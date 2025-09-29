Conferință la Satu Mare: 85 de ani de la Dictatul de la Viena

Comemorare, mărturii și cercetări istorice despre drama românilor din 1940
Asociația Județeană Satu Mare a Românilor Refugiați, Expulzați și Deportați în urma Dictatului de la Viena, împreună cu Muzeul Județean Satu Mare, organizează, în parteneriat cu Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Barițiu” și Asociațiunea Transilvăneană pentru Literatura și Cultura Poporului Român, conferința dedicată comemorării a 85 de ani de la Dictatul de la Viena (1940–2025).
Evenimentul va avea loc miercuri, 2 octombrie 2025, de la ora 10:00, la Centrul Multicultural „Poesis” din Satu Mare (Str. Mircea cel Bătrân nr. 11).
Programul conferinței
📌 Deschiderea oficială va fi marcată de intonarea Imnului Național al României și a Imnului Refugiaților Români din 1940, interpretate de Corul Refugiaților Sătmăreni.
Vor urma:
-
Cuvântul de salut al prof. dr. Ioan Corneanu, președintele Asociației Județene a Românilor Refugiați.
-
Proiecția filmului documentar „A fost odată în Transilvania…”.
📌 Alocuțiuni și comunicări științifice, moderate de dr. Daniela Bălu, director al Muzeului Județean Satu Mare, susținute de invitați de prestigiu:
-
dr. Florin Vasiloni – Consulul General al României la Szeged, Ungaria
-
prof. univ. dr. Ioan Bolovan – director Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca, membru corespondent al Academiei Române
-
ec. Zamfir Danciu – director executiv Direcția pentru Cultură Satu Mare
-
dr. Cristina Țineghe – Șef Serviciu Arhivele Județene Ilfov
-
pr. prof. univ. dr. habil. Constantin Valer Necula – președinte ASTRA
-
dr. Diana Lostun – Consilier superior, Arhivele Județene Satu Mare
-
prof. Nicoleta Cherecheș – director adjunct Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Satu Mare
-
prof. Mihaela Sălceanu – muzeograf, director Liceul „George Pop de Băsești”
-
prof. Dumitru Moga și prof. Gheorghe Candea – Liceul „George Pop de Băsești”
-
prof. dr. Ioan Corneanu – președinte Asociația Refugiaților sătmăreni
-
dr. Daniela Bălu – director Muzeul Județean Satu Mare
📌 Moment artistic – Corul Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Satu Mare.
Mesajul organizatorilor
„Această conferință este mai mult decât o evocare istorică: este un act de memorie colectivă, o lecție de responsabilitate și o invitație la reflecție asupra tragediilor trecutului. A uita înseamnă a repeta!”
📍 Locația: Centrul Multicultural „Poesis”, Str. Mircea cel Bătrân nr. 11, Satu Mare
🗓️ Data: 2 octombrie 2025, ora 10:00