Simpozion “ZILELE UROLOGIEI SĂTMĂRENE”, ediția a XIII-a, 12-14 Iunie 2025, Casa Meșteșugarilor Satu Mare

Tema: ACTUALITĂȚILE URO-ONCOLOGICE

Evenimentul este organizat de Asociația

Urologică Sătmăreană prin efortul medicilor urologi, Cristian Bogdan Rusu, Tiberiu Botezan, Lilian Gorbatâi, Daniel Bujor și Petre Adrian Cusman, cu susținerea Colegiului Medicilor Satu Mare și a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, în calitate de partener.

📌PROGRAM Simpozion Zilele Urologiei Sătmărene, Ediția a XIII – a, 12 – 14 Iunie 2025

📝Comitetul de organizare:

Dr. Cristian Bogdan Rusu

Dr. Tiberiu Botezan

Dr. Lilian Gorbatâi

Dr. Daniel Bujor

Dr. Petre Adrian Cusman

📝 Comitetul științific:

Prof. Nicolae Crișan – Cluj Napoca

Dr. Mihaly Zoltan Attila – Cluj Napoca

Prof. Emerit. Ioan Coman – Cluj Napoca

Dr. Ioan Juravle – Zalău

Prof. Gheorghe Bumbu – Oradea

Dr. Maxim Laurian – Brașov

Prof. Alin Cumpănaș – Timisoara

Dr. Marius Lazăr – Brașov

Prof. Martha Orsolya – Tg. Mureș

Dr. Valentin Pârvuț – Sibiu

Prof. Gabriel Kacso – Cluj Napo

Dr. Radu Maxim – Sibiu

Prof. Ioan Scârneciu – Brașov

Dr. Ciprian Todea – Tg. Mureș

Prof. Ioan Ioiart – Arad

Dr. Răzvan Couți – Bistrița

Conf. Bogdan Petruț – Cluj Napoca

Dr. Adrian Mureșan – Timișoara

Conf. Răzvan Bardan – Timișoara

Dr. Cristian Bogdan Rusu – Satu Mare

Conf. Daniel Porav – Hodade – Tg. Mures

Conf. Bogdan Feciche – Oradea

Dr. Vasile Dan Stanca – Cluj Napoca

Dr. Vlad Schițcu – Cluj Napoca

Dr. Vitalie Gherman – Cluj Napoca

🗓️PROGRAMUL lucrărilor

Vineri 13 iunie 2025 08.30 – 9.00. Deschiderea oficială

I. Sesiunea I de lucrări 9.00 – 12.40

✅1. 9.00-9.10 Tumoră renală dreaptă pe rinichi ectopic intratoracic – nefrectomie radicală robotică într-un caz cu localizare anatomică rară. Right Renal Tumor in a Thoracic Ectopic Kidney – Robotic Radical Nephrectomy in a Rare Anatomical Scenario. Vlad-Ionuț Cojocariu, Andrei Popa, Paul Medan, Emanuel Cata, Marius Apetrei, Emanuela Ionuțas, Razvan Ognean, Marius Marisoiu, Iulia Andras, Prof. Dr. Ioan Coman, Prof. Dr. Nicolae Crișan. “Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca. Urology Department, Medicover Hospital Suceagu, Cluj-Napoca.

✅2. 9.10-09.20 Limfadenectomie retroperitoneala asistata robotic cu nefrectomie dreapta pentru masa reziduala postchimioterapie in tumorile testiculare. Medan Paul Alexandru 1 3, Vlad Cojocariu 1, Roman Tudor 3, Medan Ștefana 2 3, Popa Andrei 1 , Cata Emanuel 1 3, Apetrei Marius 1 3, Maximilian Buzoianu 2 3, Andras Iulia 1 2 3, Coman Ioan 3, Crisan Nicolae 1 2 3;

3. Departamentul de Chirurgie Robotică, Spitalul Medicover, Cluj-Napoca, România

4. Secția de Urologie, Spitalul Municipal, Cluj-Napoca, Romania

5. Departamentul de Urologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România

✅3. 9.20-09.30 Nefrectomie radicala dreapta prin abord laparoscopic pentru tumora renala cT3b. Andrei Popa, Paul Medan, Emanuel Cata, Marius Apetrei, Vlad-Ionuț Cojocariu, Emanuela Ionuțas, Razvan Ognean, Marius Marisoiu, Iulia Andras, Prof. Dr. Ioan Coman, Prof. Dr. Nicolae Crișan; “Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca. Urology Department, Medicover Hospital Suceagu, Cluj-Napoca.

