Liga a 3-a:

Unirea Tășnad, povestea unei nou-promovate fără complexe

- Remiza de sâmbătă, 1-1 cu SCM Zalău a adus, matematic, calificarea istorică în playoff





Fotbalul mic scrie, uneori, cele mai frumoase povești. Iar în acest sezon de Liga a III-a, una dintre ele vine chiar din seria a 8-a, de la noi din județ, acolo unde Unirea Tășnad a reușit ceea ce puțini anticipau la startul campionatului: o calificare istorică în play-off, la doar câteva luni după promovare.

Echipa pregătită de Ioan Stelescu și Mihai Șvegler-Sabău nu doar că a ținut pasul cu formații experimentate, dar a demonstrat maturitate, organizare și inspirație. Iar remiza de sâmbătă, 1-1 cu SCM Zalău, în penultima etapă a sezonului regulat, a fost încă o confirmare a unui parcurs solid.Și a adus practice punctul decisive ce a urcat micuța stațiune balneo în topul localităților ce dau echipe în play off.

Meci de play-off înainte de play-off

La Tășnad, într-o după-amiază răcoroasă, cu vânt tăios și un cer apăsător și un soare cu dinți ce-și făcea greu loc printer nori, aproximativ 500-600 de spectatori au creat o atmosferă demnă de un meci cu miză mare. Și asta pentru că duelul dintre Unirea și Zalău a avut toate ingredientele unei confruntări între echipe cu pretenții.

Prima repriză a fost una închisă, dominată de lupta de la mijlocul terenului. Ritmul a fost bun, dar ocaziile au apărut greu. S-a simțit tensiunea: două formații care se respectă și care nu au vrut să riște inutil.

Cele mai importante momente au venit după jumătatea reprizei: șutul lui Sanogo de la distanță (min. 21), dubla ocazie Danale – Llullaku (min. 28), lovitura liberă a căpitanului Vajda, trecută milimetric peste vinclu (min. 41).

La pauză, 0-0 , un scor corect pentru un joc tacticizat, în care nimeni nu a forțat decisiv.

Execuția lui Băciuț și emoțiile finalului

Repriza secundă a păstrat aceeași notă de echilibru și încrâncenare. Duelurile au fost dure, spațiile puține, iar fiecare greșeală putea decide meciul.

Momentul care a aprins tribunele a venit în minutul 73. Robert Băciuț a transformat o lovitură liberă de pe partea dreaptă într-o bijuterie: execuție perfectă, direct în vinclu, fără șanse pentru portar. Un gol care a ridicat în picioare întreg stadionul și care părea să aducă o victorie extrem de importantă.

Unirea Tășnad a gestionat inteligent finalul, în stilul unei echipe mature: bloc defensiv compact, disciplină tactică și o disponibilitate la efort remarcabilă. Jucători precum Funkenhauser și Vajda au fost exemplari în acest sens, acoperind spații și câștigând dueluri esențiale.

Cum însă jocul greșeala așteaptă, abia introdus în teren, Sechei a comis un fault inutil la marginea careului iar , în minutul 90+1, din acea lovitură liberă executată de Emanuel Dat, mingea a traversat careul și a ajuns în plasă, păcălind defensiva gazdelor.

Scor final: 1-1. Un rezultat echitabil, care duce practice ambele echipe în play of. Dar care lasă și o undă de regret în tabăra gazdelor , că au fost la câteva secunde de o nouă victorie mare ăn seria a 8-a.

Dincolo de rezultat, Unirea Tășnad a arătat din nou că nu este o prezență întâmplătoare în zona superioară a clasamentului.

Jocul la așteptare, organizarea defensivă și disciplina colectivă sunt deja mărci ale echipei. În fața unui adversar care, per total, a avut poate mai multe ocazii, Tășnadul a compensat prin inteligență tactică și spirit de sacrificiu.

Această combinație a dus la ceea ce părea imposibil la începutul sezonului: calificarea în play-off.

Ce urmează?

