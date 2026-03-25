FERMITATE. „Stop violenței. Stop indiferenței. Stop femicidului” – apelul deputatului Mircea Govor pentru protejarea vieții

Locale 25.03.2026 14:35
Parlamentarul sătmărean a susținut și votat un proiect legislativ dedicat prevenirii și combaterii femicidului


Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a transmis un mesaj ferm împotriva violenței domestice și a femicidului, subliniind necesitatea unor măsuri urgente pentru protejarea victimelor. Declarația a fost făcută în contextul adoptării unui proiect legislativ important în Parlamentul României.

Un demers legislativ pentru protejarea vieții

Mircea Govor a arătat că a promovat, susținut și votat Legea PL-x 42/2026, alături de colegii săi din PSD, considerând acest proiect unul esențial pentru România. Inițiativa a vizat prevenirea și combaterea femicidului, dar și a formelor de violență care preced astfel de tragedii.

Acesta a subliniat că nu este vorba despre simple statistici, ci despre vieți pierdute, despre femei ucise în propriile locuințe și despre copii care cresc în frică, într-un context în care intervenția statului a venit, de multe ori, prea târziu.

O realitate dură, care impune acțiune

În mesajul său, deputatul a evidențiat faptul că România s-a confruntat cu o problemă reală în ceea ce privește violența domestică și protecția victimelor. În acest sens, a punctat că inițiativa legislativă nu a reprezentat un simplu demers formal, ci o necesitate urgentă.

Proiectul a urmărit recunoașterea femicidului ca fenomen distinct, intervenția mai rapidă a autorităților, dezvoltarea unor mecanisme reale de prevenție și asigurarea unei protecții concrete pentru victime.

O poziție fermă împotriva indiferenței

Mircea Govor a transmis că, atât în calitate de deputat, cât și ca om, nu a acceptat ideea ca statul să intervină doar după pierderea unei vieți. Semnătura sa pe acest proiect legislativ a reprezentat, potrivit declarației, o poziție fermă și un angajament clar pentru siguranța cetățenilor.

Un mesaj clar: viața trebuie protejată

Mesajul s-a încheiat cu un apel puternic la responsabilitate și implicare: protejarea vieții nu a fost negociabilă, iar siguranța oamenilor a trebuit să rămână o prioritate.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