✅4. 9.30-09.40 Rolul ecografiei intraoperatorii în excizia laparoscopică 3D a tumorilor renale endofitice. Secția de Urologie a Spitalului Județean de Urgență Zalău. I. Juravle, A. Alb, V. Hardo, T. Hodor, I. Balint, V. Vereș, M. Mureșan, D. Mitea, N. Puie. Secția Urologie. Spitalul Județean de Urgență Zalău;

✅5. 9.40-09.50 NEFRECTOMIA PARTIALA ROBOTICA IN ISCHEMIE ZERO PE RINICHI UNIC CHIRURGICAL la o pacientă octogenară. VH SCHITCU, MB BORZ, O MORARI, MC GIRBOVAN, C HANGANU, A ZAHARIE, A BARBOS. Departament Urologie, IOCN. Cluj-Napoca;

✅6. 9.50-10.20 Bavencio – alegerea tratamentului potrivit pentru pacientul cu aRCC , prezentare caz clinic. Dan Luchian. Simpozion satelit Merck;

✅7. 10.20-10.40 Strategii de prezervare vezicala in cc musculo-invaziv al vezicii urinare. Prof. Kacso Gabriel. Clinica Amethyst. UMF Iuliu Hațieganu. Cluj Napoca.

10.40-10.50 Pauză de cafea

✅8. 10.50-11.10 LUTS persistent TURP. Prof. Mártha Orsolya. Clinica de Urologie. UMFST Tg Mureș;

✅9. 11.10-11.20 Radioterapia cancerului de prostata Ciprian Enachescu. Clinica Amethyst;

✅10. 11.20-11.30 Abord hibrid minim invaziv pentru neovezica ileala de substitutie după cistectomia radicală robotică nerve-sparing: experiența EndoPlus. Coman R, Grivei A, Muresan C, Neciu C, Karaki Yaser, Coman I, Clinica EndoPlus Cluj-Napoca/Spitalul MedLife Humanitas Cluj;

✅11. 11.30-11.40 Cistectomia radicală cu neovezică ileală: experiența noastră. Bogdan-Ovidiu FECICHE, Vlad BĂRBOS, Bogdan Alexandru TITE, Mihai Cornel TAMASAN, Simona MÎRȚ, Silvestru-Alexandru BIG. Clinica de Urologie. Spitalul Județean de Urgență Bihor;

✅12. 11.40-11.50 Excizia endoscopica Holmium a tumorilor vezicale: considerente tehnice în experiența inițială. Chiujdea Sever, Sergiu Crivăț, Petruț Bogdan. Spitalul Transilvania Cluj Napoca. UMF Iuliu Hațieganu Cluj Napoca;

✅13. 11.50-12.00 Beneficiul abordului robotic vs laparoscopic 3D in cistectomia radicala cu neovezică ileală ortotopică. VH SCHITCU, MB BORZ, O MORARI, MC GIRBOVAN, VC MUNTEANU, ME PREDOI, ML GLIGOR, C HANGANU, A BARBOS. Departament Urologie. IOCN. Cluj-Napoca;

✅14. 12.00-12.10 De la pTa la pT4. Carcinom urotelial al vezicii cu afectare urotelială înaltă. Tratament medicochirurgical minim invaziv. VC MUNTEANU, SV LABO, O MORARI, MC GIRBOVAN, ME PREDOI, ML GLIGOR, VH SCHITCU. Departament Urologie. IOCN. Cluj-Napoca;

✅15. 12.10-12.20 Cistectomia radicală laparoscopică cu conduct ileal intracorporeal. Iulia Andras, Razvan Ognean, Razvan Ciorba, Lorin Giurgiu, Maximilian Buzoianu, Emanuel Cata, Paul Medan, Andrei Popa, Prof. Dr. Ioan Coman, Prof. Dr. Nicolae Crisan;

