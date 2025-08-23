More

    Liga a 2-a: Florin Fabian , înfrângere dramatică chiar de ziua lui! Nicio echipă cu punctaj maxim după patru etape!

    Nicio echipă nu mai are punctaj maxim în Liga a 2-a după disputarea etapei a 4-a.

    CSM Reșița a condus cu 1-0 în Ghencea dar a cedat în partea a doua în fața celor de la CSA Steaua. FC Bihor a condus și ea cu 1-0 dar apoi a clacat, inexplicabil, pe terenul unei echipe ce părea din start condamnată la retrogradare. Câmpulung Muscel a învins cu 2-1 trupa lui Linkar și a acumulat primele puncte. O altă echipă ce putea face maxim de puncte, Voluntari, s-a mulțumit cu o remiză albă în derby-ul rundei cu Poli Iași.

    Sepsi Sfântu Gheorghe pare a și fi revenit chiar înaintea duelului din etapa a 5-a cu CSM Olimpia. Covăsnenii au câștigat primul lor meci după retrogradare, 2-0 la Șelimbăr, și speră să ajungă cât mai rapid în zona play off-ului.

    Partidă cu final dramatic și la Bistrița. Acolo unde președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi a fost observator iar careianul Kopriva Zsolt a fost arbitru asistent 1. S-a terminat, Gloria-Tunari 2-2 cu sătmăreanul Sebastian Moroz reușind să apere de două ori un penalty la 1-1, doar că centralul a dictat și a treia repetare și până la urmă gazdele au marcat pentru 2-1. Doar că în prelungiri ilfovenii au dat lovitura și s-a terminat…2-2. A treia remiză pentru Gloria și al doilea punct pentru Tunari.

    De ziua lui de naștere, Florin Fabian a fost aproape de o remiză cu noul lider, ASA Târgu Mureș. Bănățenii au condus cu 1-0 și au egalat la 2 doar că în minutul 4 al prelungirilor, la o cădere teatrală în careu a atacantului Mircea Manole, centralul a arătat, ușor, punctul cu var. Iar mureșenii au profitat și au înscris prin Măgerușan.

    Corvinul se întoarce cu toate punctele de la Buzău și e în zona play off-ului fără gol primit.

    Duminică se joacă ultimul meci al rundei, CSM Olimpia caută să obțină primele puncte, acasă, în duelul cu Chindia Târgoviște.

    Rezultate:

    CSC Şelimbăr – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe  0-2

    / Dobroslavevici 17, Oberlin 75

    Metalul Buzău – Corvinul Hunedoara  0-1

    / Buziuc (foto) 85

    CSC Dumbrăviţa – AFC ASA Târgu Mureş  2-3

    Curescu 7, Pădurariu 75 / Demeter 18, Măgerușan 35, 90+5 – penalty

    AFC Câmpulung Muscel – FC Bihor Oradea  2-1

    Nistor 30, 46 / Filip 1

    Ceahlăul Piatra Neamţ – CS Dinamo Bucureşti  3-0

    Asibey 7, Granja 45, Yolou 78

    FC Bacău – Concordia Chiajna  1-1

    Cîrstean 19 / Samake 36

    CS Gloria Bistrița – CS Tunari  2-2

    Chiorean 30, V. Alexandru 65 / Hlistei 27, Dragu 90+5

    CSM Slatina – CS Afumaţi 0-2

    / Iamandache 36, Ghineț 90+7

    Steaua Bucureşti – ACSM Reşiţa 2-1

    Chipirliu 49, Pacionel 72 / Modan 26

    FC Voluntari – Politehnica Iaşi 0-0

    Duminică, 24 august 2025, ora 12:00

    CSM Olimpia Satu Mare – Chindia Târgovişte – Digisport 1

    Clasament

    1. ASA Tg.Mureş                             4             3             1             0             10-3       10

    2.Steaua Bucureşti                         4             3             1             0             9-3         10

    3.Corvinul Hunedoara                      4             3             1             0             4-0         10

    4.FC Voluntari                                 4             3             1             0             4-1         10

    5.CSM Reşiţa                                   4             3             0             1             13-4       9

    6.FC Bihor Oradea                          4             3             0             1             9-5         9

    1. Concordia Chiajna                         4             2             1             1             12-5       7

    8.Politehnica Iaşi                               4             2             1             1             5-2         7

    9.CS Afumaţi                                      4             2             1             1             6-4         7

    1. Ceahlăul Piatra Neamţ                     4         2             1             1             5-9         7
    2. Sepsi OSK Sfântu Gheorghe             4           1             2             1             3-3         5
    3. Chindia Târgovişte                          3             1             1             1             4-3         4
    4. FC Bacău                                       4             1             1             2             6-7         4
    5. Metalul Buzău                                4             1             1             2             4-5         4

    15.Dinamo Bucureşti                         4             1             1             2             4-7         4

    16.CSC Dumbrăviţa                           4             1             0             3             7-10       3

    1. Gloria Bistrița                                4             0             3             1             3-6         3

    18.Câmpulung – Muscel 2022              4             1             0             3             4-13       3

    19.CS Tunari                                     4             0             2             2             5-8         2

    20.CSM Slatina                                 4             0             1             3             2-6         1

    21.CSC 1599 Şelimbăr                      4             0             0             4             2-9         0

    22.CSM Olimpia Satu Mare                3             0             0             3             2-10       0

     

     

    Etapa următoare:

    Sâmbătă, 30 august 2025, ora 11:00

    CS Afumaţi – Metalul Buzău

    Politehnica Iaşi – CSM Slatina – FRF.tv

    CS Tunari – FC Voluntari

    Concordia Chiajna – CS Gloria Bistrița

    ACSM Reşiţa – Ceahlăul Piatra Neamţ

    AFC ASA Târgu Mureş – AFC Câmpulung Muscel

    Sâmbătă, 30 august 2025, ora 11:30

    FC Bihor Oradea – Steaua Bucureşti – Digisport 1

    Sâmbătă, 30 august 2025, ora 14:00

    Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – CSM Olimpia Satu Mare – Digisport 1

    Duminică, 31 august 2025, ora 11:00

    Corvinul Hunedoara – CSC Şelimbăr

    Duminică, 31 august 2025, ora 11:30

    CS Dinamo Bucureşti – FC Bacău – Digisport 1

    Marți, 2 septembrie 2025, ora 19:30

    Chindia Târgovişte – CSC Dumbrăviţa – Digisport 1

