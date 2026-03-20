Viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș felicită Poliția Locală. Acțiuni intensificate împotriva cerșetoriei în Satu Mare





Polițiștii locali din municipiul Satu Mare au intensificat, în ultima perioadă, acțiunile de combatere a cerșetoriei pe străzile orașului, în încercarea de a menține ordinea publică și un climat de siguranță pentru cetățeni.

Intervențiile au vizat identificarea persoanelor care apelează la cerșetorie, precum și aplicarea măsurilor legale în vigoare, în zonele frecventate intens de pietoni.

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș, a transmis un mesaj de apreciere pentru activitatea desfășurată de Poliția Locală.

„Felicit Poliția Locală pentru implicarea și eforturile depuse în aceste acțiuni. Este important să avem un oraș curat, sigur și civilizat, iar astfel de intervenții contribuie direct la creșterea confortului urban pentru toți sătmărenii”, a declarat viceprimarul.