1. Secția de Urologie, Spitalul Municipal, Cluj-Napoca, Romania;

2. Departamentul de Urologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România.

✅16. 12.20-12.40 Accesul percutanat sub control fluoroscopic in rinichi. Prof. Gheorghe Bumbu. Spitalul Medicover Pelican. Oradea

12.40-14.00 Pauză de masă

Sesiunea II de lucrări 14.00-16.40

✅1. 14.00-14.10 Abordarea practică a pacientului cu LUTS. Dan Vasile Stanca. Secția Clinică de Urologie. Spitalul Clinic Municipal Cluj Napoca. UMF Iuliu Hațieganu;

✅2. 14.10-14.20 Dezvoltarea funcției aparatului urinar inferior la copii. Implicații practice. Dan Vasile Stanca. Secția Clinică de Urologie. Spitalul Clinic Municipal Cluj Napoca. UMF Iuliu Hațieganu;

✅3. 14.20-14.30 Inovație de ultimă generație pentru pacienții cu mCRPC. Loredana Aracs. Simpozion satelit AstraZeneca;

✅4. 14.30-14.50 Progres revoluționar pentru toți pacienții cu mCRPC. Dan Luchian. Simpozion satelit AstraZeneca.

✅5. 14.50-15.00 Cistoprostatectomie totală cu derivație urinară intracorporeală de tip Bricker prin abord robotic asistat Da Vinci Xi pentru vezică urinară defunctionalizată Ognean R 2, Căta E.D.1,2, Medan P. 1,2, Popa A. 2, Apetrei M. 1,2, Marisoiu M. 2, Emanuela Ionutas 1,2, Cojocariu V. 1.2, Andras I.1,2,3, Crisan N. 1,2, Coman I.

6. Departamentul de Urologie, Universitatea de Medicina si Farmacie “ Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca, Romania

7. Departamentul de Urologie, Spitalul Medicover, Cluj Napoca, Romania

8. Departamentul de Urologie, Spitalul Clinic Municipal, Cluj Napoca, Romania;

✅6. 15.00-15.20 Abordări holistice ale managementului pacienților cu CaP în mHSPC Xtandi. Dan Luchian. Simpozion satelit Astellas;

✅7. 15.20-15.40 Managementul sindromului de vezică urinară hiperactivă – Betmiga. Mihai Ene. Simpozion satelit Astellas;

✅8. 15.40-15.50 HoLep: avantaje și limitări în tratamentul chirurgical al adenomului de prostata. Chiujdea Sever, Cristina Bujoreanu, Conf. Petruț Bogdan. Spitalul Transilvania Cluj Napoca. UMF Iuliu Hațieganu Cluj Napoca.

✅9. 15.50-16.00 Radioterapia stereotactică în cancerul renal – o alternativă non-invazivă în cazuri selecționate. Cristian Poverlovici. Teodora Flonta. Clinica Affidea MedEuropa Oradea

✅10. 16.00-16.10 Utilitatea actuala si directiile viitoare in gestionarea presiunii intrarenale in timpul ureteroscopiei flexibile. Bianca Rus, Florentin Dobrota, Iulia Andras, Andrei Popa, lorin Giurgiu, Marius Apetrei, Nicolae Crisan.

11. Secția de Urologie, Spitalul Municipal, Cluj-Napoca, Romania

12. Departamentul de Urologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România

13. Departamentul de Urologie, Spitalul Medicover, Cluj-Napoca, România

✅11. 16.10-16.20 Stricturile de uretra la femei. Diagnostic, etiologie și management. Marcel Rad, Octavia Morari, Alex Popescu, Marin Visternicean. Institutul de Urologie și Transplant Renal – Cluj Napoca.

✅12. 16.20-16.30 REZUM terapia cu vapori de apă. Trei ani de experiență în ROMÂNIA. Marcel Rad, Octavia Morari, Alex Popescu, Marin Visternicean. Institutul de Urologie și Transplant Renal – Cluj Napoca.

✅13. 16.30-16.40 Implantul penian în disfuncția erectilă: importanța expertizei multidisciplinare și a centrelor cu experiență. Marcel Rad, Octavia Morari, Alex Popescu, Marin Visternicean. Institutul de Urologie și Transplant Renal – Cluj Napoca.

✅16.40-16.50 pauza de cafea.

Sesiunea III de lucrări 16.50-18.10

✅1. 16.50-17.00 Ablaţia transperineală laser a prostatei- tratament ultra minim invaziv al hiperplaziei benigne de prostată. Experienţa Clinicii Endoplus, Cluj-Napoca. C Neciu, N Bogdan, R Coman, A Grivei, C Muresan, Y Al Kakari, I Coman. Clinica EndoPlus Cluj-Napoca.

✅2. 17.00-17.10 Cura robotica simultana in cancerul de prostata localizat si hernia inghinala.

Grivei A, Coman RA, Muresan C, Neciu C, Karaki Y, Coman I. Clinica EndoPlus Cluj-Napoca/Spitalul MedLife Humanitas.

✅3. 17.10-17.20 Evaluarea urodinamica la pacientele cu tulburare de statica pelvina. Stefana Medan, Florentin Dobrota, Victor Ona, Iulia Andras, Roxana Stefan, Cezarin Todea, Nicolae Crisan.

4. Secția de Urologie, Spitalul Municipal, Cluj-Napoca, Romania

5. Secția de Ginecologie, Spitalul Municipal, Cluj-Napoca, Romania

6. Departamentul de Urologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România;

✅4. 17.20-17.30 Avantajele chirurgiei asistate robotic în patologia prostatei: tehnica Nerve-sparing & adenomectomia. VH SCHITCU, MB BORZ, O MORARI, MC GIRBOVAN, VC MUNTEANU, ME PREDOI, ML GLIGOR, C HANGANU, A BARBOS. Departamentul de Urologie. Institutul Oncologic Ion Chiricuță Cluj Napoca;

✅5. 17.30-17.40 Sacrocolpopexia laparoscopica 3D pentru cistocel recidivat. Medan Paul Alexandru 1 3, Medan Ștefana 2 3, Roman Tudor 3, Popa Andrei 1 , Cata Emanuel 1 3, Apetrei Marius 1 3, Vlad Cojocariu 1, Maximilian Buzoianu 2 3, Andras Iulia 1 2 3, Coman Ioan 3, Crisan Nicolae 1 2 3.

6. Departamentul de Chirurgie Robotică, Spitalul Medicover, Cluj-Napoca, România

7. Secția de Urologie, Spitalul Municipal, Cluj-Napoca, Romania

8. Departamentul de Urologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România;

✅6. 17.40-17.50 Nefroureterectomia stanga asistata robotic pentru ureterohidronefroza gr.4 la o pacienta cu endometrioza pelvina profundă – abordare multidisciplinară. Medan Paul Alexandru 1 3, Medan Ștefana 2 3, Popa Andrei 1, Cata Emanuel 1 3, Apetrei Marius 1 3, Vlad Cojocariu 1, Maximilian Buzoianu 2 3, Iacoban Iuliana 4, Holt Irina 4, Andras Iulia 1 2 3, Coman Ioan 3, Crisan Nicolae 1 2 3, Roman Horace 4.

7. Departamentul de Chirurgie Robotică, Spitalul Medicover, Cluj-Napoca, România

8. Secția de Urologie, Spitalul Municipal, Cluj-Napoca, Romania

9. Departamentul de Urologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România

10. Secția de Obstetrica-Ginecologie, Spitalul Medicover, Cluj-Napoca, România

11. Endometriosis Center, Clinique Tivoli-Ducos, Bordeaux, France;

✅7. 17.50-18.00 Implementarea tehnicii de adenomectomie prostatica transvezicală asistată robotic într-un centru cu experiență în chirurgia robotică. Marius-Cosmin Apetrei, Andrei Popa, Paul Medan, Emanuel Cata, Vlad Cojocariu, Maximilian Buzoianu, Iulia Andraș, Prof. Ioan Coman, Prof. Nicolae Crișan.

✅8. 18.00-18.10 Xifia – cefixima în tratamentul infecțiilor urinare. Simpozion satelit Alkaloid. Daniel Bujor.

Sâmbătă 14 iunie 2025

Sesiunea IV de lucrări 9.00-13.40

✅1. 9.00-9.20 Evoluția tratamentului chirurgical în cancerul renal: Indicații, limite și noi perspective. Conf. Răzvan Bardan. Clinica de Urologie. UMF Victor Babeș Timișoara.

✅2. 9.20-09.30 Principii aplicate in efectuarea nefrectomiei parțiale laparoscopice pentru tumori renale complexe.

Autori: Căta E.D.1,2, Medan P. 1,2, Popa A. 2, Apetrei M.1,2, Cojocariu V.2 Buzoianu M.1,2, Ionutas E.1,2,Giurgiu L.1,2, Gavrilovici N.1,2, Coman I.1, , Andras I.1, Crisan N. 1,2

1. Urology Department, Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj Napoca, Romania

2. Urology Department, Medicover Hospital, Cluj Napoca, Romania;

✅3. 9.30-9.40 Rolul microultrasonografiei în diagnosticului cancerului de prostată.

Autori: Căta E.D.1,2, Medan P. 1,2, Popa A. 2, Apetrei M.1,2, Cojocariu V.2 Buzoianu M.1,2, Ionutas E.1,2,Giurgiu L.1,2, Gavrilovici N.1,2, Coman I.1, , Andras I.1, Crisan N. 1,2

1. Urology Department, Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj Napoca, Romania

2. Urology Department, Medicover Hospital, Cluj Napoca, Romania;

✅4. 9.40-9.50 Nefrectomia partiala laparoscopica pt tumora renala hilara stanga cu scor PADUA 12. Vitalie Gherman. Urologie, IOCN, Cluj Napoca;

✅5. 9.50-10.00 Alternativă nouă in tratamentul disfunctiei erectile. Simpozion satelit Bleupharma. Daniel Bujor;

✅6. 10.00-10.10 Sexual Function Under Oncological Pressure: From Biomarkers to the Operating Room. Conf. Daniel Porav – Hodade, Clinica de Urologie Tg-Mureș, UMFST “George Emil Palade” Tg-Mureș;

✅7. 10.10-10.20 High resolution micro-ultrasound or MRI in the diagnosis of prostate cancer. L. Maxim, R. Rotaru, A. Postolachi, A. Ghicavîi, Prof. Dr. I. Scârneciu, Clinica de Urologie Brașov. Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Medicină;

✅8. 10.20.10.30 Combinația IO-TKI în prima linie RCC – caz clinic. Aracs Tamas Loredana, Luchian Dan, Hogea Zah Amalia, Buda Ionut, Trif Cristina, Secția Oncologie, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare;

✅9. 10.30-10.40 “Hitting the patient to treat the margin?” – Conduită oncologică personalizată în fața marginilor pozitive după prostatectomia radicală robotică. Valentin Parvut, Alexandra Micu, Radu Maxim – Spitalul Medlife Polisano Sibiu;

✅10. 10.40-10.50 Eficienta electrostimularii planseului pelvin in managementul continentei urinare dupa prostatectomia radicala. Ciprian Todea. Clinica de Urologie Tg-Mureș, UMFST “George Emil Palade” Tg-Mureș;

✅11. 10.50-11.00 Simpozion satelit SunWavePharma. Petre Cusman;

✅12. 11.00-11.10 Simpozion satelit Herbagetica –Sănătatea tractului urinar și a prostatei. Tiberiu Botezan;

✅13. 11.10-11.20 Simpozion satelit IMEDICA S.A. Rolul aminoacizilor in organism si sursele acestora – IMEDICA S.A.;

✅14. 11.20-11.30 Recuperarea continenței după prostatectomia radicală: primele 100 cazuri. Silvestru-Alexandru BIG, Vlad BĂRBOS, Mihai VÂRLAN, Călin-David BUZLEA, Adrian PETRUȚ, Mihai Cornel Tamasan, Simona MÎRȚ, Bogdan-Ovidiu FECICHE;

✅15. 11.30-11.40 Mini-NLP în poziție ”supine”: primele 100 de cazuri. Bărbos Vlad, Tite Bogdan Alexandru, Big Silvestru-Alexandru, Mîrț Simona, Feciche Bogdan-Ovidiu.

