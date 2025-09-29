Conferință la Satu Mare: 85 de ani de la Dictatul de la Viena

Comemorare, mărturii și cercetări istorice despre drama românilor din 1940

Asociația Județeană Satu Mare a Românilor Refugiați, Expulzați și Deportați în urma Dictatului de la Viena, împreună cu Muzeul Județean Satu Mare, organizează, în parteneriat cu Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Barițiu” și Asociațiunea Transilvăneană pentru Literatura și Cultura Poporului Român, conferința dedicată comemorării a 85 de ani de la Dictatul de la Viena (1940–2025).

Evenimentul va avea loc miercuri, 2 octombrie 2025, de la ora 10:00, la Centrul Multicultural „Poesis” din Satu Mare (Str. Mircea cel Bătrân nr. 11).

Programul conferinței

📌 Deschiderea oficială va fi marcată de intonarea Imnului Național al României și a Imnului Refugiaților Români din 1940, interpretate de Corul Refugiaților Sătmăreni.

Vor urma:

Cuvântul de salut al prof. dr. Ioan Corneanu , președintele Asociației Județene a Românilor Refugiați.

Proiecția filmului documentar „A fost odată în Transilvania…”.

📌 Alocuțiuni și comunicări științifice, moderate de dr. Daniela Bălu, director al Muzeului Județean Satu Mare, susținute de invitați de prestigiu:

dr. Florin Vasiloni – Consulul General al României la Szeged, Ungaria

prof. univ. dr. Ioan Bolovan – director Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca, membru corespondent al Academiei Române

ec. Zamfir Danciu – director executiv Direcția pentru Cultură Satu Mare

dr. Cristina Țineghe – Șef Serviciu Arhivele Județene Ilfov

pr. prof. univ. dr. habil. Constantin Valer Necula – președinte ASTRA

dr. Diana Lostun – Consilier superior, Arhivele Județene Satu Mare

prof. Nicoleta Cherecheș – director adjunct Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare

prof. Mihaela Sălceanu – muzeograf, director Liceul „George Pop de Băsești”

prof. Dumitru Moga și prof. Gheorghe Candea – Liceul „George Pop de Băsești”

prof. dr. Ioan Corneanu – președinte Asociația Refugiaților sătmăreni

dr. Daniela Bălu – director Muzeul Județean Satu Mare

📌 Moment artistic – Corul Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Satu Mare.

Mesajul organizatorilor

„Această conferință este mai mult decât o evocare istorică: este un act de memorie colectivă, o lecție de responsabilitate și o invitație la reflecție asupra tragediilor trecutului. A uita înseamnă a repeta!”

📍 Locația: Centrul Multicultural „Poesis”, Str. Mircea cel Bătrân nr. 11, Satu Mare

🗓️ Data: 2 octombrie 2025, ora 10:00