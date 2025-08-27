Consiliul Județean Satu Mare testează calitatea lucrărilor pe drumul județean 193

Constructorii efectuează astăzi, între localitățile Roșiori și Pomi, lucrări experimentale pe un tronson în lungime de 500–600 de metri, pe un singur sens, prin aplicarea stratului de anrobat bituminos peste balastul stabilizat. Scopul acestei etape este de a se verifica în teren calitatea materialului în vederea asigurării durabilității lucrărilor.

Consiliul Județean Satu Mare consideră faptul că asigurarea calității lucrărilor de modernizare a DJ 193 Satu Mare – Borlești este esențială pentru creșterea siguranței circulației rutiere.