✅16. 11.40 – 11.50 Pieloplastia laparoscopică la copii: experiența noastră. Bogdan-Ovidiu FECICHE, Silvestru-Alexandru BIG, Mihail Claudius BERECHET, Paul TCHOUALA, Robert MOLDOVEANU, Daniel BĂLOIU.

✅17. 11.50 – 12.00 Enucleerea endoscopică a adenomului de prostată cu laserul pulsat Thulium:YAG (Thulio): experiența primelor cazuri. Bogdan-Ovidiu FECICHE, Vlad BĂRBOS, Silvestru-Alexandru BIG, Mihail Claudius BERECHET, Mihai VÂRLAN, Simona MÎRȚ.

✅18. 12.00 – 12.10 Simpozion satelit Deprox Sindromul dureros prostatic primar.

✅19. 12.10 – 12.20 Histerectomia laparoscopică – indicații și contraindicații. Complicații post operatorii. Govor, Viorica Varodi, Becsi Janos. Secția Ginecologie. Spitalul Județean de Urgență Satu-Mare.

✅20. 12.20 – 12.30 EMSELLA- utilizarea in incontinența urinară de efort la femei și bărbați, mecanisme fiziopatologice de acțiune asupra miocitelor. Viorica Varodi, Secția Ginecologie. Spitalul Județean de Urgență Satu-Mare.

✅21. 12.30 – 12.40 Experiența Spiatalului Clinic Județean de Urgență Bistrița în laparoscopia urologică: rezultate și perspective. Marica Nucu, Logigan Horia, Varvas Ioan, Eduard Popovici, Couti Răzvan. Secția Urologie. Spitalul Județean de Urgență Bistrița.

✅22. 12.40 – 12.50 Chirurgia robotică în practica: experiența primară în Spitalul Clinic Judetean de Urgență Bistrița, 40 de cazuri consecutive. Couti Răzvan, Logigan Horia, Eduard Popovici, Varvaș Ioan, Marica Nucu. Secția Urologie. Spitalul Județean de Urgență Bistrița.

✅23. 12.50 – 13.00 „Funcția sexuală post-prostatectomie radicală – provocări și soluții”, “Postoperative Sexual Function After Radical Prostatectomy – Challenges and Strategies”. Vlad-Ionuț Cojocariu, Andrei Popa, Paul Medan, Emanuel Cata, Marius Apetrei, Emanuela Ionuțas, Razvan Ognean, Marius Marisoiu, Iulia Andras, Prof. Dr. Ioan Coman, Prof. Dr. Nicolae Crișan. Spitalul Medicover. Cluj Napoca.

✅24. 13.00 – 13.10 Robot-assisted total nephrectomy for right nephroblastoma in a 4 years old patient. Ionuțaș M.E.1,2, Medan P.A.1,2, D.V. Stanca1,2, Popa A.2, Căta E.D.1,2, Apetrei M.C.1,2, Cojocariu V.2, Andraș I.1, N. Crișan1,2, Coman I.1.

25. “Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca.

26. Urology Department, Medicover Hospital Suceagu, Cluj.

✅25. 13.10-13.20 Tratamentul medico-chirurgical și invaziv al carcinomului urotelial invaziv al vezicii urinare la un pacient octogenar: un caz de succes. VC MUNTEANU, SV LABO, O MORARI, MC GIRBOVAN, ME PREDOI, ML GLIGOR, VH SCHITCU

✅26. 13.20-13.30 Rolul ureteroscopiei semirigide și flexibile asistată de litotriție laser versus litotriția extracorporeală în tratamentul calculilor reno-ureterali. Petre Cusman, Gorbatâi Lilian, Tiberiu Botezan, Daniel Bujor, Cristian Bogdan Rusu. Secția Urologie. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare.

✅27. 13.30-13.40 Evaluarea eficienței și siguranței tratamentului endourologic comparativ cu cel extracorporeal în litiaza reno-ureterală. Daniel Bujor, Gorbatâi Lilian, Tiberiu Botezan, Petre Cusman, Cristian Bogdan Rusu. Secția Urologie. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare.

✅13.40 Concluzii

✅ Închiderea lucrărilor