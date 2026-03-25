Ediția aniversară cu numărul 40 a reunit artiști, comunitatea și istoria culturală a locului într-un eveniment de referință

La data de 25 martie 2026, de sărbătoarea Bunei Vestiri, Galeria de artă „Dr. Mihai Pop” din cadrul Muzeului Țării Oașului din Negrești-Oaș a găzduit vernisajul celei de-a 40-a ediții a expoziției ART Bunavestire, un moment cu profundă încărcătură simbolică pentru comunitatea locală. Evenimentul a marcat nu doar continuitatea unui proiect artistic de tradiție, ci și aniversarea a 60 de ani de la înființarea Muzeului Țării Oașului.

Un dublu moment aniversar pentru identitatea culturală a orașului

Ediția din acest an a avut o semnificație aparte, celebrând două repere majore: patru decenii de ART Bunavestire și șase decenii de existență a Muzeului Țării Oașului. Aceste borne au evidențiat rolul esențial al culturii în definirea identității orașului Negrești-Oaș și în consolidarea unei tradiții artistice autentice.

De-a lungul timpului, evenimentul organizat anual în 25 martie a devenit o constantă a vieții culturale locale, reunind artiști și iubitori de artă într-un cadru dedicat dialogului și expresiei creative.

Dialog între generații, prin artă

Ajuns la ediția aniversară cu numărul 40, ART Bunavestire a reunit artiști consacrați și contemporani, într-o expoziție amplă ce a reflectat diversitatea și evoluția artei de-a lungul celor patru decenii. Lucrările expuse au construit un veritabil dialog vizual între generații, fiecare artist aducând propria viziune într-un parcurs comun început în anul 1987 și continuat neîntrerupt până în prezent.

Publicul prezent la vernisaj a descoperit o selecție valoroasă de creații, într-o atmosferă care a pus în lumină continuitatea și vitalitatea fenomenului artistic local.

Muzeul Țării Oașului – spațiu viu al culturii

În tot acest parcurs, Muzeul Țării Oașului și-a consolidat statutul de instituție fundamentală pentru viața culturală a zonei. Depășind rolul de conservare a patrimoniului, muzeul a devenit un veritabil centru de întâlnire și dialog, în care trecutul și prezentul s-au împletit armonios.

Prin activitatea sa constantă, instituția a contribuit la valorificarea patrimoniului etnografic și cultural și la crearea unui cadru accesibil pentru comunitate, în care cultura a rămas vie și relevantă.

Mesaj emoționant din partea administrației locale

În cadrul vernisajului, primarul orașului Negrești-Oaș a rostit câteva cuvinte emoționante, evocând istoria de 40 de ani a acestui eveniment și subliniind importanța sa pentru comunitate. Discursul a evidențiat implicarea constantă a artiștilor, sprijinul instituțiilor și atașamentul publicului, elemente care au contribuit la transformarea ART Bunavestire într-un reper cultural durabil.

Un angajament pentru viitor

Dublul moment aniversar nu a reprezentat doar o celebrare a trecutului, ci și o reafirmare a angajamentului pentru viitor. Organizatorii au subliniat importanța susținerii culturii, a încurajării creației artistice și a menținerii dialogului între generații.

Evenimentul a fost organizat de Muzeul Țării Oașului și Primăria Negrești-Oaș, în parteneriat cu Asociația Artistică Art Bunavestire, Uniunea Artiștilor Plastici din România și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Negrești-Oaș.

Vernisajul ART Bunavestire – ediția 40 a rămas, astfel, un moment de referință pentru comunitatea din Negrești-Oaș, confirmând că arta, tradiția și spiritul locului continuă să se întâlnească într-un mod firesc și autentic.