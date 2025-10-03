DSVSA Satu Mare: controale, sancțiuni și măsuri de prevenire a bolilor la animale în județ

În această săptămână medicii veterinari oficiali, din cadrul D.S.V.S.A. – Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală au efectuat un număr de 124 controale în exploatații profesionale și non profesionale, piețe, cabinete sanitare veterinare, farmacii din județul Satu Mare.

În urma acestor controale, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, din care 2 amenzi contravenționale, în valoare totală de – 7.200 lei, din care – 6.000 lei pentru o exploatație profesională de bovine, din localitatea Satu Mare – 1.200 lei – pentru 1 exploatație non profesională, din localitatea Pișcolt ( 1.200 lei x 1 ) , precum și 2 avertismente, în 2 exploatații non profesionale, din localitățile : Rătești și Acâș, pentru – vânzarea sau înstrăinarea în orice mod a animalelor, fără documentele prevăzute de legislația sanitară veterinară în vigoare.

Conform datelor, în Uniunea Europeană, evoluează Influență Aviară – cu focare primare sau secundare, atât în exploatații avicole cât și în arealul sălbatec în : Austria, Cehia, Spania, Germania, Portugalia, Polonia, Islanda, Italia, Letonia Ungaria și Norvegia.

În această perioadă, evoluează în U.E. – Pestă Porcină Africană, în : Polonia, Estonia, România, Lituania, Letonia, Germania, Italia, Slovacia, Croația, Bosnia Herțegovina, Serbia, Bulgaria și Ungaria.

În județul Satu Mare, există restricții sanitare veterinare, datorate focarelor de Pestă Porcină Africană, din localitățile Boghiș, Doba, Cămin, Santău, Eriu Sâncrai, Satu Mic, Rătești, Supuru de Jos și Beltiug.

Pentru prevenirea îmbolnăvirii porcinelor de pestă porcină africană, Conform ORDINULUI nr. 132/418/2023 Exploataţiile noncomerciale de porcine, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi cerinţe de biosecuritate:

Condiţii:

porcinele deţinute trebuie să fie identificate individual și înregistrate în Baza naţională de date ( B.N.D.) ;

exploataţia trebuie să fie supusă controlului sanitar-veterinar;

porcinele trebuie să fie înregistrate în registrul agricol deţinut de unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială se află exploataţia;

comercializarea porcinelor şi a produselor provenite de la acestea, este interzisă.

Cerinţe de biosecuritate :

: porcinele trebuie să fie cazate în adăposturi împrejmuite, astfel încât să se evite orice contact al porcinelor deţinute cu alte porcine din alte exploataţii sau cu animale sălbatice;

adăposturile de porcine trebuie să fie construite astfel încât să se poată efectua uşor curăţenia şi dezinfecţia;

trebuie să se asigure condiţii pentru spălarea şi dezinfectarea mâinilor şi a încălţămintei la intrarea şi la ieşirea din spaţiile în care sunt ţinute porcinele;

trebuie schimbată încălţămintea la intrarea şi la ieşirea din spaţiile în care sunt ținute porcinele;

trebuie folosită o tăviță cu dezinfectant pentru dezinfecția încălțămintei la intrarea în adăpostul de porcine;

trebuie limitat accesul vizitatorilor în spațiile în care sunt ținute porcinele;

trebuie interzis accesul în spațiile cu porcine pentru minimum 48 de ore al persoanelor care au avut contact cu mediul silvatic;

trebuie să se asigure împrejmuirea și protecția spațiilor în care sunt ținute furajele și așternutul acestora;

porcinele trebuie să fie hrănite cu nutrețuri vegetale numai după trecerea unei perioade de cel puțin 30 de zile de la recoltare;

paiele pentru așternut trebuie să fie utilizate numai după trecerea unei perioade de cel puțin 90 de zile de la recoltare;

resturile menajere care conțin urme de carne/produse din carne de porc/mistreț și în special apa rezultată de la spălarea cărnii de porc nu trebuie administrate sub nici o formă în hrana porcilor.

D.S.V.S.A. Satu Mare, datorită menținerii restricțiilor impuse de focarul de Rabie, din județ, apărut la o bovină moartă într-o exploatație non profesională din localitatea Danbolt, dar și datorită focarului de Rabie diagnosticat, în cadrul L.S.V.S.A. Satu Mare, la un câine ( canis lupus familiaris), de sex femel, mort într-o exploatație non profesională din localitatea Negrești Oaș, după ce a venit în contact cu o vulpe, și apoi confirmat în cadrul Laboratorului Național de Referință pentru Diagnostic și Sănătate Animală București. Astfel continuă măsurile cu privire la inspecția zilnică a animalelor receptivele din zonele adiacente, până la restricționarea mișcării animalelor și la verificarea zonelor de protecție și supraveghere impuse, pentru animalele din speciile receptive..

