Prevenirea și combaterea criminalității de mediu o prioritate pentru Jandarmeria Sătmăreană

În urma procesului de selecție, Proiectul întocmit de Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare în colaborare cu colegii din cadrul Gărzii Naționale din Ucraina a fost declarat câștigător. Pornind de la o tematică actuală cea a provocărilor comune în domeniul protejării biodiversității și a zonelor protejate s-a născut Proiectul cu acronimul GREENROUA ROUA00087 – ”Increase cross-border cooperation and operational capacity of partner structures for a better conservation of biodiversity and of the protected areas”/ „Creșterea cooperării transfrontaliere și a capacității operaționale a structurilor partenere pentru o mai bună conservare a biodiversității și a ariilor naturale protejate” cu finanţare prin PROGRAMUL INTERREG ROMÂNIA – UCRAINA 2021 – 2027”, care a fost lansat miercuri la sediul Inspectortului de Jandarmi județean(IJJ) Satu Mare.

Aduce împreună România și Ucraina pentru protejarea mediului înconjurător

Proiectul GREENROUA-ROUA00087 aduce împreună România și Ucraina într-o inițiativă comună de protejare a naturii și conservare a biodiversității în zonele naturale protejate din județul Satu Mare și regiunea Transcarpatia. Parteneriatul de proiect reunește o instituție de aplicare a legii din România – Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare (subordonat Ministerului Afacerilor Interne) și Unitatea Militară 1241 din Garda Națională a Ucrainei (subordonată Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei).

La evenimentul de lansare a fost prezent și președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, care a a subliniat importanța colaborării transfrontaliere.

„Ne unește râul Tisa și dorința de a construi un viitor mai verde pentru copiii noștri. Doar prin conlucrare putem asigura un mediu curat, indiferent pe ce parte a graniței ne aflăm.”

Obiectivul general

Obiectivul general este implementarea unor măsuri coordonate de aplicare a legii pentru supravegherea, controlul, conservarea și protecția fondului forestier în zonele transfrontaliere româno-ucrainene. Proiectul este structurat astfel încât să includă armonios activități soft și hard, care derivă una din cealaltă și ale căror rezultate sunt direct legate de cele două rezultate așteptate.

Proiectul se desfășoară printr-o serie de activități bine structurate, începând cu o Conferință de lansare ce reunește factori de decizie din partea partenerilor români și ucraineni, în vederea stabilirii unui cadru de reglementare pentru protecția naturii. Această conferință are scopul de a obține sprijin oficial pentru obiectivul general și activitățile planificate ale proiectului.

Ulterior, o întâlnire tehnică între partenerii de proiect și autoritățile publice relevante vizează elaborarea unui raport cuprinzător privind tendințele emergente și prioritățile naționale în criminalitatea de mediu. Acest raport va sta la baza unei activități tehnice următoare, care va produce un Ghid de metode și proceduri pentru combaterea criminalității de mediu. Acest document va servi drept foaie de parcurs cu perspectivă duală, aliniind abordările naționale și transfrontaliere pentru armonizarea procedurilor de protejare și conservare a fondului forestier din ariile naturale.

Trecând la o etapă concretă, proiectul include o activitate hard dedicată dotării partenerilor cu echipamente esențiale și mijloace de mobilitate pentru combaterea eficientă a criminalității de mediu. Urmează o activitate soft, prin organizarea unui exercițiu operațional comun, în care vor fi simulate diverse scenarii, aplicându-se ghidul proiectului și familiarizând partenerii cu echipamentele nou achiziționate. O campanie de conștientizare va fi desfășurată pentru diseminarea informațiilor esențiale privind protecția mediului și impactul activităților umane. În final, o Conferință de închidere va încheia proiectul, prezentând rezultatele, o strategie de sustenabilitate și succesul colaborării în obținerea sprijinului din fondurile Interreg.

Beneficii durabile

Această abordare complexă asigură o inițiativă completă și de impact, cu beneficii durabile pentru regiunile și ecosistemele vizate.

Provocarea comună în zona programului este degradarea biodiversității naturale, care va fi abordată prin monitorizarea, controlul, conservarea și protecția pădurilor. Zona transfrontalieră româno-ucraineană se confruntă cu amenințări de mediu care depășesc granițele naționale și afectează ambele țări. Această degradare poate fi cauzată de factori precum schimbările climatice, practici nesustenabile și creșterea activităților umane.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității operaționale a structurilor de aplicare a legii din România și Ucraina pentru a aborda și atenua în mod comun provocările de mediu din zona transfrontalieră. Schimbarea preconizată constă în îmbunătățirea protecției și conservării biodiversității naturale, a infrastructurii verzi și, ca urmare, reducerea nivelului de poluare. Până la finalul proiectului, partenerii își propun să stabilească măsuri mai eficiente pentru monitorizarea, controlul și protecția resurselor naturale comune.

Abordarea transfrontalieră este esențială deoarece provocările de mediu nu respectă granițele naționale. Colaborarea dintre România și Ucraina permite o strategie cuprinzătoare care răspunde naturii interconectate a problemelor de mediu din regiune. Abordarea transfrontalieră facilitează schimbul de informații, planificarea comună și acțiuni de aplicare coordonată, conducând la o soluție mai eficientă și durabilă.

Ce este unic la acest proiect este accentul pus pe combinarea capacităților de aplicare a legii cu eforturile de conservare a mediului. Colaborarea dintre Jandarmeria din România și Garda Națională din Ucraina în scopul specific al protejării biodiversității este inovatoare. Proiectul este un pionier al unei abordări integrate pentru a răspunde atât preocupărilor de securitate, cât și celor de mediu, stabilind un precedent pentru cooperarea transfrontalieră în gestionarea provocărilor comune. Această strategie multidimensională se aliniază cu conceptul în evoluție al securității de mediu și demonstrează o abordare vizionară pentru a face față unor probleme complexe și interdependente.

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 438.114,35 euro, din care contributia Uniunii Europene este 394.302,91 Euro, perioada de implementare fiind 16.04.2025 – 15.10.2026. Acțiunea comună prezentată reprezintă o inițiativă de pionierat a celor două țări, menită să sporească protecția și conservarea naturii și biodiversității într-o serie de arii naturale protejate aflate în raza de competență a județului Satu Mare (România) și a regiunii Transcarpatia (Ucraina).