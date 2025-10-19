VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: CONVULSII TĂCUTE

De: Dr. Felician Pop: Editorialist la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA; Președinte al UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI – Filiala ”Anton Davidescu” Satu Mare;

În vechea lume rurală, printre tradițiile nescrise, se afla și una, care azi ar putea părea alarmantă. Dacă un copil mic, un sugar, plângea într-una, și nopțile nu-și lăsa mama să doarmă, atunci aceasta îmbiba o cârpă, un ,,joljuț”, în țuică și o băga în gura copilului … imediat acesta se liniștea și adormea fericit, legănat de Dumnezeu știe ce vise!

Despre primejdia amețirii

(ART elier Photography: ”METASTAZE”)

… dar asta nu interesa pe nimeni, important e faptul că prin această metodă, pruncul era redus la tăcere.

În timpurile moderne, cârpa alcoolizată a fost înlocuită cu un surogat mult mai periculos, care provoacă o dependență atroce: telefonul mobil …

plin de jocuri și alte fantasme, numai bune de amețit copilașii. Nici bine n-a făcut ochi, că deja părinții grijulii îi aruncă odraslei în brațe, un telefon, ca să tacă.

Asemenea pruncului de pe vremuri amețit de alcool, așa și copiii din ziua de azi – mulți dintre ei nici măcar nici nu știu încă să vorbească – sunt liniștiți cu acest ,,calmant” de care nu vor mai scăpa niciodată … că de alcool te poți lăsa, dar de lumea virtuală, n-ai cum să te mai dezbari!

Pe măsură ce copilul crește, jocurile devin tot mai complicate, iar tentațiile lumii pâlpâitoare de pixeli cresc și ele exponențial

Dacă din beție te poți trezi, se pare că din cea a lumii paralele nu ai nicio șansă. Așa putem vedea oameni de toate vârstele, cu mințile anchilozate, anesteziați cu iluzii multicolore, cu lumi imaginare, care încet-încet, nu vor mai avea nevoie de nimeni și de nimic, în afară de ademenitoarea capcană a lumii de dincolo de ecranul telefonului, tabletei sau laptopului.

Psihologii și sociologii, trag de-a surda semnale de alarmă tot mai stridente pentru că meciul revenirii la realitate, a fost pierdut încă înainte de a începe.

Vezi lumea pe stradă cu nasul în telefon, ca niște păsări care ciugulesc neantul

Drogul acesta a pus stăpânire pe mai toți oamenii și încet-încet va înlocui – ori va parazita – nevoile sociale firești, relațiile interumane se vor muta în zona preocupărilor minore și accidentale. Scufundați în lumea aceasta artificială, oamenii încearcă de fapt, să se apere de răutatea și hidoșenia lumii de afară și nici nu-și dau seama că tocmai astfel le sporesc și mai mult.

Această imagine distopică asupra realității înconjurătoare a mai fost catalizată în ultimii ani și de efectele pandemiei, imediat urmată de războiul sângeros și bizar din Ucraina.

Marea majoritate a trăitorilor de acum, nu s-a confruntat niciodată cu astfel de provocări, așa că se înfofolește și mai bine în ipostazele virtuale, cu nădejdea unui soi de salvare

A ignora o realitate agrestă, prin căutarea a tot felul de paliative, pare a fi pentru cei mai mulți, singurul mod de a suporta o realitate polimorfă, care devine pe zi ce trece, tot mai greu suportabilă.

Cu ochii injectați și degetele ostenite de atâta clăpăcit pe tastatură, generațiile de astăzi, se îndreaptă încet dar sigur, înspre grota din care omenirea a ieșit în urmă cu vreo zece mii de ani. Acum însă nu e vorba de vreo peșteră, ci de un hău existențial, în care oamenii își târăsc angoasele și depresiile.

Între cârpa îmbibată în alcool și telefonul cu mii de aplicații, nu-i decât o diferență de tehnologie. Amețeala însă, este aceeași!

SPONSORII EDIȚIEI: