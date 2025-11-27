Program special al Direcției de Evidență a Persoanelor și al Direcției de Taxe Locale în 1 Decembrie

Cu ocazia Zilei Naționale a României, instituțiile locale își adaptează programul de lucru. Primăria Municipiului Satu Mare informează cetățenii cu privire la orarul serviciilor publice în data de luni, 1 decembrie, pentru a asigura o comunicare clară și eficientă.
Serviciul Stare Civilă – program restrâns
În data de 1 decembrie, Serviciul Stare Civilă va fi deschis între ora 09.00 și 12.00, exclusiv pentru înregistrarea actelor de deces.
Serviciul de Evidență a Persoanelor și Ghișeul Unic vor fi închise pe durata întregii zile.
Direcția de Impozite și Taxe Locale – ghișee închise
Ghișeele fizice ale Direcției de Impozite și Taxe Locale, inclusiv sediul din Piața Romană, vor fi închise luni, 1 decembrie.
Alternativa online: plăți rapide și sigure
Cetățenii au la dispoziție mai multe platforme digitale pentru efectuarea plăților:
-
Platforma online a Primăriei Satu Mare:
👉 platformacetateni.satumare.globalpay.ro
-
Aplicația MobilePay Satu Mare, disponibilă în Google Play și App Store
-
Portalul național de plăți: ghiseul.ro
-
Stațiile de plată SelfPay, accesibile în numeroase locații din oraș
Aceste instrumente permit achitarea impozitelor, taxelor și amenzilor în mod rapid, sigur și fără deplasare la sediile instituțiilor.