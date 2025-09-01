Surpriză și nu prea! Satu Mare are de azi un nou Inspector școlar general. Chivulescu Ruxandra Monica, o înlocuiește pe Anișoara Boitor

Așa cum am scris încă la bursa zvonurilor de ieri ,PNL a făcut schimbare la ISJ Satu Mare prin detașare în funcția de inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a doamnei Chivulescu.

Începând cu data de 01 septembrie 2025, doamna profesoară Chivulescu Ruxandra Monica a fost numită, prin detașare în interesul învățământului, în funcția de inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, până la organizarea concursului de către Ministerul Educației și Cercetării, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2025-2026, cu rezervarea catedrei pe care este titulară.

Numirea doamnei profesoare Chivulescu Ruxandra Monica s-a realizat în conformitate cu Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5893 din 27.08.2025.

Tot azi s-a mai fâcut o schimbare la ISJ

Începând cu data de 01 septembrie 2025, doamna profesoară Cristea Sînziana Silvia a fost numită, prin detașare în interesul învățământului, în funcția de director la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Satu Mare, până la organizarea concursului de către Ministerul Educației și Cercetării, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2025-2026, cu rezervarea catedrei pe care este titulară.

Numirea doamnei profesoare Cristea Sînziana Silvia s-a realizat în conformitate cu Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5896 din 27.08.2025.