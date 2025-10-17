EXCELENȚĂ Topul Firmelor Sătmărene 2025 – o seară a performanței și eleganței

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare organizează cea de-a 32-a ediție a evenimentului dedicat celor mai valoroase companii locale

După un an de muncă, inovație și perseverență, comunitatea de afaceri sătmăreană se reunește din nou sub semnul performanței. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare (CCIASM) organizează tradiționalul Top al Firmelor – ediția a 32-a, urmat de Balul Oamenilor de Afaceri, un eveniment de marcă dedicat recunoașterii excelenței economice locale.

O seară de gală pentru mediul de afaceri sătmărean

Manifestarea va avea loc vineri, 24 octombrie 2025, de la ora 19:00, la sala Artistic Events din Satu Mare (str. Drum Lazuri nr. 4), într-un cadru festiv, elegant și plin de rafinament.

Evenimentul se bucură de prezența extraordinară a conducerii Camerei de Comerț și Industrie a României, reprezentată de Mihai Daraban, președinte al CCIR, și Ovidiu Silaghi, secretar general.

Recunoașterea excelenței în afaceri

Organizat de peste trei decenii, Topul Firmelor Sătmărene este realizat conform metodologiei unitare stabilite la nivel național de Sistemul Cameral din România. Clasamentele sunt elaborate în baza rezultatelor financiare, a performanței economice și a implicării sociale a companiilor locale.

„După un an de muncă asiduă, a sosit timpul recunoașterii meritelor celor mai buni dintre cei mai buni oameni de afaceri sătmăreni”, transmit organizatorii.

Premii, muzică și atmosferă de bal

După ceremonia de premiere, participanții se vor bucura de Balul Oamenilor de Afaceri, o tradiție elegantă și plină de convivialitate.

Programul artistic va fi susținut de formația XXL și de invitați ai Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, oferind un spectacol variat și de calitate.

Tradiție, prestigiu și comunitate

De 32 de ani, evenimentul organizat de CCIASM adună laolaltă laureați ai economiei locale, reprezentanți ai autorităților județene și centrale, precum și parteneri instituționali din mediul economic. Topul Firmelor și Balul Oamenilor de Afaceri rămân repere esențiale ale vieții economice și sociale din județul Satu Mare.

Pentru detalii și confirmări de participare, cei interesați sunt invitați să contacteze Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare, la sediul din Str. Decebal nr. 4, telefon 0261.715.058, sau pe email la cameradecomert.satumare@yahoo.com, până la data de 20 octombrie 2025.