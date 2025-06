Muzeul Județean Satu Mare, parte în cadrul unui proiect transfrontalier cu Ungaria

Muzeul Județean Satu Mare participă, în calitate de partener român, la proiectul „Memories of Nations – Architectural and Social Heritage of Cooperatives” (ID proiect: ROHU00530, acronim: MonArchitecture), finanțat prin Programul Interreg VI-A România–Ungaria. Proiectul are ca obiectiv consolidarea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială, cultură și turism (prioritatea nr. 2, obiectiv specific nr. 4.6).

Rezultatele proiectului vor fi: reabilitarea clădirilor Complexului Memorial Ady Endre, reorganizarea expoziției permanente prin includerea de conținuturi multimedia și aplicații interactive; cercetarea și digitalizarea documentelor și fotografiilor de epocă legate de cooperativele țărănești și viața rurală din județul Satu Mare (perioada 1867–1947), organizarea de workshopuri pentru cadre didactice și activități educaționale pentru elevi din mediul rural; și implicarea comunităților locale în procesul de documentare, prin metode de tip community science și citizen science.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană și de statele participante, cu un buget de 406.368 de euro, și are o perioadă de implementare de 30 de luni, între 1 iunie 2025 și 30 noiembrie 2027.