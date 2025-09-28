VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: CONVULSII TĂCUTE

De: Dr. Felician Pop: Editorialist la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA; Președinte al UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI – Filiala ”Anton Davidescu” Satu Mare;

Orice partid care se respectă, folosește intervalul de patru ani dintre alegeri, pentru a pregăti candidații ideali în vederea atacării cu succes a campaniei electorale următoare. Este un răstimp suficient de a verifica și testa anumite personalități ale partidului, felul în care acestea reușesc să ofere soluții viabile pentru problemele comunității din care fac parte.

Altă pălărie, aceeași scamatorie

(Dragoș Georgescu: IUBIRE SUB MASCĂ)

Spuneam mai sus că această regulă se aplică partidelor care se respectă. Dar oare câte partide se mai respectă în țara aceasta?

Să ieși în fața electoratului cu oameni de care nu a auzit nimeni, niciodată reprezintă nu doar iresponsabilitate ori nepricepere, ci mai presus de toate, o totală lipsă de respect față de alegători.

Scamatorii de partid – mai mult sau mai puțin inspirați – scot din joben câte un astfel de iepuraș …

care în arena circului politic face cele mai tragicomice giumbușlucuri electorale. Indivizii ăștia, habar nu au în ce s-au băgat, și nici nu prea-și bat capul cu asta, știind prea bine că nu au nicio șansă de a fi aleși.

Dacă pentru majoritatea electoratului, alegerile reprezintă o opțiune de viitor, de asumare responsabilă a unui proiect edilitar cât mai fezabil, pentru iepurașii aceștia, totul nu e decât un joc din care nu înțeleg ei mare lucru, așa că se dau în stambă, la modul cel mai ridicol.

E cât se poate de trist, că destinul unei comunități este lăsat pe mâna unor astfel de iresponsabili,

(Dragoș Georgescu: VÂRTEJ POPULAR)

de indivizi care văd în acest exercițiu democratic, doar o simplă oportunitate de a ajunge la butoane, de a împărți bucatele între ei, timp de (cel puțin) patru ani.

Nici tabloul politic sătmărean nu se prezintă mai clar. Inși nefericiți, fără o minimă pregătire, se proțăpesc peste tot și ne privesc cu ochi tulburi și tâmpi. Scamatorul i-a scos din fundul pălăriei și i-a prefăcut din simpli și zgribuliți iepurași, în vedete politice efemere!

Partide cu pretenții s-au jucat apoi, cu insignifianții lor candidați, anunțându-i drept pretendenți credibili, ba pentru o funcție, ba pentru alta, după cum sufla vântul politic la acea oră!

După 35 de ani de democratură românească aceste stupide exerciții de ademenire a electoratului demonstrează precaritatea clasei noastre politice, a lipsei de seriozitate și responsabilitate a unor lideri, care ar putea sta – sau poate că și se află! – mai degrabă în fruntea unei rețele interlope, decât lideri de partid, deși, după cum merg lucrurile, în multe cazuri cele două funcții par a aparține deja, unei exprimări pleonastice!

