Portmoneu găsit de un jandarm sătmărean și restituit proprietarului

În jurul orei 22:00, jandarmul sătmărean Plt. adj. S. Ioan a găsit un portmoneu în parcarea de pe str. Oituz, lângă Centrul de Dializă, în zona verde dintre carosabil și parcare.

Portmoneul conținea documente de identitate, permis de conducere, mai multe carduri bancare și o sumă de bani.

În urma demersurilor de identificare, bunul a fost predat familiei, întrucât titularul, nu se afla la domiciliu la momentul respectiv.

Colegii îi mulțumesc jandarmului sătmărean pentru spiritul civic și pentru modul exemplar de acțiune.