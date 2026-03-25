CULTURĂ Patru decenii de ART Bunavestire, celebrate printr-un vernisaj memorabil la Negrești-Oaș

Locale 25.03.2026 18:46
Ediția aniversară cu numărul 40 a reunit artiști, comunitatea și istoria culturală a locului într-un eveniment de referință

La data de 25 martie 2026, de sărbătoarea Bunei Vestiri, Galeria de artă „Dr. Mihai Pop” din cadrul Muzeului Țării Oașului din Negrești-Oaș a găzduit vernisajul celei de-a 40-a ediții a expoziției ART Bunavestire, un moment cu profundă încărcătură simbolică pentru comunitatea locală. Evenimentul a marcat nu doar continuitatea unui proiect artistic de tradiție, ci și aniversarea a 60 de ani de la înființarea Muzeului Țării Oașului.

Un dublu moment aniversar pentru identitatea culturală a orașului

Ediția din acest an a avut o semnificație aparte, celebrând două repere majore: patru decenii de ART Bunavestire și șase decenii de existență a Muzeului Țării Oașului. Aceste borne au evidențiat rolul esențial al culturii în definirea identității orașului Negrești-Oaș și în consolidarea unei tradiții artistice autentice.

De-a lungul timpului, evenimentul organizat anual în 25 martie a devenit o constantă a vieții culturale locale, reunind artiști și iubitori de artă într-un cadru dedicat dialogului și expresiei creative.

Dialog între generații, prin artă

Ajuns la ediția aniversară cu numărul 40, ART Bunavestire a reunit artiști consacrați și contemporani, într-o expoziție amplă ce a reflectat diversitatea și evoluția artei de-a lungul celor patru decenii. Lucrările expuse au construit un veritabil dialog vizual între generații, fiecare artist aducând propria viziune într-un parcurs comun început în anul 1987 și continuat neîntrerupt până în prezent.

Publicul prezent la vernisaj a descoperit o selecție valoroasă de creații, într-o atmosferă care a pus în lumină continuitatea și vitalitatea fenomenului artistic local.

Muzeul Țării Oașului – spațiu viu al culturii

În tot acest parcurs, Muzeul Țării Oașului și-a consolidat statutul de instituție fundamentală pentru viața culturală a zonei. Depășind rolul de conservare a patrimoniului, muzeul a devenit un veritabil centru de întâlnire și dialog, în care trecutul și prezentul s-au împletit armonios.

Prin activitatea sa constantă, instituția a contribuit la valorificarea patrimoniului etnografic și cultural și la crearea unui cadru accesibil pentru comunitate, în care cultura a rămas vie și relevantă.

Mesaj emoționant din partea administrației locale

În cadrul vernisajului, primarul orașului Negrești-Oaș a rostit câteva cuvinte emoționante, evocând istoria de 40 de ani a acestui eveniment și subliniind importanța sa pentru comunitate. Discursul a evidențiat implicarea constantă a artiștilor, sprijinul instituțiilor și atașamentul publicului, elemente care au contribuit la transformarea ART Bunavestire într-un reper cultural durabil.

Un angajament pentru viitor

Dublul moment aniversar nu a reprezentat doar o celebrare a trecutului, ci și o reafirmare a angajamentului pentru viitor. Organizatorii au subliniat importanța susținerii culturii, a încurajării creației artistice și a menținerii dialogului între generații.

Evenimentul a fost organizat de Muzeul Țării Oașului și Primăria Negrești-Oaș, în parteneriat cu Asociația Artistică Art Bunavestire, Uniunea Artiștilor Plastici din România și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Negrești-Oaș.

Vernisajul ART Bunavestire – ediția 40 a rămas, astfel, un moment de referință pentru comunitatea din Negrești-Oaș, confirmând că arta, tradiția și spiritul locului continuă să se întâlnească într-un mod firesc și autentic.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Anunt AG Satu Mare
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Street Food
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda