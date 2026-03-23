Municipiul Satu Mare marchează un moment important pentru dezvoltarea mediului industrial local odată cu inaugurarea noului sediu al Întreprinderii de Oxigen S.R.L., o companie modernă, specializată în producția și distribuția gazelor industriale. Evenimentul va avea loc joi, 26 martie, de la ora 16:00, în Parcul Industrial Sud, nr. 21, reunind parteneri, colaboratori și reprezentanți ai mediului de afaceri, într-un cadru dedicat progresului și inovației tehnologice.

O afacere românească construită pe baze solide

Înființată în anul 2019, Întreprinderea de Oxigen reprezintă o investiție de anvergură realizată integral din capital autohton, fără accesarea fondurilor europene sau guvernamentale. Dezvoltată din resurse proprii ale celor doi acționari, compania demonstrează că inițiativa locală poate genera proiecte industriale competitive și sustenabile.

Noua locație, amplasată strategic în apropierea principalilor clienți industriali, se întinde pe o suprafață de aproximativ un hectar, cu o infrastructură construită de circa 800 mp, organizată eficient pentru a susține un flux tehnologic modern și continuu.

Tehnologie de ultimă generație pentru producția gazelor industriale

Întreprinderea funcționează ca o instalație tehnologică complexă, dotată cu echipamente de ultimă generație, incluzând:

hale de îmbuteliere automatizate

depozite pentru materii prime și produse finite

atelier de mentenanță pentru butelii

facilități moderne pentru angajați

În exterior, sistemele industriale includ stocatoare verticale de mare capacitate (până la 20.000 litri pentru oxigen, argon și dioxid de carbon și 10.000 litri pentru azot), vaporizatoare ambientale și electrice, precum și pompe criogenice – elemente esențiale în procesul de producție, achiziționate în 2025.

Un flux tehnologic riguros, orientat spre calitate

Procesul de producție este unul integrat și atent controlat, pornind de la recepția materiei prime în stare lichefiată, continuând cu gazificarea și comprimarea în butelii de înaltă presiune. Un element esențial îl reprezintă pregătirea recipientelor prin vidare, pentru eliminarea impurităților, asigurând astfel un nivel ridicat de puritate.

Produsele sunt ulterior etichetate, certificate și livrate în condiții optime, însoțite de documentația tehnică și de securitate necesară.

Gamă diversificată de produse și servicii

Compania produce și comercializează o gamă variată de gaze industriale, printre care:

oxigen

argon

azot

dioxid de carbon

amestecuri speciale pentru sudură și industria alimentară

acetilenă și heliu

Acestea sunt esențiale pentru numeroase domenii, de la prelucrarea metalelor până la industria alimentară, contribuind direct la eficiența și calitatea proceselor industriale.

Logistică eficientă și parteneriate internaționale

Întreprinderea asigură livrarea produselor printr-o flotă proprie de camioane și autoutilitare, optimizând timpii de transport prin rampe rapide de încărcare și descărcare.

Totodată, colaborările cu parteneri de prestigiu din Italia și Turcia consolidează standardele de calitate și fiabilitate ale produselor oferite.

Perspective de dezvoltare ambițioase

Cu un portofoliu actual de peste 1.000 de clienți, construit încă din perioada în care activitatea se desfășura pe strada Amatului, compania își propune o creștere accelerată, susținută de noua capacitate de producție și de tehnologia de vârf implementată.

Un obiectiv important pentru perioada următoare îl reprezintă dezvoltarea procesului de îmbuteliere a heliului, recunoscut pentru complexitatea tehnologică ridicată.

Un pilon esențial pentru industrie

Prin activitatea sa, Întreprinderea de Oxigen contribuie semnificativ la susținerea industriei locale și naționale, oferind soluții esențiale pentru optimizarea proceselor tehnologice și creșterea eficienței energetice.

Prezența companiei în mediul economic din Satu Mare nu înseamnă doar furnizarea de gaze industriale, ci și integrarea unor soluții moderne, orientate spre siguranță, performanță și continuitate în producție.