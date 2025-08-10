VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: DINCOLO DE NUANȚELE GÂNDURILOR

De: ELISABETA VERESS – Editorialist – corespondent pe zona Maramureș la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA; Membră a UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI FILIALA ”ANTON DAVIDESCU” Satu Mare; Membră a FILIALEI DE NORD VEST A ASOCIAȚIEI JURNALIȘTILOR ȘI SCRIITORILOR DE TURISM DIN ROMÂNIA; Vicepreședintă a ASOCIAȚIEI ”DIAMANT DE MARAMUREȘ” – Cavnic, organizatoare a Taberei Internationale ”ELISABETA ART CAVNIC”;

În evoluția artei din ultimele două secole, puține mișcări au reușit să spargă barierele tradiției și să stabilească noi paradigme, așa cum au făcut-o cloisonismul și fauvismul.

DE LA CLOISONISM LA ARTA CONTEMPORANĂ:

O CĂLĂTORIE PRIN CULOARE ȘI FORMĂ

Aceste curente artistice, deși distincte ca stil și context temporal, au avut un rol crucial în definirea și influențarea ulterioară a artei moderne și contemporane. O privire asupra asemănărilor și diferențelor dintre ele, precum și impactul lor asupra criticilor și asupra lumii artei în general, nu poate oferi perspective valoroase aceste mișcări, care au rupt tradițiile artei academice, au fost subiectul multor dezbateri și interpretări diferite în lumea artistică.

Unii critici au admirat capacitatea cloisonismului de a sintetiza forme și culori pentru a crea imagini cu o putere simbolică foarte mare

Ei au apreciat simplitatea formală și abordarea decorativă care aducea aminte de vitralii și stilul ”Art Nouveau”.

Alți critici au fost sceptici, considerând lipsa de detalii și simplificarea formelor ca fiind un regres față de arta realistă. Erau îngrijorați că aceste lucrări nu captau complexitatea vieții reale.

Cloisonismul a apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea ca o reacție la detalierea minuțioasă și realismul epocii victoriene

Inspirat de tehnică decorativă ”cloisonné”, stilul a adoptat contururi îndrăznețe și zone mari de culoare plată care ignora detalii precum umbrele. Artiști ca Émile Bernard și Paul Gauguin au fost pionierii acestui stil, preluând influențe din arta japoneză și din vitralii, pentru a crea lucrări ce evoca o simplitate simbolică. Criticii vremii au oscilat între fascinație și scepticism, văzând în cloisonism o formă de artă care rupea deliberată de reprezentare tradițională pentru a îmbrățișa expresivitatea pură.

La începutul secolului XX, fauvismul făcea loc în arenele artistice franceze, propunând o utilizare radicală și personală a culorii. Fauviști, conduși de Henri Matisse și André Derain, și-au propus să elibereze culoarea subordonării și față de forma realistă, utilizarea nuanțelor vibrante și neamestecate pentru a exprima emoții intense. Criticii au fost inițial șocați de violență cromatică, “fauve” însemnând “fiare sălbatice”, dar au recunoscut recent potențialul acestor mișcări:

Pe măsură ce fauvismul a câștigat popularitate, unii critici au început să recunoască potențialul său inovator

Ei au apreciat curajul artiștilor de a folosi ca principal mijloc de expresie emoțională, văzând în aceasta o continuare a impresionismului, dar cu o mai mare libertate.de a influența arta modernă, fiind precursor ai expresionismului și chiar cubismului.

Pe măsură ce secolul XX avansa, arta modernă devenea un teren fertil pentru experimente îndrăznețe. Influențele cloisonismului și fauvismului s-au manifestat într-o varietate de direcții artistice, fiecare explorând nevoia de expresivitate interioară și denunțarea la canoanele academice. Criticii au început să acorde o mai mare importanță acestui focar de creativitate liberă, apreciind diversitatea și capacitatea de reinventare continuă a artei moderne.

În epoca contemporană, granițele stilistice sunt adesea dizolvate, iar arta reflectă o pluralitate de influențe și perspective

Moștenirea lăsată de mișcările precum cloisonism și fauvism se vede în modul liber în care arta contemporană abordează subiectele și culorile. Criticii și publicul sunt acum mai înclinați să celebreze această diversitate, recunoscând valoarea istorică și inovatoare a domeniului curent care a contribuit la arta momentului prezent.

De la contururile îndrăznețe ale cloisonismului la tumultul cromatic al fauvismului și până la explorarea nelimitată a artei contemporane, fiecare etapă și-a adus contribuția distinctă la ceea ce percepem astăzi ca peisaj artistic global. Criticii, marii influenți și gardienii aprecierii artistice, au fost martorii modificării și au avut rolul de a susține, norma și uneori chiar provocate aceste evoluții, ajutând publicul să navigheze prin labirintul fascinant al artei vizuale.

Criticii moderni și contemporani au luat în general o poziție mai deschisă față de diversificarea stilistică

Aceștia au recunoscut pluralismul o caracteristică definitorie artei contemporane, care poate permite să înglobeze tradiții variate, inclusiv și inovații.

Ei tind să susțină inovația și experimentarea ca fiind esențiale pentru evoluția continuă a artei. Aceasta a dat naștere unor parteneriate între artiști și critici, cu scopul nu doar de a șoca, ci și de a provoca discuții semnificative despre natură, societate și expresie personală. Criticii au jucat un rol vital nu doar în receptarea acestor mișcări, dar și în modelarea direcției artelor vizuale, influențând cum sunt ele percepute și interpretate de publicul larg. De la inițialul șoc și scepticism, criticii au evoluat spre o apreciere și susținere a inovației în artă.

