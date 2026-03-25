Ca sătmărean, despre alegerile din Ungaria

Alegerile parlamentare din Ungaria din 12 aprilie reprezintă, dincolo de granița formală, un moment cu efecte directe pentru județul Satu Mare. Nu doar apropierea geografică ne leagă de ceea ce se întâmplă dincolo de Csengersima sau Vallaj, ci și o realitate socială tot mai vizibilă: mii de sătmăreni dețin cetățenie ungară, iar interesul pentru viața politică de acolo nu mai este de mult un fenomen care să ne lase indiferenți.





Trebuie să spun din capul locului că sunt un sătmărean cu o singură cetățenie, cea română. Dar cu mulți prieteni sătmăreni cu „dublă”.





Pentru comunitățile din nord-vestul României, inclusiv pentru români din Țara Oașului care au dobândit cetățenie ungară din motive pragmatice (de exemplu, călătoria în SUA fără viză), alegerile din Ungaria nu sunt doar un exercițiu democratic „extern”. Ele pot influența, direct sau indirect, oportunități economice, mobilitatea forței de muncă, accesul la anumite programe și chiar climatul cultural și identitar din regiune.





Pe de o parte, guvernarea condusă de Viktor Orbán a fost percepută de susținători drept un garant al stabilității și al sprijinului pentru maghiarii de pretutindeni. Politicile sale au încurajat consolidarea legăturilor cu diaspora maghiară, inclusiv prin facilități economice, culturale și, mai ales, sportive. Vedem investiții directe în academii de fotbal ori handbal la Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe și chiar la Satu Mare, la Partium.





Pe de altă parte, opoziția ungară mizează pe un discurs orientat spre o mai mare deschidere europeană, transparență și echilibru instituțional. Criticii actualei guvernări atrag atenția asupra riscului de concentrare a puterii și asupra tensiunilor cu instituțiile europene, care, pe termen lung, ar putea afecta stabilitatea economică și relațiile regionale.





Din perspectiva noastră, a sătmărenilor, miza nu este neapărat „cine câștigă”, ci cum va arăta Ungaria de mâine și ce fel de relație va avea cu vecinii săi. O Ungarie stabilă, predictibilă și ancorată în cooperare regională este, fără îndoială, în interesul nostru. În același timp, diversitatea de opțiuni politice și dezbaterea democratică sunt semnele unei societăți sănătoase – un aspect care merită încurajat, nu privit cu suspiciune.





Pentru unii sătmăreni, votul din Ungaria nu este doar simbolic, ci o expresie directă a intereselor personale și familiale. Această situație creează o punte de legătură între cele două spații, dar și o responsabilitate: aceea de a înțelege consecințele pe termen lung ale alegerilor politice.





În final, poate că cea mai echilibrată poziție este aceea de a privi aceste alegeri cu luciditate și respect față de opțiunile fiecăruia. Dincolo de preferințe, ceea ce contează este ca rezultatul să contribuie la stabilitate, cooperare și dezvoltare într-o regiune în care granițele sunt tot mai puțin bariere și tot mai mult puncte de legătură. Intrarea noastră în spațiul Schengen și sprijinul oferit de guvernul maghiar pentru acest parcurs țin și ele de această logică, chiar dacă, desigur, nu din altruism, ci și din interes economic.





Am putea privi și spre vest, acolo unde, în această lună martie, au avut loc alegeri sau consultări importante. Unii ar putea interpreta rezultatele ca un semn că valul „suveranist” încetinește. Totuși, n-aș amesteca merele cu perele, chiar dacă vorbim tot de fructe. Nici electoratele din Franța, Germania sau Italia nu pot fi comparate direct cu cel din Ungaria.





Ca o concluzie, cu puțin timp înainte de alegerile din țara vecină, aș spune că pentru Satu Mare viitorul nu depinde doar de București sau de Budapesta, ci și de capacitatea noastră de a naviga inteligent între aceste influențe, păstrând echilibrul și interesul comunității noastre pe primul loc.





Vorba colegului Gruiță: opriți războaiele, stopați ura și hai cu veștile bune. Că tot a fost miercuri – Bunavestire!