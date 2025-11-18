VERTICALI PENTRU ROMÂNIA – PUNTEA NEVĂZUTĂ ÎNTRE OAMENI, IDEI ȘI ÎNTOARCERI

De DANIELA BLIDERAN — Editorialist corespondent VERTICALI PENTRU ROMÂNIA, Mainz, Germania; Manager de proiect, specializat în cost management, controlling și coordonare a proiectelor complexe din domeniul Hyperscale Data Center; translator acreditat IHK, activ în cadrul Kultur-und Sprachmittler e.V. Mainz; membru fondator al Wermbran Dynamics SRL, al asociației Inițiativa DREAM CAREI by Wermbran Dynamics și al Organizației Femeilor Antreprenor UGIR – filiala Satu Mare, afiliată Confederației Patronale Concordia;

Setea de noi provocări le arde încă în privire, ca o promisiune a unui drum ce nu s-a încheiat … iar atunci când ziua se stinge, își lasă pașii călăuziți de cuvintele lui Max Ehrmann din Regulile lui Baltimore:

„Mergi calm printre zgomotul și agitația zilei și amintește-ți cât de calm poate fi, și cât de pace există în mijlocul tuturor acestor schimbări. Cu toate încercările vieții, tu rămâi tu – un om în continuă evoluție.”

Pentru ei, aceste cuvinte nu sunt doar o învățătură, ci o hartă secretă – un compas interior care le amintește că, indiferent de vânturile vieții, adevărata putere se află în liniștea pe care o poartă înăuntrul lor.

DRUMUL NESFÂRȘIT AL REINVENȚIEI: POVESTEA UNEI RENAȘTERI ÎNTRE CULTURI

Într-o lume unde etichetele sunt adesea mai simple decât înțelesurile adânci, există vieți care refuză să fie reduse la un singur cuvânt sau rol. Ele sunt ca o poveste scrisă în mai multe limbi, între culturi ce se întretaie și cresc împreună, dând naștere unei identități imposibil de simplificat. Viața lor este un drum continuu, mereu în transformare, cu ramuri ce se întind spre un viitor incert, indiferent de furtunile ce le încearcă.

Ele nu sunt definite de ceea ce sunt acum, ci de ceea ce vor să devină

Trăiesc între două lumi – între moștenirea culturală și construirea unui viitor propriu, într-un echilibru fragil, între sacrificii și împliniri mărunte, dar semnificative. Fiecare zi este o luptă, dar și o oportunitate de a învăța și de a lăsa un impact.

Așa este și ea – FEMEIA

(DANIELA BLIDERAN: ”Shaima-nal vagyok”)

Moștenirea sa, un mozaic de influențe tăcute dar decisive, a format-o profund. Tatăl i-a insuflat dragostea pentru cunoaștere și curajul de a gândi liber, iar mama i-a arătat calea unei vieți ce nu cunoaște compromisuri … o viață care nu poate fi înțeleasă decât prin echilibrul între trecut și prezent, între tradiții și construcții proprii.

Într-o eră a schimbărilor rapide, lecția ei este simplă: nu renunța niciodată la cine ești cu adevărat, chiar și atunci când lumea din jurul tău pare că cere să te transformi, pentru că identitatea nu este statică, ci un proces continuu de auto-descoperire și adaptare, o călătorie ce se trăiește, nu se explică.

Mamă a mulți copii…

sora unui frate care o iubea cu o adâncire tăcută, dar totală, cu o iubirea care nu s-a măsurat în cuvinte, ci în gesturi ce rămân vii, ca o amintire care nu dispare niciodată, (pierderea lui i-a adus o lecție despre iubirea necondiționată): fragilă și profundă, precum viața însăși, ea poate stinge într-o clipă, lăsând doar ecoul dorinței neîmplinite de a fi prezent …

(DANIELA BLIDERAN: ”PORT PANTOFI DE LA ROMARTA / TOT DIN CHILE ESTE TATA / SUNT COPIL DIN INDIA ROMÂNCUȚĂ-I MAMA MEA)

soție …

dar nu întotdeauna pregătită pentru greutatea unei iubiri de lungă durată, într-o lume unde visurile păreau fără sfârșit … deodată 15 ani de armonie idealizată s-au prăbușit în fața realității unei relații care cerea mult mai mult decât promisiuni.

În carieră …

femeia plină de ambiție și muncă neîncetată, sub presiunea unei societăți care valorizează mai mult realizările exterioare, și-a pierdut esența, căutând sensuri ce nu veneau nici din promovare, nici din alt premiu.