Ca măsură de restricționare și combatere, în aceste zone continuă identificarea și gestionarea câinilor fără stăpân, ținând cont de mișcarea necontrolată a acestora în teritoriu, dar și ținând cont și de riscul epidemiologic ridicat legat de această boală mortală atât la animale cât și la om.

S-a efectuat vaccinarea carnasierelor din localitățile țintă, cu consemnarea în carnetul de sănătate, individual pentru fiecare câine sau pisică.

Verificări periodice se fac în zonele de protecție în localitățile Danbolt/ Fond Cinegetic nr.14 Halmeu și Negrești Oaș/ Fond Cinegetic 4 Negrești, dar și în zonele de supraveghere, din fondurile cinegetice limitrofe, pentru depistarea animalelor receptive cu semne clinice de boală sau a cadavrelor de animale.

Toate animalele cu comportament anormal vor fi notificate imediat la DSVSA Satu Mare, carnivorele suspecte de rabie vor fi ucise și afluire în condiții de insecuritate la LSVSA Satu Mare, însoțite de o cerere de analiză.

Cadavrele carnasierelor (lupi, vulpi, șacali, câini, pisici, bursuci.) găsite moarte în fondurile cinegetice, sau în zonele adiacente vor fi afluire la LSVSA Satu Mare, însoțite de o cerere de analiză, de către personalul instruit al gestionarilor fondurilor cinegetice.

Periodic se organizează, vânători la specia vulpe, dar și la alte carnivore sălbatice, fără a fi utilizați câini de vânătoare, în fondurile cinegetice, cu afluirea în condiții de biosecuritate la LSVSA Satu Mare, a cadavrelor animalelor vânate, care vor fi însoțite de cererea de analiză.

D.S.V.S.A. Satu Mare, începând cu luna octombrie 2025, demarează acțiunea anuală de vaccinare antirabică a efectivelor de carnasiere domestice (câini, pisici, dihori) de pe raza județului .

Deținătorii de carnasiere sunt rugați să prezinte aceste animale la cabinetele veterinare private, cabinetele veterinare concesionate, în locurile stabilite în fiecare localitate de administrația locală, pentru microciparea caninelor neidentificate și pntru vaccinarea obligatorie antirabică, a tuturor animalelor deținute. Această acțiune va fi complectată și de acțiunea de deparazitare internă și externă a caninelor deținute.

Deținătorii de carnasiere vor prezenta la ora realizării acțiunii, de vaccinare antirabică și carnetul de sănătate individual, pentru fiecare, câine, pisică, supus acțiunii

D.S.V.S.A. Satu Mare, aplică măsurile de conștientizare a persoanelor implicate în acțivități de creștere a animalelor din județ, la speciile listate, în următoarea perioadă de timp, prin aplicarea de măsuri speciale, pentru prvenirea infecției cu virusul bolii limbii albastre, (BTV), de circulație a acestora, de monitorizarea permanentă a stării de sănătate a animalelor, de obligația crescătorilor de notificare a oricărei suspiciuni de boală transmisibilă, iar în ce privește circulația animalelor, de notificare a intenției anterior achiziționării, în scopul verificării îndeplinirii condițiilor de sănătate la locul de origine al animalelor.

De asemenea, se recomandă instalarea de bariere fizice și utilizarea insecticidelor și repelenților care pot ajuta la reducerea numărului de insecte din adăposturi și din jurul animalelor, precum și îndepărtarea gunoiului de grajd și a apei din apropierea adăposturilor şi de pe platforma de gunoi, care constituie un biotop favorabil dezvoltării vectorilor.

În calitate de autoritate sanitară veterinară competentă teritorial, D.S.V.S.A. Satu Mare , va monitoriza și verifica toate transporturile de animale din specii listate, pentru infecția cu virusul bolii limbii albastre, conform instrucțiunilor transmise și în conformitate cu prevederile legislative, în scopul protejării teritoriului județului și a României de îmbolnăviri cu virusul bluetongue.

Pentru orice fel de sesizare, reclamație în domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentului, vă rugăm să apelați CALL CENTER, la numărul de telefon 0800826787 sau DSVSA SATU – MARE – 0261715956, 0760789016.