La mulți ani, Mircea Govor! Deputatul PSD Satu Mare la ceas aniversar!

Mircea Govor s-a născut în 16.11.1960 în comuna Supur. Este cel mai mare copil al lui Vasile și Elisabeta Govor. Mircea Govor este căsătorit de 41 de ani cu Felicia. Cei doi au împreună un băiat, Răzvan, care împreună cu soția Mariana le-au dăruit doi nepoței, Raul, care are 18 ani, și Rareș, de 15 ani, de care Mircea și Felicia sunt extrem de mândri.

Din punct de vedere politic , a fost între anii 2013 şi 2016 președintele PSD Satu Mare şi membru în Comitetul Executiv Naţional al PSD de la începutul lunii octombrie 2021 este din nou preşedintele PSD Satu Mare ,a fost ales de 3 ori vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare și din 2024 este deputat în Parlamentul României .Este un politician serios, responsabil, organizat, profesionist și disciplinat, fiind unul dintre cei mai importanți oameni politici din zonă. În mandatele de vicepreședinte al Consiliului Județean, de numele lui s-au legat cele mai importante investiții și realizări în infrastructura și dezvoltarea județului Satu Mare.

Deputatul Mircea Govor este printre cei mai activi din Parlamentul României .Acesta este vicepreședintele Comisiei pentru buget,finanțe și bănci și membru în Comisia pentru agricultură,silvicultură ,industrie alimentară și servicii specifice.

Activitatea lui Parlamentară în cele 11 luni de mandat ne arată interesul și profesionalismul deosebit care îl are .Are 55 propuneri legislative din care 3 promulgate ,inițiate legi.

Printre propunerile legislativă a înregistrat 𝐨 𝐫𝐞𝐮𝐬̦𝐢𝐭𝐚̆ ,demnă de menționat deoarece de peste 30 de ani sătmărenii producători de pălincă așteaptă această lege,i𝐧 𝐝𝐞𝐦𝐞𝐫𝐬𝐮𝐥 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐣𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐭̦𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐫𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐞𝐬̦𝐭𝐢 𝐬̦𝐢 𝐬𝐜𝐮𝐭𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐳𝐞 𝐚 𝐛𝐚̆𝐮𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐚𝐥𝐜𝐨𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞.𝘾𝙤𝙢𝙞𝙨𝙞𝙖 𝙥𝙚𝙣𝙩𝙧𝙪 𝙥𝙤𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖̆ 𝙚𝙘𝙤𝙣𝙤𝙢𝙞𝙘𝙖̆, 𝙧𝙚𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖̆ 𝙨̦𝙞 𝙥𝙧𝙞𝙫𝙖𝙩𝙞𝙯𝙖𝙧𝙚 a dat aviz favorabil 𝙙𝙚𝙢𝙚𝙧𝙨𝙪𝙡 său 𝙡𝙚𝙜𝙞𝙨𝙡𝙖𝙩𝙞𝙫 privind 𝙢𝙤𝙙𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙧𝙚𝙖 𝙨̦𝙞 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙡𝙚𝙩𝙖𝙧𝙚𝙖 𝘾𝙤𝙙𝙪𝙡𝙪𝙞 𝙁𝙞𝙨𝙘𝙖𝙡.

𝘾𝙤𝙣𝙨𝙞𝙡𝙞𝙪𝙡 𝙇𝙚𝙜𝙞𝙨𝙡𝙖𝙩𝙞𝙫 𝙨̦𝙞 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙞𝙡𝙞𝙪𝙡 𝙀𝙘𝙤𝙣𝙤𝙢𝙞𝙘 𝙨̦𝙞 𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡 au emis 𝙖𝙫𝙞𝙯 𝙛𝙖𝙫𝙤𝙧𝙖𝙗𝙞𝙡 pentru 𝙞𝙣𝙞𝙩̦𝙞𝙖𝙩𝙞𝙫𝙖 lui dedicată 𝙥𝙧𝙤𝙩𝙚𝙟𝙖̆𝙧𝙞𝙞 𝙩𝙧𝙖𝙙𝙞𝙩̦𝙞𝙞𝙡𝙤𝙧 𝙧𝙤𝙢𝙖̂𝙣𝙚𝙨̦𝙩𝙞 𝙨̦𝙞 𝙨𝙘𝙪𝙩𝙞𝙧𝙞𝙞 𝙙𝙚 𝙖𝙘𝙘𝙞𝙯𝙚 𝙖 𝙗𝙖̆𝙪𝙩𝙪𝙧𝙞𝙡𝙤𝙧 𝙖𝙡𝙘𝙤𝙤𝙡𝙞𝙘𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙙𝙞𝙩̦𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚.

Prin propunerea legislativă, 𝙗𝙖̆𝙪𝙩𝙪𝙧𝙞𝙡𝙚 𝙖𝙡𝙘𝙤𝙤𝙡𝙞𝙘𝙚 𝙩𝙧𝙖𝙙𝙞𝙩̦𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚 𝙧𝙤𝙢𝙖̂𝙣𝙚𝙨̦𝙩𝙞 – obținute în gospodăriile din mediul rural, 𝙞̂𝙣 𝙡𝙞𝙢𝙞𝙩𝙚 𝙡𝙚𝙜𝙖𝙡𝙚 𝙨̦𝙞 𝙛𝙖̆𝙧𝙖̆ 𝙨𝙘𝙤𝙥 𝙘𝙤𝙢𝙚𝙧𝙘𝙞𝙖𝙡 – vor fi 𝙨𝙘𝙪𝙩𝙞𝙩𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙥𝙡𝙖𝙩𝙖 𝙖𝙘𝙘𝙞𝙯𝙚𝙡𝙤𝙧, 𝙥𝙖̂𝙣𝙖̆ 𝙡𝙖 𝙢𝙖𝙭𝙞𝙢𝙪𝙢 200 𝙡𝙞𝙩𝙧𝙞 𝙖𝙣𝙪𝙖𝙡 𝙥𝙚 𝙜𝙤𝙨𝙥𝙤𝙙𝙖̆𝙧𝙞𝙚, conform evidențelor din registrul agricol.

