Liga a 2-a: Florin Fabian , înfrângere dramatică chiar de ziua lui! Nicio echipă cu punctaj maxim după patru etape!

Nicio echipă nu mai are punctaj maxim în Liga a 2-a după disputarea etapei a 4-a.

CSM Reșița a condus cu 1-0 în Ghencea dar a cedat în partea a doua în fața celor de la CSA Steaua. FC Bihor a condus și ea cu 1-0 dar apoi a clacat, inexplicabil, pe terenul unei echipe ce părea din start condamnată la retrogradare. Câmpulung Muscel a învins cu 2-1 trupa lui Linkar și a acumulat primele puncte. O altă echipă ce putea face maxim de puncte, Voluntari, s-a mulțumit cu o remiză albă în derby-ul rundei cu Poli Iași.

Sepsi Sfântu Gheorghe pare a și fi revenit chiar înaintea duelului din etapa a 5-a cu CSM Olimpia. Covăsnenii au câștigat primul lor meci după retrogradare, 2-0 la Șelimbăr, și speră să ajungă cât mai rapid în zona play off-ului.

Partidă cu final dramatic și la Bistrița. Acolo unde președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi a fost observator iar careianul Kopriva Zsolt a fost arbitru asistent 1. S-a terminat, Gloria-Tunari 2-2 cu sătmăreanul Sebastian Moroz reușind să apere de două ori un penalty la 1-1, doar că centralul a dictat și a treia repetare și până la urmă gazdele au marcat pentru 2-1. Doar că în prelungiri ilfovenii au dat lovitura și s-a terminat…2-2. A treia remiză pentru Gloria și al doilea punct pentru Tunari.

De ziua lui de naștere, Florin Fabian a fost aproape de o remiză cu noul lider, ASA Târgu Mureș. Bănățenii au condus cu 1-0 și au egalat la 2 doar că în minutul 4 al prelungirilor, la o cădere teatrală în careu a atacantului Mircea Manole, centralul a arătat, ușor, punctul cu var. Iar mureșenii au profitat și au înscris prin Măgerușan.

Corvinul se întoarce cu toate punctele de la Buzău și e în zona play off-ului fără gol primit.

Duminică se joacă ultimul meci al rundei, CSM Olimpia caută să obțină primele puncte, acasă, în duelul cu Chindia Târgoviște.

Rezultate:

CSC Şelimbăr – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0-2

/ Dobroslavevici 17, Oberlin 75

Metalul Buzău – Corvinul Hunedoara 0-1

/ Buziuc (foto) 85

CSC Dumbrăviţa – AFC ASA Târgu Mureş 2-3

Curescu 7, Pădurariu 75 / Demeter 18, Măgerușan 35, 90+5 – penalty

AFC Câmpulung Muscel – FC Bihor Oradea 2-1

Nistor 30, 46 / Filip 1

Ceahlăul Piatra Neamţ – CS Dinamo Bucureşti 3-0

Asibey 7, Granja 45, Yolou 78

FC Bacău – Concordia Chiajna 1-1

Cîrstean 19 / Samake 36

CS Gloria Bistrița – CS Tunari 2-2

Chiorean 30, V. Alexandru 65 / Hlistei 27, Dragu 90+5

CSM Slatina – CS Afumaţi 0-2

/ Iamandache 36, Ghineț 90+7

Steaua Bucureşti – ACSM Reşiţa 2-1

Chipirliu 49, Pacionel 72 / Modan 26

FC Voluntari – Politehnica Iaşi 0-0

Duminică, 24 august 2025, ora 12:00

CSM Olimpia Satu Mare – Chindia Târgovişte – Digisport 1

Clasament

ASA Tg.Mureş 4 3 1 0 10-3 10

2.Steaua Bucureşti 4 3 1 0 9-3 10

3.Corvinul Hunedoara 4 3 1 0 4-0 10

4.FC Voluntari 4 3 1 0 4-1 10

5.CSM Reşiţa 4 3 0 1 13-4 9

6.FC Bihor Oradea 4 3 0 1 9-5 9

Concordia Chiajna 4 2 1 1 12-5 7

8.Politehnica Iaşi 4 2 1 1 5-2 7

9.CS Afumaţi 4 2 1 1 6-4 7

Ceahlăul Piatra Neamţ 4 2 1 1 5-9 7 Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 4 1 2 1 3-3 5 Chindia Târgovişte 3 1 1 1 4-3 4 FC Bacău 4 1 1 2 6-7 4 Metalul Buzău 4 1 1 2 4-5 4

15.Dinamo Bucureşti 4 1 1 2 4-7 4

16.CSC Dumbrăviţa 4 1 0 3 7-10 3

Gloria Bistrița 4 0 3 1 3-6 3

18.Câmpulung – Muscel 2022 4 1 0 3 4-13 3

19.CS Tunari 4 0 2 2 5-8 2

20.CSM Slatina 4 0 1 3 2-6 1

21.CSC 1599 Şelimbăr 4 0 0 4 2-9 0

22.CSM Olimpia Satu Mare 3 0 0 3 2-10 0

Etapa următoare:

Sâmbătă, 30 august 2025, ora 11:00

CS Afumaţi – Metalul Buzău

Politehnica Iaşi – CSM Slatina – FRF.tv

CS Tunari – FC Voluntari

Concordia Chiajna – CS Gloria Bistrița

ACSM Reşiţa – Ceahlăul Piatra Neamţ

AFC ASA Târgu Mureş – AFC Câmpulung Muscel

Sâmbătă, 30 august 2025, ora 11:30

FC Bihor Oradea – Steaua Bucureşti – Digisport 1

Sâmbătă, 30 august 2025, ora 14:00

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – CSM Olimpia Satu Mare – Digisport 1

Duminică, 31 august 2025, ora 11:00

Corvinul Hunedoara – CSC Şelimbăr

Duminică, 31 august 2025, ora 11:30

CS Dinamo Bucureşti – FC Bacău – Digisport 1

Marți, 2 septembrie 2025, ora 19:30

Chindia Târgovişte – CSC Dumbrăviţa – Digisport 1