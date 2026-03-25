Distribuție Energie Electrică România (DEER) a inaugurat astăzi, 25 martie 2026, cel de-al doilea proiect de investiții finanțat din Fondul pentru Modernizare, intitulat „Modernizarea LEA 20 kV Sighet–Teceu, LEA 20 kV Sighet–Costui și LEA 20 kV Sighet–Radio Vad”. Proiectul reprezintă un obiectiv de importanță strategică pentru modernizarea și dezvoltarea rețelei de distribuție a energiei electrice din județul Maramureș.

Valoarea totală a investiției se ridică la 66.834.939,53 lei, dintre care 51.489.496,26 lei reprezintă fonduri nerambursabile acordate de Comisia Europeană prin Fondul pentru Modernizare, Axa 3 – Modernizarea și construcția de noi tronsoane de infrastructură energetică (3.2 Infrastructura energetică).

Obiectivele proiectului

Prin implementarea acestui proiect au fost urmărite:

Asigurarea siguranței și continuității în alimentarea cu energie electrică pentru utilizatorii și producătorii existenți;

Creșterea capacității de distribuție și racordare pentru viitori consumatori și producători din zonă.

Impactul investiției

În urma realizării investiției, peste 18.000 de utilizatori din 10 unități administrativ-teritoriale – Sarasău, Câmpulung la Tisa, Săpânța, Bocicoiu Mare, Rona de Jos, Rona de Sus, Bârsana, Strâmtura, Poienile Izei, Botiza și Rozavlea – precum și o parte din municipiul Sighetu Marmației vor beneficia de servicii de distribuție la standarde ridicate de siguranță și continuitate.

Proiectul permite, totodată:

Integrarea mai eficientă a energiei regenerabile;

Reducerea consumului propriu tehnologic;

Diminuarea numărului și duratei întreruperilor;

Racordarea de noi consumatori și producători.

Declarație oficială

„Finalizarea acestui proiect reprezintă un pas important în consolidarea infrastructurii energetice din județul Maramureș și în susținerea tranziției către un sistem energetic modern și sustenabil.

Prin această investiție, DEER contribuie la creșterea calității serviciului pentru cei peste 18.000 de utilizatori și la dezvoltarea socio-economică a regiunii. Nu marcăm doar finalizarea unei investiții, ci reafirmăm direcția strategică a companiei: o infrastructură modernă, sigură și orientată către nevoile comunităților.

Acest proiect este rezultatul unui efort comun, bazat pe profesionalism, viziune și colaborare. Mulțumesc echipei DEER, partenerilor noștri – Electromat – precum și Ministerului Energiei, ANRE și autorităților locale pentru sprijinul acordat”, a declarat Mihaela Suciu, Director General DEER.

Beneficii principale

Creșterea siguranței și continuității alimentării cu energie electrică;

Extinderea capacității de distribuție a rețelei de 20 kV;

Reducerea consumului propriu tehnologic;

Integrarea și distribuția eficientă a energiei regenerabile;

Flexibilitate pentru noi racordări;

Digitalizarea rețelei electrice.

Lucrări realizate

Modernizarea liniilor electrice aeriene pe o lungime de peste 120 km;

Montarea a 100 de separatoare de 24 kV;

Instalarea a 19 separatoare telecomandate integrate în sistemul SCADA;

Montarea a 7 reanclanșatoare integrate în SCADA.

Această investiție strategică contribuie la consolidarea infrastructurii energetice din județul Maramureș, răspunzând cerințelor mediului economic și obiectivelor naționale privind eficiența energetică, digitalizarea și tranziția către surse sustenabile.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai conducerii DEER, parteneri și membri ai echipei de implementare a proiectului.