VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: DINCOLO DE NUANȚELE GÂNDURILOR

De: ELISABETA VERESS – Editorialist – corespondent pe zona Maramureș la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA; Membră a UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI FILIALA ”ANTON DAVIDESCU” Satu Mare; Membru a ASOCIAȚIEI JURNALIȘTILOR ȘI SCRIITORILOR DE TURISM DIN ROMÂNIA; Vicepreședintă a ASOCIAȚIEI ”DIAMANT DE MARAMUREȘ” – Cavnic, organizatoare a Taberei Internationale ”ELISABETA ART CAVNIC”;

Evenimentul Sâmbra Oilor, sărbătoarea vibrantă a Oașului, nu este numai un prilej de a celebra comunitatea și tradițiile ancestrale, ci este, de asemenea, o sursă de inspirație pentru o categorie aparte de viveresszitatori: artiștii. Aceștia, indiferent de domeniul creativității îi aparțin, găsesc în abundența de culori, sunete și emoții, o muză care să le ghideze penelul, condeiul sau partitura.

ARTIȘTII, SUFLETUL SÂMBREI OILOR

– TRADIȚIA OȘENEASCĂ – CA IZVOR NESECAT DE INSPIRAȚIE ARTISTICĂ

Artiștii plastici vin încărcați cu șevalete și pensule, pregătiți să transpună pe pânză scenele pitorești și emoțiile capturate în mulțimea de participanți. Pictori de artă naivă ale satului românesc, pot găsi în sărbătoarea oilor sau bogăție tematică ce îmbină rusticitatea cu bucuria colectivă.

Astfel de evenimente sunt o oază de inspirație, o combinație unică de forme și culori la care nu ar putea avea acces decât în astfel de momente comunitare

Pe lângă pictori, scriitorii și poeții sunt atrași de povestirile și experiențele celor care care posedă memoria vie a acestor sărbători. Aceștia pot fi inspirați de istorisirile seniorilor satului sau de mici întâmplări din timpul serbării, integrându-le în lucrările literare care capturează esența vieții rurale din epoca modernă, care descoperă în țesătura socială și culturală a Sambrei Oilor materialul perfect pentru viitoarele proze.

În lumea muzicală, compozitorii de muzica tradițională românească, ar putea reinterpreta sunetele și cântecele auzite în cadrul sărbătorii …

revitalizând astfel tradițiile auditive prin noi compoziții sau aranjamente muzicale. Ritmurile ritualice și melodiile populare ce răsună de Sâmbra Oilor se împletesc armonii, oferind desfătare și inspirație sufletească. Pentru artiștii de toate felurile, asemenea activități mai multe decât un simplu spectacol; ele sunt un prilej de reîntâlnire cu autenticitatea, de cunoaștere a rădăcinilor culturale și de îmbogățire a bagajului creativ la nivel personal și profesional.

Prin operele lor, aceștia contribuie la perpetuarea și reînnoirea tradițiilor, asigurându-se că acestea nu vor fi uitate, vor trăi mai departe, într-o simbioză continuă de modern și tradițional.

Sâmbra Oilor nu este doar o adunare rurală sau un simplu prilej de sărbătoare

este un nucleu creativ care pulsează cu vitalitate culturală. Artiști, indiferent de meșteșugul lor, sunt invitați să lase imaginația să zboare liberă, în cadrul unei manifestări care inspiră, cimentează reflectă esența identității noastre comune. Transcendând barierele temporale, tradiția devine astfel, prin mâna artistului, un liant între generații.

Astfel de evenimente culturale tradiționale, sunt ocazii deosebite pentru comunități să celebreze moștenirea culturală și să se bucure de un sentiment de apartenență și solidaritate și este esențial ca organizatorii și participanții să rămână vigilenți, concentrându-se pe menținerea spiritului autentic al sărbătorii, asigurându-se că tradițiile și cultura locală rămân în prim-plan.

Sursă foto: ELISABETA VERESS

