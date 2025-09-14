VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: DINCOLO DE NUANȚELE GÂNDURILOR

De: ELISABETA VERESS – Editorialist – corespondent pe zona Maramureș la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA; Membră a UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI FILIALA ”ANTON DAVIDESCU” Satu Mare; Membru a ASOCIAȚIEI JURNALIȘTILOR ȘI SCRIITORILOR DE TURISM DIN ROMÂNIA; Vicepreședintă a ASOCIAȚIEI ”DIAMANT DE MARAMUREȘ” – Cavnic, organizatoare a Taberei Internationale ”ELISABETA ART CAVNIC”;

Recenta expoziție de artă organizată la Sighetul Marmației, sub patronajul Asociației Artiștilor Plastici „Alexandru Șajnelic” din Baia Mare, al cărei președinte este artistul Mihai Tircă, alături de Asociațiile Artiștilor Plastici din Satu Mare și Târgu Mureș, a reunit peste 60 de artiști și peste 70 de lucrări remarcabile. Evenimentul a fost o demonstrație clară a faptului că arta nu are limite teritoriale, unind sufletele vizitatorilor și participanților într-un cadru plin de culoare și emoție.

CULORI PENTRU SUFLET

Sighetu Marmației a găzduit expoziția ”CULOARE PENTRU SUFLET”, eveniment plastic care a avut loc în cadrul idilic, oferit de Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, o adevărată perlă culturală a regiunii.

Această locație prestigioasă a fost martora unei veritabile sărbători a artei, oferindu-le vizitatorilor ocazia de a admira frumusețea creațiilor expuse, dar și de a cunoaște diversitatea formelor de exprimare artistică prezente.

Organizatorii au demonstrat nu doar profesionalism în gestionarea acestui eveniment

dar și o căldură și ospitalitate deosebită, primind participanții cu brațele deschise și creând o atmosferă de prietenie și colaborare.

Implicarea intensă a profesorului Gergelj Csaba și a inimosului artist Czirjek Lajos, alături de echipele lor, a contribuit la succesul proiectului, oferindu-le artiștilor oportunitatea de a se exprima și de a împărtăși experiențele lor cu un public divers și entuziast.

Expoziția nu numai că a înnobilat prin frumusețea lucrărilor, dar a și consolidat comunitatea artistică,

subliniind încă o dată că arta este un limbaj universal care transcende granițele și reunește oamenii în jurul valorilor estetice și umane.

Într-o lume în care granițele sunt adesea accentuate, asemenea inițiative ne amintesc de puterea unificatoare a artei și de importanța continuării acestor tradiții de schimb cultural.

Cu speranța revederii într-un alt context artistic, la fel de vibrant, organizatorii și participanții își pun amprenta pe harta culturală a României, încurajând dialogul și solidaritatea prin arta care ne definește și ne inspiră, iar acest eveniment pune în evidență diversitatea și bogăția culturală a regiunii.

