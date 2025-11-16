COMPETIȚIE: Sătmărenii au făcut spectacol la Grand Tournament Satu Mare – Andrei Varga a dat KO în primele secunde

Satu Mare a devenit, în weekend, capitala sporturilor de contact din România. Grand Tournament Satu Mare, eveniment organizat de Grand MMA Satu Mare, a reunit peste 500 de sportivi din România, Ungaria și Ucraina, iar evoluția luptătorilor sătmăreni a fost una de excepție.

Județul Satu Mare a fost reprezentat de patru sportivi, iar toți au reușit să se impună în fața adversarilor. Cel mai așteptat moment al serii a fost main-eventul în care Andrei Varga l-a întâlnit pe Eduard Crețu. Luptele s-au încheiat fulgerător: Varga a câștigat prin knockout în primele secunde, spre încântarea publicului prezent.

Pe lângă acesta, au urcat în ring și Luca Chermeș, precum și debutanții Nicolae Tărțan și Pindzsu Daniel, toți obținând victorii convingătoare.

Evenimentul a debutat cu cântarul oficial, care a avut loc vineri, 14 noiembrie, la Shopping City Satu Mare. Gala a continuat de la ora 19:00, fiind dedicată exclusiv meciurilor profesioniștilor, 11 lupte de kickboxing și una de MMA.

O surpriză de nivel internațional a fost prezența celebrului arbitru Paul Nicholls, venit special din Anglia. Nicholls este recunoscut ca unul dintre cei mai apreciați arbitri K1, Glory și ISKA, prezența sa oferind evenimentului în plus de prestigiu.