COOPERARE. Sănătate fără granițe: un nou proiect la Tarna Mare și Korolevo

Comunele Tarna Mare și Korolevo derulează împreună proiectul „ACCESSIBLE HEALTH”, pentru a aduce servicii medicale moderne mai aproape de oameni



La Tarna Mare a avut loc lansarea unui proiect transfrontalier dedicat sănătății, care unește eforturile comunității locale cu cele ale comunei Korolevo din Ucraina. Programul INTERREG VI-A NEXT România–Ucraina face posibilă dezvoltarea unor servicii medicale moderne și accesibile pentru mii de locuitori din zona de frontieră.

Parteneriat pentru sănătate

Vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, au participat la evenimentul de lansare, subliniind importanța colaborării pentru binele comunității.

„Ne bucurăm să susținem inițiative care aduc schimbări reale și pozitive pentru viața de zi cu zi a locuitorilor acestei regiuni. Accesul la sănătate este un drept fundamental, iar astfel de parteneriate contribuie la apropierea serviciilor moderne de cetățeni”, a declarat vicepreședintele Cătălin Filip.

Investiții în infrastructură medicală

Proiectul „Acces egal la servicii de îngrijiri medicale în zona transfrontalieră – ACCESSIBLE HEALTH” prevede dotarea Centrului de Sănătate din Tarna Mare cu echipamente moderne, inclusiv un lift pentru persoanele cu mobilitate redusă. Totodată, vor fi organizate Zilele Sănătății și cursuri de prim ajutor pentru comunitate.

Beneficii pentru mii de oameni

Potrivit primarului comunei Tarna Mare, Monica Sobius, peste 27.000 de locuitori din Tarna Mare și Korolevo vor beneficia direct de pe urma acestui proiect, care aduce mai aproape standardele europene de îngrijire medicală.