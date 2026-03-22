Țineți-vă bine! 10 RON litrul?

Prețul motorinei a ajuns la aproximativ 9,90 lei/litru și pare că mai are nevoie de un singur pas pentru a depăși pragul de 10 lei. Un prag care, până nu demult, părea de neconceput, dar care astăzi devine noua „normalitate”. Ne va fi greu sau ușor, vorba unui înțelept, românul tot de 50 lei va alimenta… Pentru omul de rând, toate acestea se traduc simplu, fiecare drum costă mai mult decât ieri.

Transportatorii avertizează că scumpirile se vor regăsi inevitabil în prețurile produselor, iar efectele se vor resimți în lanț, de la raft până în buzunarul fiecărui român. Cu alte cuvinte, nu doar carburantul se scumpește, ci întreaga viață de zi cu zi.

Ironia situației este că, deși prețurile cresc constant, soluțiile întârzie să apară.