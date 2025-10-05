VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: DINCOLO DE NUANȚELE GÂNDURILOR

De: ELISABETA VERESS – Editorialist – corespondent pe zona Maramureș la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA; Membră a UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI FILIALA ”ANTON DAVIDESCU” Satu Mare; Membru a ASOCIAȚIEI JURNALIȘTILOR ȘI SCRIITORILOR DE TURISM DIN ROMÂNIA; Vicepreședintă a ASOCIAȚIEI ”DIAMANT DE MARAMUREȘ” – Cavnic, organizatoare a Taberei Internationale ”ELISABETA ART CAVNIC”;

Într-o lume dominată de tehnologie și digital, expozițiile de artă decorativă, precum cea semnată de artistele Viorica Pavlov și Iudit Tarr la Biblioteca „Petre Dulfu” din Baia Mare, reprezintă o întoarcere la rădăcinile creativității umane, aducând în prim-plan rafinamentul tradiției și expresivitatea formelor de artă manuală.

ARTA TAPISERIEI

UNIVERS PERSONAL ÎNNODAT CU PASIUNE ȘI ISTORIE LA 75 DE PRIMĂVERI

Dibăcia și priceperea artistelor Viorica Pavlov și Iudit Tarr se reflectă în fiecare detaliu al tapiseriilor lor, reușind să îmbine armonios tradiția cu inovația. Fiecare lucrare semnată de acestea este o dovadă a măiestriei lor, rezultatul unei pasiuni profunde și al unei munci minuțioase. Ele reușesc să însuflețească materialele textile, transformând simple fire de lână și postav în povești vizuale vibrante și captivante.

Talentul lor se manifestă nu doar prin tehnica impecabilă, ci și prin capacitatea de a evoca emoții și aventuri imaginare cu ajutorul texturilor și culorilor

Viorica Pavlov și Iudit Tarr demonstreaza o înțelegere profundă a artei textile, având abilitatea de a încorpora influențe istorice și culturale în lucrari contemporane pline de vitalitate; astfel, dibacia lor nu este doar tehnică,

ci și conceptuală, fiecare tapiserie fiind o declarație artistică ce reflectă gândirea creativă și inimitabila a acestor doua artiste remarcabile. Într-o lume în continua schimbare, ele ramân păstrătoarele unor tradiții valoroase, pe care le îmbogațesc cu sensibilitate și viziune personală.

Evenimentul a strâns un public numeros format din prieteni, artiști și iubitori de artă …

care au avut privilegiul de a admira lucrările celor doua talentate artiste. Tapiseria, ca formă de artă decorativă, este o împletire complexă de tehnici și emoții, rezultatul fiind o explozie de culori și texturi care povestesc nu doar o istorie vizuală, ci și una culturală, un meșteșug care îmbină meticulozitatea țesutului cu viziunea artistului

Evenimentul a fost moderat de catre profesorul Felician Săteanu, care a adus un plus de profunzime și eleganță, facilitând un dialog deschis între artiști și public. Gândurile, emoțiile și intențiile artistelor au fost dezvăluite, contribuind la o înțelegere mai profundș oferită de tapiseriile expuse.

Astfel de expoziții sunt esențiale nu doar pentru conservarea și promovarea artelor textile, ci și pentru ancorarea comunității într-un proces de apreciere culturala și identitară …

ele ne reamintesc de importanța meșteșugurilor tradiționale și de valoarea artei manuale în era modernității, inspirând viitoarele generații de artiști să împletească noi povestiri vizuale cu firul nemuritor al creativitații și al pasiunii.

Acest tip de tapiserii nu sunt doar obiecte decorative, ci și expresii artistice ale identitații și creativității, care captureaza teme personale sau culturale complexe. Ele pot reflecta o varietate de influențe, de la tradiții antice la tendințe moderne, devenind astfel o punte între trecut și prezent. Tapiseriile executate manual în relief sunt o celebrare a maiestriei tradiționale într-o formă artistică modernă, demonstrând cât de versatila și atemporală poate fi arta textilă.

