VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: CONVULSII TĂCUTE

După mare vânzoleală din decembrie 1989, caricaturistul Mihai Stănescu, a publicat în 1990 un album satiric intitulat Acum nu e momentul. Titlul cărții era inspirat de răspunsul pe care autoritățile comuniste îl dădeau, invariabil, la orice propunere novatoare: niciodată, nu era momentul pentru nimic. Erau invocate directivele de partid, conjunctura, ultima cuvântare a toarșului, situația internațională, te miri ce! Albumul se dorea a fi un avertisment pentru lumea nouă care se construia.

NICI ACUM NU E MOMENTUL?

(Bikfalvi Zsolt: ”Bate fierul cât e cald” – fotografie care a obținut MEDALIA DE AUR la Salonul International ARS Arad 2023, Foto Club Arad)

Din păcate, se pare însă că prea puțini au răsfoit albumul acesta de caricaturi, astfel că momentul care nu a venit înainte de revoluție, nu a sosit nici până în ziua de azi. Birocrați noi, cu metehne vechi, lucrează de zor, aplicat și meticulos, la uriașa mașinărie de pierdut vremea prin birouri, de amânat proiecte urgente, de rezolvat probleme presante.

La drept vorbind, unde ne grăbim? …

de ce ar trebui tulburat somnul uriașei mașini birocratice, care secretează zi de zi hârțoage, rapoarte, expertize, dări de seamă și alte zorzoane din fastuoasa costumație a neantului bine plătit?

(Dragos Georgescu – ”Fluieraș”)

Clamăm digitalizarea, marile avantaje ale acesteia, renunțarea la tot soiul de adeverințe, dar la drept vorbind, muntele de hârțoage necesare oricărui dosar, cât ar fi el de neimportant, este mai înalt decât versanții Himalayei.

Atunci pe cine să mai mire faptul că în țara asta, rar se mai întâmplă ceva bun,

armata birocratică se află mereu în ofensivă și distruge sistematic, nervii nefericiților imprudenți, care încearcă să apeleze la serviciile statului!

Încremenirea a pus stăpânire pe întreaga fire, chiar și din goana trenului, poți vedea gările devastate, mai ceva ca și cele din Ucraina.

(Dragos Georgescu – ”Mă doare timpul”)

Peisajul este foarte departe de unul minim acceptat de lumea civilizată. România se târâie la coada tuturor clasamentelor europene, dar dezastrul acesta nu alarmează pe nimeni.

Baletul funcționarilor se desfășoară netulburat, pe un fond muzical de cântec de leagăn, în care pruncul a murit demult, iar bocitoarele bete, îi cântă melodii de botez … un fulminant carnaval de adrese și dosare cu șină…

Important este ca să învățăm foarte bine lecția națională de resemnare, de la început și până la capăt, pe de rost!

Soarele nostru rătăcește de dimineață și până în noapte, doar în hăul amurgului, iar răsărit, nu mai este pentru nimeni. Acum nu e momentul să facem nimic, așa cum niciodată nu a fost.

(Dragos Georgescu – ”Între poveri”)

Înapoierea României, tot mai evidentă și mai tragică, este cauzată de cele trei grații ale apocalipsei: lenea, răutatea și prostia; aceste boli cancerigene distrug încet, dar sistematic organismul social și politic al unei țări absolut nefericite.

Acum nu e momentul, strigă puternicii zilei, conform tradițiilor în vigoare

Vor trece mandate furioase, unii vor pleca, alții nu vor mai veni, vom schimba tricouri, sigle și sloganuri, și poate unele figuri politice, dar peste toate, se va întinde, ca o pecingine, celebra rezoluție: Acum nu e momentul! și încet vom dispărea și noi din peisaj, inadecvat, pentru că nu-i așa? momentul nostru nu poate veni în nici un acum.

Noapte bună, popor român, străduiește-te să dormi mai departe, chiar dacă acum nu e…momentul!