Pentru Unirea Tășnad, adevărata provocare abia începe. În play-off, echipa va da peste nume importante din Seria a VII-a:

Poli Timișoara

Unirea Alba Iulia

Viitorul Arad

Se va juca în sistem tur-retur, iar miza este uriașă:

locul 1 = promovare directă în Liga a II-a

locul 2 = baraj

Conform calculelor, Poli Timișoara va porni ca lider, cu 13 puncte, însă diferențele nu sunt imposibil de recuperat. Unirea Tășnad va intra în această fază cu 7 puncte, dar cu un moral excelent și fără presiunea favoritelor.

Surpriza care nu mai e surpriză

Unirea Tășnad nu mai este de mult o revelație de moment. Este o echipă care a crescut etapă de etapă, care a învățat să joace meciuri grele și care a demonstrat că poate ține piept unor adversari mai bine cotați. Ca o concluzie a sezonului regular…remiza cu SCM Zalău nu schimbă esența: Tășnadul este acolo sus pe merit.

La Tășnad, fotbalul trăiește din nou. Iar Unirea este, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase povești ale sezonului.

Unirea Tășand – SCM Zalău 1 – 1

Au marcat: Robert Băciuț (72) respectiv Emanuel Dat (90)

Unirea: Raul Dumitru – Vasile Chitaș, Ștefan Funkenhauzer, Enrique Gomez, Jean Marc Kouadio, Mamorou Sanogo, Alex Negrea, Vajda Roland, Kevin Țăran și Denis Matei. Rezerve: Darius Vultur, Denis Tătatu, Andrei Militaru, Emanuel Topan, Adrain Ciul, Dominic Sechei. Antrenor: Mihai Sabou

SCM Zalău: Rareș Giurgiucă – Alex Cherecheș ( cpt), Tudor Lucaci, Nicușor Brîncoveanu, Andrei Istrate, Azdren Llullaku, Daniel Pop, Vlad Danale, Marius Radu, Mihai Stancu și Ștefan Cană. Rezerve: Emanuel Dat, Sergiu Pop, Tudor Iov, Bogdan Stamate, Antonio Pojar, Luca Bocean. Antrenor: Ștefan Odoroabă

Lider în play-off, Poli Timișoara cu 13 puncte

În Seria a VII-a, cel puțin 3 echipe sunt sigure de play-off, Știința Poli Timișoara, Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir. Cel mai probabil a patra calificată va fi Viitorul Arad care are un punct peste CSC Ghiroda.

Sâmbătă, un meci cu miză în lupta pentru promovare a fost confruntarea dintre Poli Timișoara și Unirea Alba Iulia, încheiat cu o remiză.

Conform rezultatelor directe între primele patru clasate, Poli Timișoara ar urma să fie lider în play-off cu 13 puncte, în timp ce Unirea Alba Iulia ar avea 10 puncte. Metalurgistul Cugir ar avea 9 puncte, în timp ce Viitorul Arad va intra doar cu 3 puncte.

Unirea Tășnad, dueluri tur-retur cu Poli Timișoara, Unirea Alba Iulia și Viitorul Arad

În play-off, adversarele din Seria a VIII-a vor juca cu echipele calificate din Seria a VII-a. Pe Unirea Tășnad o așteaptă meciuri tari, tur-rerur, cu Poli Timișoara, Unirea Alba Iulia și Viitorul Arad.

Prima clasată din play-off va promova direct în LIga a II-a, în timp ce ocupanta locului secund va merge la baraj.

Clasament play-off (cu o etapă rămasă de jucat din sezonul regulat ):

1. Poli Timișoara 13 (9-5)

2. Sănătatea Cluj 11 (8-4)

3. Unirea Alba Iulia 10 (10-5)

4. Metalurgistul Cugir 9 (6-10)

5. SCM Zalău 8 (7-8)

6. Unirea Tășnad 7 (10-9)

7. Minaur Baia Mare 7 (7-11)

8. Viitorul Arad 3 (5-10)

