Program special al Direcției de Evidență a Persoanelor și al Direcției de Taxe Locale în 1 Decembrie

Cu ocazia Zilei Naționale a României, instituțiile locale își adaptează programul de lucru. Primăria Municipiului Satu Mare informează cetățenii cu privire la orarul serviciilor publice în data de luni, 1 decembrie, pentru a asigura o comunicare clară și eficientă.

Serviciul Stare Civilă – program restrâns

În data de 1 decembrie, Serviciul Stare Civilă va fi deschis între ora 09.00 și 12.00, exclusiv pentru înregistrarea actelor de deces.

Serviciul de Evidență a Persoanelor și Ghișeul Unic vor fi închise pe durata întregii zile.

Direcția de Impozite și Taxe Locale – ghișee închise

Ghișeele fizice ale Direcției de Impozite și Taxe Locale, inclusiv sediul din Piața Romană, vor fi închise luni, 1 decembrie.

Alternativa online: plăți rapide și sigure

Cetățenii au la dispoziție mai multe platforme digitale pentru efectuarea plăților:

Platforma online a Primăriei Satu Mare :

👉 platformacetateni.satumare.globalpay.ro

Aplicația MobilePay Satu Mare , disponibilă în Google Play și App Store

Portalul național de plăți : ghiseul.ro

Stațiile de plată SelfPay, accesibile în numeroase locații din oraș

Aceste instrumente permit achitarea impozitelor, taxelor și amenzilor în mod rapid, sigur și fără deplasare la sediile instituțiilor.