascuțită și inima deschisă, a cântărit ideile, le-a analizat în detaliu și a evaluat cu înțelepciune potențialul fiecărei inițiative: Andrei Dunuță – Expert în vânzări și public speaking, Lorina Sereș – Owner & CEO Ginza Invest si Azay, Ovidiu Toader – Business coach, Antreprenor în serie, Daniela Marișcu – Președinte al Consiliului Patronatelor ESG si Co-founder AquaticaExperience, Mădălina Diaconu – Director Marketing Kultho, Tatian Diaconu – Antreprenor, Real Estate & Urban Regeneration, Patricia Topliceanu – Manager Departament Creditare VITAS IFN România, Daniela Briceag – HR Manager XP Group, Marius Ghenea – Managing Partner Catalyst România, Daniela Kasper – Fondatoarea Kasper Development, Alexandru Holicov – CEO Adservio, Raluca Fiterman – CEO Arcadia Spitale și Centre Medicale, Alina Donici – Fondator Artesana, Florența Răducanu – CEO Argo Security, Paul Zarzara – Vicepreședinte ASIROM, Ana-Maria Godja – Corporate Affairs and Internal Communication Specialist, Claudiu Damian- Fondator și Manager ISS EDU, Mihaela Suciu – Director General Distribuție Energie Electrică România, Valentina Vesler – Director de comunicare Valvis Holding, Alex Băloi – Strategic Partners Lead Microsoft Europa Centrală, Livia Stan – Policy and Market Access Director MSD, Mirela Bucovicean -Fondator Molecule-F, Molecule PR și al platformei Business Institute for Creative Industries, Cristian Onetiu – Co-fondator Life Care, Antreprenor Top 500 Forbes și Senator World Business Angels Network, Vitalie Niculiță – Secretar General, membru de board Auchan România, Christian Comșa – Președintele Asociației Școlilor Particulare, Corina Grigoriu – Fondator al Tempo Advertising, Jacqueline Pavel – Fondator Arkedo International School, Veronica Duţu – Consultant Fiscal Unioncont Expert, Ionuț Ciubotaru – CEO la Electrocentrale Borzești, Ionuț Ardeleanu – Director General Auchan Retail România.

Alături de premiile principale, au fost acordate 34 de mențiuni și premii speciale cu sprijinul unor companii și organizații din zona educației, antreprenoriatului și sustenabilității – parteneri fideli ai CONAF, prezenți și printre sponsorii programului: Kasper Development, Tempo Advertising, Valvis Holding, International Alexander, Ansi RE Holding, Exclusive Car, Unioncont Expert, Deradu SRL, Diana PA, IRMAK Children Playground, AZAY, Fundația ASSA – toate implicate activ în premierea proiectelor valoroase. Premiile speciale au fost oferite de Nicoleta Munteanu (Kids in Business) și SULTAN România.

Panelul dedicat oficialităților a reunit personalități de marcă din educație, administrație și mediul de afaceri, alături de reprezentanți ai organizațiilor internaționale: Daniel DAVID – Ministrul Educației și Cercetării, Alexandru-Mihai GHIGIU – Președintele Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, Ionuţ ARDELEANU – CEO Auchan, Anna RIATTI – reprezentanta UNICEF în România, Flavia Mirela BARNA – Prorectorul Universității de Vest din Timișoara.

Cristina Chiriac, președinta CONAF a declarat în deschidere: „Am învățat că uneori, cel mai greu nu este să pornești la drum, ci să ai curajul să crezi că merită. Am văzut adolescenți care s-au ridicat tremurând, dar au vorbit ca niște lideri. Profesori care au renunțat la confortul rolului de dascăl și au devenit călăuze. Antreprenori care nu s-au mulțumit să fie spectatori și au devenit constructori de caractere.

Maratonul pentru Educație Antreprenorială nu e despre premii. E despre vieți care se schimbă. Despre vocații descoperite. Despre oameni care, poate pentru prima dată, au fost văzuți. Educația nu este problema școlii. Este responsabilitatea noastră. A fiecăruia care nu mai are luxul de a rămâne neutru. Ori alegi să construiești, ori accepți să te pierzi în tăcere. Această finală nu este un final. Este începutul unei Românii care se ridică, pas cu pas, voce cu voce, vis cu vis.

