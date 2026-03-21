



Comunitatea Colegiului Economic „Gheorghe Dragoș” din Satu Mare este în doliu, după trecerea la cele veșnice a doamnei profesoare Pfau Sălăgeanu Corina, fost director adjunct al instituției.

Deși retrasă din activitate de mai mulți ani, doamna profesoară a rămas un reper al profesionalismului și al dăruirii în educație. Prin întreaga sa activitate didactică și managerială, aceasta a contribuit la formarea a numeroase generații de elevi și la consolidarea prestigiului colegiului.

Cadrele didactice, elevii și întreaga comunitate școlară își exprimă profundul respect față de memoria sa, amintind cu recunoștință de implicarea și valorile pe care le-a promovat de-a lungul carierei.

În aceste momente de grea încercare, colectivul Colegiului Economic transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Dumnezeu să o odihnească în pace.