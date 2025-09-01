Trupa Mihai Raicu a Teatrului de Nord Satu Mare începe o nouă stagiune

Stagiunea cu numărul 57 aduce publicului sătmărean spectacole pentru toate vârstele și gusturile, reunite sub un cod comun: toate producțiile noi vor fi comedii!

Cu două premiere aflate deja în lucru, trupa anunță punerea în vânzare a abonamentelor pentru stagiunea 2025-2026 începând cu data de 3 septembrie, exclusiv la Agenția Teatrală, str. Horea nr. 6.

Cea dintâi premieră va avea loc pe 28 septembrie, la Sala Mare. Este vorba despre „Ciudatul rol al întâmplării” de Ion Băieșu, o comedie în regia lui Dan Tudor, cunoscut actor și regizor român, care a semnat o serie de producții de succes în teatru și film.

Pe lângă cele șapte premiere, programul noii stagiuni include spectacole pentru copii, producții invitate și evenimente speciale – spectacole în aer liber, Zilele Porților Deschise, dar și alte surprize despre care veți fi anunțați în curând.

Până atunci, vă lăsăm programul complet al noii stagiunii precum și informații utile despre bilete și abonamente.

PREMIERELE STAGIUNII 2025–2026

Sala Mare

Comedie | „Ciudatul rol al întâmplării” de Ion Băieșu, regia Dan Tudor

Comedie | „Dragostea celor trei portocale” de Carlo Gozzi, regia Ovidiu Caița

Comedie autoironică | „Despre tandrețe” de Matei Vișniec, regia Andrei Mihalache

Comedie de moravuri | „Școala nevestelor” de Molière, regia Irisz Kovács

Sala Studio

Comedie contemporană | „rent-a-family.SRL” de Andreea Tănase, regia Diana Dragoș

Comedie socială | „Clean hands” de Vicențiu Grama, regia Alex Ianăși

Monodramă | „Nunta de argint” după Gabriel García Márquez, regia Andrei Mihalache

Spectacole pentru copii

„Povești pentru copii mai mici de 3 ani… sau mai mari” de Eugène Ionesco, regia Diana Dragoș

„Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele” de Matei Vișniec, regia Tudor Dreve

„Hocus Pocus” cu Florin Suciu – Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca

TITLURILE OFERITE ÎN ABONAMENTE

Abonament pentru adulți (5 spectacole):

1. „Ciudatul rol al întâmplării” de Ion Băieșu, regia Dan Tudor

2. „Dragostea celor trei portocale” de Carlo Gozzi, regia Ovidiu Caița

3. „Despre tandrețe” de Matei Vișniec, regia Andrei Mihalache

4. „Școala nevestelor” de Molière, regia Irisz Kovács

5. Un spectacol la alegere din următoarele:

– „Inevitabil”, adaptare și dramatizare după Lev Tolstoi de Raluca Rădulescu; concept, regie și coregrafie Baczó Tünde

– „Cum se scrie Șeicspir Shakespeare?” de Raluca Cîrciumaru, regia Leta Popescu

– „Așteptându-l pe Godot” de Samuel Beckett, regia Ovidiu Caița

– „Petru sau Zece fără un sfert” de Ioana Dajbog, regia Tudor Dreve

– „rent-a-family.SRL” de Andreea Tănase, regia Diana Dragoș

Abonament pentru liceeni (3 spectacole):

1. „Ciudatul rol al întâmplării” de Ion Băieșu, regia Dan Tudor

2. „Dragostea celor trei portocale” de Carlo Gozzi, regia Ovidiu Caița

3. „Școala nevestelor” de Molière, regia Irisz Kovács

Abonament pentru gimnaziu (3 spectacole):

1. „Ciudatul rol al întâmplării” de Ion Băieșu, regia Dan Tudor

2. „Im’Programa”, spectacol de improvizație pe teme școlare

3. „Profesorul de franceză” de Tudor Mușatescu, regia Andrei Mihalache

Abonament pentru ciclul primar și grădinițe (3 spectacole):

1. „Povești pentru copii mai mici de 3 ani… sau mai mari” de Eugène Ionesco, regia Diana Dragoș

2. „Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele” de Matei Vișniec, regia Tudor Dreve

3. „Hocus Pocus” cu Florin Suciu – Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca

PREŢURILE ABONAMENTELOR:

Abonament Premieră „Ștefan Mareș”: 250 lei

Abonamente pentru adulți („Vasile Savinescu” și „Radu Sas”): 200 lei

Abonament pentru elevii claselor IX-XII: 90 lei

Abonament pentru elevii claselor V-VIII: 75 lei

Abonament pentru elevii claselor I-IV și grădinițe: 65 lei

Abonament Mecena: 1000 lei

Abonament pentru pensionari și studenți: 120 lei

Abonament pentru angajații instituțiilor de cultură și profesori: 150 lei

Abonament pentru persoanele cu handicap: 70 lei

PREŢURILE BILETELOR:

Sala Mare

zona A (loje centrale) / zona B (loje, scaune în sală) / zona C (balcon)

bilet pentru PREMIERĂ: 75 lei / 70 lei / 50 lei

bilet pentru adulți: 60 lei / 55 lei / 40 lei

bilet pentru pensionari, studenți, elevi V-XII: 40 lei

bilet pentru elevii claselor I-IV și preșcolari: 30 lei

Sala Studio:

bilet pentru adulți: 55 lei

bilet pentru pensionari, studenți, elevi: 40 lei