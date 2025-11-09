VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: REGĂSIRI

De: Vlad Mulcuțan-Chiș: editorialist-corespondent VERTICALI PENTRU ROMÂNIA la Timișoara;

Bine v-am regăsit, dragii mei cititori!

În ediția de săptămâna trecută vă povesteam despre importanța luării corecte a tuturor deciziilor din viețile noastre, susținând cu tărie faptul că numai noi putem fi aceia care cunoaștem pe deplin ce înseamnă pentru noi fericirea, liniștea și bunăstarea. Ei bine, aceste lucruri fundamentale ale vieților noastre sunt menținute sau chiar întreținute prin decizii pe care le luăm zi de zi și care, cu ușurință, pot fi corectate sau îmbunătățite atunci când inspirația nu ne este de mare ajutor în luarea lor.

Acum decid eu!

Partea a II-a

Adevăratele provocări sunt deciziile care durează un moment,

dar generează rezultate, sau consecințe – după caz, pentru o întreagă viață. Adevăratele provocări se ascund tocmai în spatele deciziilor care par a fi simplu de luat pe moment, dar extrem de complicate dacă le-am analiza în profunzime. Adevăratele provocări implică deciziile care trebuie luate imediat, fără a cunoaște binele sau răul, echilibrul sau dezastrul, cumpătul sau entuziasmul la care ar putea duce acestea.

Necunoscutul rămâne un veșnic mister dacă nu încercăm să-l descoperim,

și cel mai probabil că eșecul nu are un gust mai amar decât regretul că nu am decis să încercăm, decât regretul că nu am decis să luptăm și decât regretul că nu am decis să ne asumăm.

Din postura de student la Facultatea de Medicină,

afirm cu tărie că luarea deciziilor reprezintă una dintre cele mai mari provocări, prin prisma faptului că în jurul acelor decizii gravitează viitorul pacienților, evoluția stării lor de sănătate și întreaga lor viață, pe care și-o încredințează în mâinile medicilor.

Pe de altă parte, deciziile reprezintă momente importante, și uneori dificile, inclusiv în ceea ce îi privește pe studenți. De la decizia curajoasă de a urma o carieră medicală și de a-și investi întregul timp de care dispun în pregătirea lor profesională, și până la deciderea și alegerea unei specialități medicale pe care să o urmeze cu mândrie, demnitate și profesionalism o viață întreagă, studenții aleg zilnic să gândească rațional, să aibă o privire în perspectivă și să viseze departe…

Oricât de arzătoare ar fi dorința, oricât de mare ar fi pasiunea și oricât de sincere ar fi intențiile,

realitatea este că, în timp, odată cu vremea, odată cu oamenii, odată cu anii, ne schimbăm și noi. Entuziasmul poate să oscileze, implicarea poate să depindă și de surse externe, energia poate să se termine și, în final, rămânem numai noi, cu rezultatele propriilor noastre decizii, care pot înemna fie realizări, fie frustrări.

Subliniez, astfel, importanța unei decizii obiective, realiste și neinfluențate de factori superficiali pentru că, mai ales într-un domeniu cu o așa complexitate, expus zilnic la riscuri și provocări, motorul care îi face pe oameni să funcționeze este pasiunea, fericirea și liniștea … și aceste trei binecuvântări sunt confirmate de căldura care se resimte în glas, bucuria care se citește pe chip și mulțumirea veșnică și profundă a pacienților, care, bineînțeles, ne îndeamnă sa excelăm în ceea ce facem.

În concluzie, suntem ceea ce gândim, muncim pentru ceea ce visăm, trăim pentru ceea ce sperăm

și culegem din ceea ce am fost ieri, zilele trecute, anii precedenți sau chiar o viață întreagă, pentru că suntem rezultatul propriilor noastre decizii.

Stimați cititori, vă doresc o toamnă cât mai frumoasă în priviri, roditoare în suflete și călduroasă în inimi! Și, nu uitați: toate bucuriile de azi sunt rezultatele deciziilor de ieri!

O săptămână binecuvântată!

Sursă foto: Vlad Mulcuțan

SPONSORII EDIȚIEI: