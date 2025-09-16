VERTICALI PENTRU ROMÂNIA – PUNTEA NEVĂZUTĂ ÎNTRE OAMENI, IDEI ȘI ÎNTOARCERI

De DANIELA BLIDERAN — Editorialist corespondent VERTICALI PENTRU ROMÂNIA, Mainz, Germania; Manager de proiect, specializat în cost management, controlling și coordonare a proiectelor complexe din domeniul Hyperscale Data Center; translator acreditat IHK, activ în cadrul Kultur-und Sprachmittler e.V. Mainz; membru fondator al Wermbran Dynamics SRL, al asociației Inițiativa DREAM CAREI by Wermbran Dynamics și al Organizației Femeilor Antreprenor UGIR – filiala Satu Mare, afiliată Confederației Patronale Concordia;

După ce am vorbit despre coloana vertebrală a economiei digitale — centrele de date (DC) — și cortexul acesteia — AI Factory, e timpul să coborâm mai adânc, în ceea ce putem numi inima transformării. Acolo bate ritmul real al progresului: resursa umană, formarea ei, cultura digitală și ecosistemul educațional pentru că, dincolo de fire, circuite și servere, rămânem tot noi; iar fără o „fabrică de oameni” în sensul cel mai nobil — educație, gândire critică, etică digitală — nu poate exista o transformare autentică.

DE LA HÂRTIE LA NORI DIGITALI

CÂND ARHIVA DEVINE INVIZIBILĂ, DAR ESENȚIALĂ

Centrele de date și AI Factory nu sunt doar clădiri sau echipamente sofisticate; ele devin platforme vii ale unei revoluții profunde. Ele păstrează și protejează arhivele digitale — dosare, cărți, bilete, bonuri, extrase bancare, scrisori medicale — în timp ce AI Factory transformă aceste informații statice în cunoaștere activă, capabilă să modeleze decizii, să prevină crize și să anticipeze viitorul.

În timp ce hârtia dispare treptat din instituții, arhivele devin invizibile, dar omniprezente — pulsând în infrastructuri securizate, accesibile instantaneu, oriunde și oricând. Această digitalizare nu este doar un salt tehnologic, ci o adevărată revoluție culturală.

Bibliorafturile etichetate manual, rafturile grele cu dosare și kilometrii de arhive fizice se topesc în fața eficienței accesului rapid și a siguranței datelor digitale

Hârtia — cândva suportul indispensabil al cunoașterii — devine acum simbolul unei epoci apuse … în plus, digitalizarea aduce o șansă reală de a proteja planeta, reducând consumul de hârtie și, implicit, amprenta ecologică.

Totuși, acest progres vine cu responsabilități, centrele de date consumă resurse mari de energie, iar AI Factory trebuie proiectat cu sustenabilitatea în minte. Aici, tehnologia se întâlnește cu etica și grija față de mediu — pentru că viitorul digital nu poate fi rupt de responsabilitatea ecologică.

În această ecuație, apar exemple concrete de adaptare inteligentă

În inima Ardealului, Novita Com SRL, o afacere de familie cu rădăcini adânci în tradiția materialelor de papetărie și birotică, strălucește ca un simbol al continuității și profesionalismului. Pe măsură ce dosarele devin nori digitali și hârtia tot mai rară, Novita Com rămâne o punte între trecut și viitor — un „păstrător al flăcării” într-o lume în schimbare.

În paralel, școala se transformă, iar copiii nu mai învață doar cu caiete, cretă sau tablă. Ei interacționează cu tablete, descarcă manuale online, își dezvoltă abilități digitale de la vârste fragede. Această evoluție educațională este esențială pentru a crea o „fabrică de oameni” capabili să navigheze complexitatea lumii digitale.

Formarea specialiștilor, cultura digitală și etica tehnologică nu mai sunt opționale, ci devin piloni ai oricărei strategii reale de dezvoltare; dar nici tehnologia, nici companiile nu pot susține singure această schimbare. Avem nevoie de un sistem educațional care să cultive nu doar competențe tehnice, ci și gândire critică, empatie și responsabilitate socială.

Infrastructurile digitale, în această viziune, devin mai mult decât simple depozite de date: ele pot fi punți către incluziune și educație

Prin parteneriate cu universități, școli și centre de formare, aceste centre pot contribui la crearea unei noi generații de profesioniști care nu doar operează tehnologia, ci o înțeleg profund și o folosesc în mod responsabil.

Centrele de date adăpostesc astăzi o gamă variată de documente digitale esențiale: contracte și acte oficiale, dosare școlare, facturi electronice, arhive multimedia, corespondență digitală, certificate … acestea devin parte dintr-un nor securizat, accesibil și sigur.

Adevărata digitalizare nu înseamnă doar eliminarea hârtiei, ci și transparență, responsabilitate și libertatea informației

Pe lângă eficiență, tranziția digitală are un impact concret asupra mediului. Eliminarea documentelor fizice înseamnă mai puțină hârtie, mai puține transporturi, mai puțină poluare; este un pas real către o economie responsabilă, care respectă planeta.

Avem toate ingredientele necesare: tehnologie avansată, resurse umane pregătite și o conștiință ecologică tot mai clară; dar viitorul nu este doar despre servere și algoritmi … este despre oameni care construiesc un ecosistem digital sustenabil, echilibrat și profund uman.

În acest cadru, companii precum Tema Energy SRL joacă un rol esențial. Prin organizarea anuală a Forumul Data Center, ei aduc împreună industrie, educație și responsabilitate socială, promovând cele mai bune practici în sustenabilitate și inovație.

Nici noi nu suntem în afara acestui val de schimbare

Orașe din nord-vestul țării pot deveni poluri digitale, acolo unde digitalizarea nu este doar o politică, ci o atitudine, acolo, unde fiecare bon care nu se mai tipărește este de fapt o frunză care rămâne pe ram.

Poate că într-o zi, un copil va întreba: „Ce era un dosar cu șină?” … și cineva îi va răspunde cu un zâmbet: „O formă de ordine. Dar astăzi, ordinea e altundeva …” pentru că verticalitatea nu înseamnă doar să ridici clădiri sau servere: înseamnă și să știi când să renunți elegant la ce nu mai e necesar; să păstrezi esențialul; să cultivi educația digitală, discernământul și etica utilizării datelor … și să-ți amintești că uneori, progresul e tăcut, dar profund — ca o pădure lăsată să respire.

Azi, fiecare arhivă mutată în cloud e o promisiune: că și generațiile viitoare vor avea un viitor curat, inteligent și demn.

Surse: Novita Com SRL, Tema Energy SRL



Sursă foto: Daniela Blideran

