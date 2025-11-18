Conferință-dezbatere la Satu Mare: „Afaceri și valori în epoca mass-mediei infinite”

Un eveniment dedicat profesioniștilor din business, comunicare și mediul academic va avea loc la Satu Mare, în data de 20 noiembrie 2025, ora 16.00, în Sala de ședințe a Instituției Prefectului Județul Satu Mare. Conferința-dezbatere, intitulată „Afaceri și valori – în epoca mass-mediei infinite”, este organizată sub egida Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Fundației Universitare „Vasile Goldiș” – Filiala Satu Mare și Editurii Cuantic București, cu sprijinul Instituției Prefectului Satu Mare.

Evenimentul își propune să aducă în prim-plan impactul influenței digitale asupra sistemelor de valori, asupra modului în care se construiesc brandurile în România și în lume, dar și asupra felului în care companiile se adaptează într-un flux informațional continuu și adesea haotic. Într-o societate dominată de comunicare instantanee, hiperexpunere și presiune mediatică, organizatorii își propun să provoace un dialog real despre echilibrul dintre succesul economic și responsabilitatea etică.

Invitați cu expertiză internațională în marketing și strategie de brand

Conferința îi aduce în fața publicului pe doi dintre cei mai respectați profesioniști români în domeniul brandingului, strategiilor comerciale și marketingului contemporan:

Corneliu Vîlsan

Cu peste 30 de ani de experiență în poziții executive de top – Director General, Director Regional pentru Europa de Sud și Chief Marketing Officer – Corneliu Vîlsan a coordonat activități în peste 50 de țări din regiunea EMEA-LATAM. Este unul dintre puținii români care au făcut parte din conducerea unei multinaționale listate la bursă și un strateg de brand recunoscut pentru capacitatea de a construi identități solide pentru companii internaționale precum Pernod Ricard, Philips sau Frosta, dar și pentru branduri românești precum Alexandrion, Prodal și Zarea.

Fondator al firmei de consultanță EFF-e Marketing Paris, este totodată membru al platformei franceze Solutions CEO, care conectează lideri de afaceri cu experți seniori din marile corporații. Deține un MBA de la University of Pittsburgh, SUA, iar cea mai recentă contribuție editorială a sa este volumul „Phronesis Marketing. Reconcilierea științei cu arta în scopul elaborării de strategii viabile în viața reală”, un ghid esențial pentru profesioniștii din marketing.

Bogdan Brînzaș

Unul dintre pionierii brandingului modern în România, Bogdan Brînzaș are peste 35 de ani de experiență în domeniu și este fondatorul agenției Branzas Designeri și Consultanți, una dintre cele mai influente firme de strategie din România. A coordonat dezvoltarea a peste 100 de branduri naționale și internaționale, inclusiv redefinirea identității vizuale a brandului Ursus, realizată pe o perioadă de zece ani.

Colaborarea sa cu Interbrand Zurich a contribuit la implementarea standardelor globale de branding pe piața românească. Doctor în Artă și Design, Bogdan Brînzaș participă activ la definirea standardelor ISO privind evaluarea brandurilor și este o voce importantă în dezbaterile despre identitatea națională și brandingul de țară. Este autorul volumului „Brand România, Marea evadare dintre Miorița și Dracula”, o analiză curajoasă despre felul în care România este percepută și se poate reinventa.

Moderatori cu experiență academică și editorială

Discuțiile vor fi moderate de două personalități cu un rol important în mediul universitar și editorial:

prof. univ. dr. habil. Olimpia Neagu , cadru didactic la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, cu o activitate solidă în domeniul științelor economice și sociale;

Hadian Mateescu, director al Editurii Cuantic București, implicat în promovarea unor lucrări de referință în domeniul managementului și comunicării.

O platformă de dialog necesară în era digitală

Conferința se anunță a fi un punct de întâlnire pentru antreprenori, specialiști în comunicare, studenți, profesori și reprezentanți ai administrației publice, interesați de înțelegerea mecanismelor prin care se construiesc valorile și reputația în societatea contemporană.

Evenimentul beneficiază de sprijinul Consiliului Local Satu Mare și al Centrului Cultural „G. M. Zamfirescu”, consolidând astfel implicarea comunității locale în promovarea educației și a dezbaterilor de calitate.