Și atâta timp cât acești tineri spun „Vreau să încerc”, eu nu voi obosi să le spun „Eu cred în tine”.

Le mulțumesc celor care au făcut acest drum posibil – profesorilor care au înțeles că educația nu înseamnă doar lecții, ci revelații. Antreprenorilor care și-au pus timpul, expertiza și inima în slujba unei generații care abia începe să-și descopere puterea. Partenerilor care au spus DA înainte să vadă rezultate. Echipei care a dus greul cu zâmbetul pe buze și sufletul expus. Și fiecărui tânăr care a avut curajul să urce pe scenă și să se vadă, pentru o clipă, așa cum îl vedem noi: capabil, demn, extraordinar.”

Daniel David, Ministrul Educației și Cercetării a subliniat că Educația Antreprenorială va deveni disciplină obligatorie în școli, parte din trunchiul comun, începând cu anul viitor. „Știu că au fost discuții în spațiul public inclusiv critici la adresa mea pe această temă, dar am încercat să am și eu un mindset antreprenorial. Nu putem pune câte o disciplină pentru fiecare tip de educație – altfel am avea școala de la 7 dimineața până la 8 seara. Da, ne trebuie un curriculum național format din unități de învățare și îl vom stabili. Unele unități de învățare le vom duce apoi într-o disciplină obligatorie – Economie și educație antreprenorială. Și apoi vom duce unități de învățare din acea disciplină în trunchiul comun. Și antreprenoriatul va fi acolo. Alte unități de învățare le vom duce în disciplina Consiliere și orientare, care și ea e obligatorie. Copiii vor fi expuși educației antreprenoriale prin cele două discipline, începând de anul viitor.”

Mihai Ghigiu – Președintele Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, a declarant: ”Într-o lume care se schimbă rapid, educația antreprenorială devine mai importantă ca niciodată. Tehnologia, economia, societatea – totul evoluează cu o viteză amețitoare. Pentru a ține pasul, avem nevoie de tineri ca voi: curajoși, inovatori, capabili să se adapteze și să creeze. Maratonul pentru Educație Antreprenorială nu este doar o competiție, ci un laborator al viitorului.”

,,În primul rând, aș dori să felicit toți participanții pentru efortul depus și pentru spiritul de fair play care a definit marea finală. Am avut privilegiul de a juriza proiecte remarcabile și de a întâlni tineri cu un potențial imens, cu idei inovatoare, care m-au inspirat. Le transmit tuturor, dar și celor care vor participa la următoarele ediții, să își păstreze curiozitatea și să nu se teamă să greșească, deoarece greșelile sunt o parte esențială a procesului de învățare și de dezvoltare, atât ca antreprenori, cât și ca oameni.

Mulțumim CONAF pentru oportunitatea de a ne implica activ în acest proiect și îi felicit pe toți colegii mei care au contribuit la evaluarea proiectelor în etapele locale, desfășurate în cele 16 orașe în care Auchan este prezent cu hipermarketuri,” a declarat Ionuț Ardeleanu, Director General Auchan Retail România.

,,Mesajul meu pentru voi este: Nu așteptați permisiunea de a schimba lumea. Aveți deja tot ce vă trebuie. România are nevoie de voi. Lumea are nevoie de voi. Voi sunteți generația care poate rezolva probleme sociale, poate crea locuri de muncă sustenabile, poate construi afaceri durabile. Voi sunteți generația care poate redefini succesul în termeni de scop, nu doar de profit”, a spus Anna Riatti, reprezentanta UNICEF în România.

Prof.univ.dr. Flavia Mirela Barna, prorector UVT responsabil cu parteneriatele instituţionale, managementul proiectelor europene și antreprenoriat: „La UVT acordăm o importanță specială culturii antreprenoriale, dezvoltării abilităților reale necesare tinerilor antreprenori. Evenimentul de astăzi dovedește cu prisosință valoarea și importanța la care a ajuns parteneriatul pe care l-am construit de-a lungul anilor alături de CONAF. Am regăsit în proiectul propus de CONAF exact acele resurse de imaginație și motivație ce sunt necesare într-o competiție deschisă, destinată liceenilor, viitori studenți, tineri talentați care au venit cu idei competitive în cadrul Maratonului de Antreprenoriat.”

Tânăra audiență a fost conectată la universul autentic al vocației prin discursurile inspiraționale ale invitaților din panelul dedicat: Răzvan Exarhu, Teodora Tompea, Iana Novac, Daniela Săvuică, Răzvan Vasile, Cristian Băloi.

Programul este susținut de Auchan România, Kids In Business, Adservio, Patronatul Femeilor Antreprenor, BizzClub. Acest eveniment nu ar fi posibil fără susținerea sponsorilor: Asirom, Nestle, Sultan, Elit, The plate catering, XP Group, Adrem, EdenRed, OMV, Ability Hub, International Alexander, Ansi RE Holding, VITAS, Fundatia Kasper, Aqua Carpatica, Fundatia ASSA, DEER, Tempo, ChatNoir, Polystone, Surprize si Bucurii, Unioncont Expert, Deradu SRL, DIANA PA, ISS EDU, AZAY, Artesana, De la Georgia, Moara Gheonea, Zimbria, Ariesul, Angelo, Cofetaria 379, Luna Cleaning, Brandline button, Exclusive Car Trading, IRMAK, Argo Security, ToCutToPrint, Imagine Plus, E-ProDesign.

Parteneri Media: AGERPFRES, Capital, Wall Street, Vocea Vâlcii, Financial Intelligence, The Woman, Ultima oră, Media Consulta, Antena 3 Constanța, Săptămâna Financiară, Events Max, Energynomics, SpotMedia, Club Antreprenor, Business Mark, 365 Transilvania, Evenimentul Zilei, Revista Cariere, România Pozitivă, Curs de Guvernare, Tranzit, EM360, Focus Energetic, E-Femeia, Mașini Utilaje, Info Financiar, Juridice, Obiectiv Vocea Brăilei, Transilvania Business, Zi de Zi, Ziarul News, KLARMEDIA – monitorizare media.

Programul este inițiat ca urmare a acordului de Parteneriat – PACTUL PENTRU EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ pentru susținerea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor, semnat de CONAF cu Ministerul Educației și Cercetării în anul 2019 și prelungit în anul 2022 pentru încă 4 ani.

MARATONUL pentru EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ este MARCĂ ÎNREGISTRATĂ de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin.

Despre CONAF:

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai relevantă confederație din România care militează pentru eficientizarea dialogului cu autoritățile, conlucrarea pentru elaborarea de politici publice care să conducă la creștere economică sustenabilă și sprijină antreprenorii, recunoscându-le meritele. CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizație care susține și promovează antreprenoriatul românesc, lucru fără precedent, care deschide orizonturi de colaborare și cooperare atât pe plan intern cât și internațional. CONAF a luat ființă̆ ca urmare a necesitații de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci și pentru întregul mediu de business. CONAF are în componența sa 30 sucursale, 2 federații, 12 patronate, 38 asociații și peste 5.500 de companii, peste 245.000 de angajați.

CONAF organizează̆ evenimente importante pentru societatea românească̆, centrate pe educație continuă, conștientizare și găsire de soluții pentru probleme și domenii de larg interes public. Dezvoltă și finalizează proiecte naționale cu un impact puternic, atât pentru societate, cât și pentru strategiile de dezvoltare ale autorităților centrale și locale.

Printre proiectele CONAF, amintim „Pactul pentru Tineri”, „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” „DigitalUP” „Pactul pentru Muncă” – în parteneriat cu FPPG, „Pactul pentru Educație Antreprenorială” , ”Romanian Venture Forum” seria de dialoguri deschise, „Turismul Românesc: Între impas și oportunitate”, ce au generat pe lângă̆ ecourile în spațiul public, decizii legislative schimbări pozitive de mentalități. Sute de speakeri și mii de antreprenori au dezbătut în cele mai importante orașe românești, cele mai stringente probleme, în scopul găsirii soluțiilor optime și celor mai bune strategii de viitor.

CONSILIUL DIRECTOR CONAF: Cristina Chiriac, Dana Nuță, Anca Damour, Alina Gamauf, Camelia Șucu, Tatian Diaconu, Marius Ghenea, Nicoleta Munteanu, Gabriela Montoiu, Hildegard Brandl, Corneliu Bodea, Amalia Năstase, Viorica Pușcas.