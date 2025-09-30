VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: NOPȚI ALBE PENTRU ZILE ALBE

De: Cornelia Bălan Pop – editorialist – VERTICALI PENTRU ROMÂNIA, membru al UIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI FILIALA ”ANTON DAVIDESCU” SATU MARE, scriitor, traducător;

Acestei dimineți îi poți pune certificat de naștere cu numele tău. Aromele le alegi, împreună cu bucuria, temerile, confruntările, cu răspunsurile șii soluțiile. Alegi ca ziua să îți fie minunată sau, cel puțin, una obișnuită.

BUNĂ DIMINEAȚA, OAMENI!

BUNĂ DIMINEAȚA, ZIUĂ!

(Art Elier – Alice in țara minunilor…)

Alergi printre gânduri, mașini, trotuare, situații copleșitoare care abia așteaptă să te înfrunte. E un nou început această dimineață. Și cea de mâine … poate fi un miracol, poate fi un coșmar. Depinde de cine? Depinde de ce?

Poate fi soare ori nori. Nori negri. Sau un anotimp. Alege!

Poate fi o carte, o carte chiar foarte bună. Sau…Poți merge drept. Poți ocoli, de pildă: oameni, situații, conflicte, sau poți alege să sfidezi totul. Să nu îți fie teamă. Să ai tăria să spui: „eu pot!”.

Să dai mâna cu persoane care îți transmit o energie pozitivă, nu doar trăsnete și fulgere, pentru că o față calmă, senină, aduce mult bine.

(Art Elier – Your art is not about how many people like your work…)

Cutele încruntării aducătoare de agitație nu fac bine nimănui. Nici măcar acestei dimineți!

Oamenii acestei zile trebuie să fie speciali …

să aibă puterea să îți facă un moment special, chiar dacă acesta e presărat cu „ceasuri rele”; oameni care îți dau puterea să pui pansament pe genunchiul zdrelit de piatra din drum, oameni care îți zâmbesc și îți întind mâna să te ridici.

Lovitura te doare, dar poți zâmbi, pentru că ai de ce. Un astfel de ajutor este o adevărată promisiune că ziua născută din această dimineață va fi (mai) bună.

Știm că fiecare dimineață este un act de curaj

Depinde de noi să facem în așa fel încât ziua ce se naște din ea să nu fie un ring de luptă sau un spațiu de conflict armat. Fiecare dimineață e un pas. Fiecare zi e o călătorie de explorare. Fiecare zi poate fi lacrimă sau hohot de râs … reușită sau eșec. Unele zile ne cad pe obraji, altele ne fac ochii să zâmbească.

Să încercăm, odată cu începutul acestei dimineți, să nu ne rătăcim. Iar, dacă o facem, să alergăm cu toată forța să ne regăsim, pentru că această dimineață poartă pe certificatul ei de naștere numele tuturor acelora care cred în ei … și în ea!

Așadar, „Bună dimineața, oameni!”, „ Bună dimineața ziuă!”