(DANIELA BLIDERAN: ”PREGĂTIȚI DE A NE ÎNVINGE LIMITELE”)

Mai târziu în șirul vieții, s-a regăsit în cuvinte multiple, învățând limbi noi, construind punți între culturi și între propria identitate; viața ei este o continuă reconstrucție, o căutare a sensului într-o lume în care frontierele se contopesc și identitățile se împletesc între visuri și realități.

A plecat în Germania …

unde a învățat o limbă nouă, dar mai ales a înfruntat lumea unei alte realități, unde succesul nu se măsoară prin legături sau sânge, ci prin muncă neîncetată și realizări concrete.

A fost străină între două culturi, prinsă în nevoia de a se adapta și a supraviețui, dar și în riscul de a-și pierde esența, a muncit de cinci ori mai mult decât nemții, doar pentru a ajunge la aceleași rezultate, plătind un preț imens: pierderea propriei identități, sacrificarea visurilor sale pentru a construi un viitor pentru copii.

A venit apoi a doua relație

care a adus cu sine provocări neașteptate, dar și lecții importante: descoperirea complexității unei realități mai puțin evidente la început, în care dificultățile emoționale ale fostului partener au impus o schimbare de perspectivă; perioade de învățare, în care a înțeles nu doar provocările cu care se confrunta celălalt, dar și cum acestea o afectau, întărindu-i capacitatea de a înțelege, de a fi răbdătoare și de a naviga prin perioadele dificile .. iar toate aceste experiențe i-au adus o mai profundă înțelegere a relațiilor umane, învățând-o că iubirea și susținerea sunt uneori cele mai puternice în momentele de vulnerabilitate, fără a le reduce doar la „greutăți”, ci la oportunități de creștere comună.

(DANIELA BLIDERAN: ”LASĂ CĂ LE ARĂT EU LOR!”)

Cu timpul, munca nu a mai fost suficientă pentru a-și hrăni sufletul

A înțeles că reconstrucția sa interioară trebuia să vină dintr-o nouă viziune asupra vieții, care nu se măsoară doar în cariere sau relații, ci în echilibrul între a dărui și a primi, între a învăța și a iubi, dedicării copiilor, dorind să le ofere nu doar continuitate, ci și un drum propriu, un sens al existenței.

Schimbarea a venit treptat, ca o primăvară timpurie ce înflorește pe tăcute. A găsit un sens în a ajuta alți români și maghiari să navigheze prin complexitatea sistemului german, iar acest act de dăruire i-a adus o satisfacție pe care succesul material nu i-o putea oferi. Totuși, în acest drum, a înțeles că procesul de reînvigorare nu este niciodată lin, ci ca o călătorie plină de provocări și descoperiri, fiecare zi aducându-i câte un pas înainte, spre conturarea unui sens mai adânc și mai împlinitor.

A venit momentul când dorința de a se reconecta cu țara natală a prins contur și a început să clădească punți între lumi

A înființat o asociație și a propus ideea unui HUB de inovare, un loc unde tehnologia și creativitatea să se întâlnească pentru a aduce schimbare, iar în paralel, a devenit jurnalist, reînnoindu-și legăturile cu țara, participând la evenimente și întâlnind oameni care au ajutat-o să evolueze, atât personal, cât și profesional.

(DANIELA BLIDERAN: ”ÎN SLUJBA SĂRĂCIEI”)

Drumul ei este unul al renașterii continue, o călătorie de învățare și reconectare cu sine, fiecare pas o aduce mai aproape de adevărata ei esență, iar cu empatie și perseverență, FEMEIA transformă fiecare provocare într-o oportunitate de creștere.

Textul meu poate părea încărcat de tristețe și oboseală, dar fiecare zi este o minune dată de Dumnezeu …

călătoria vieții nu este despre un «sfârșit» sau o destinație, ci despre a te regăsi mereu, pas cu pas; fiecare provocare, pierdere sau schimbare te învață ceva valoros. Învață să îmbrățișezi procesul, chiar și atunci când pare greu, pentru că, la fiecare răscruce, vei descoperi o nouă versiune a ta – mai puternică, mai înțeleaptă, mai curajoasă.

(DANIELA BLIDERAN: ÎN ARȘIȚA ISTORIEI)

Nu renunța la visurile tale, chiar și când drumul devine greu, și nu uita niciodată acel foc interior care te împinge să mergi înainte.

Să ne ridicăm, chiar și când totul pare să ne doboare, să rămânem tari și neclintiți, păstrând aprinsă flacăra speranței în fața oricărei provocări, rămânând ferm în dorința de a merge înainte, cu credința că fiecare pas te aduce mai aproape de cea mai bună versiune a ta.

