Centrul orașului prinde viață înaintea deschiderii oficiale, cu muncă susținută pentru amenajarea zonei festive







Satu Mare se pregătește intens pentru una dintre cele mai așteptate manifestări ale primăverii. Înainte de deschiderea oficială a Târgului de Paște, zona centrală a orașului este în plină transformare, muncitorii lucrând în ritm alert pentru ca totul să fie gata la timp.

Mobilizare în centrul orașului

În zona fostului bulevard Corso, în fața Hotelul Dacia, pregătirile sunt în toi. Se montează căsuțele comercianților, se amenajează spațiile pentru vizitatori și se conturează decorul specific sărbătorilor pascale.

Activitatea este intensă, iar fiecare detaliu este pus la punct pentru ca târgul să ofere o experiență plăcută atât localnicilor, cât și turiștilor.

Târgul își deschide porțile în Piața Libertății

În perioada 27 martie – 12 aprilie, Piața Libertății va deveni punctul central al evenimentului, găzduind o nouă ediție a Târgului de Paște.

Vizitatorii vor putea descoperi produse tradiționale, preparate culinare specifice, decorațiuni artizanale și numeroase surprize pregătite de meșteșugari și producători locali.

Activități pentru întreaga familie

Atmosfera de sărbătoare va fi completată de programe dedicate copiilor, precum spectacolul interactiv „Zâna Primăverii și Iepurașul Țup-Țup” și întâlniri tematice despre tradițiile pascale.

Totodată, Trenulețul Iepurașului va reveni în parcul central, oferind celor mici momente de bucurie pe toată durata evenimentului.

Organizatori și invitație la participare

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”, în parteneriat cu Consiliul Județean Satu Mare și alte instituții locale.

Autoritățile îi invită pe sătmăreni să ia parte la târg și să se bucure de atmosfera de primăvară, într-un cadru pregătit cu efort și atenție la detalii.