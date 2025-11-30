VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: REGĂSIRI

De: Vlad Mulcuțan-Chiș: editorialist-corespondent VERTICALI PENTRU ROMÂNIA la Timișoara;

ROMÂNIA

șapte litere, trei culori, 19 milioane de suflete și 238 de mii de kilometri de pământ românesc, conturează definiția unui popor puternic, nădăjduitor și vrednic de mai bine, mândru de istorie, încrezător în viitor și îmbogățit de credință și tradiții.

România mea frumoasă!

M-am născut pe pământ românesc și am crescut frumos cu tradiții, obiceiuri, școală românească și bunătate de român

M-am născut în țara cu oameni calzi, cântece ritmate, bucate alese și credință în Dumnezeu. M-am născut în țara mea, și mă mândresc cu asta oriunde aș pleca. Oricât de frumoasă ar fi această lume și oricât de departe m-ar duce viața, în final, toate drumurile duc acasă iar bucuria reîntoarcerii este un sentiment de neegalat.

M-am născut în țara care a oferit Europei și întregii lumi exemple de performanțe școlare, artistice și sportive, exemple de medici profesioniști, exemple de profesori dedicați, și renumele unor oameni buni, blânzi și empatici.

Decembrie nu înseamnă numai iarnă, zăpadă, vacanță, Crăciun și colinde …

Decembrie înseamnă și sărbătoarea tuturor celor care trăiesc, iubesc și vorbesc românește. Cu tricolorul arborat în ferestre și cu Imnul de Stat răsunând în suflete, energia românilor se resimte peste hotare iar căldura acestora contrastează frigul iernii.

Noi, ROMÂNII, suntem oamenii care au trăit experiența unei revoluții în urma comunismului,

oamenii care au trecut printr-o pandemie și oamenii care, poate că nu au fost conduși cu demnitate, dar au rămas încrezători că vremurile bune se apropie.

Cu toții purtăm grija zilei de mâine, e adevărat că în diferite contexte și nivele de complexitate, și mulți avem tendința să punem totul în cârca statului. Dar până să așteptăm rezultatele unei schimbări a mentalității, a nivelului socio-economic și a oportunităților, cred că ar trebui să ne preocupe mai mult ceea ce facem noi înșine pentru propria persoană; iar astfel, fiind schimbarea pe care dorim să o vedem în lume, devenim exemple și surse de inspirație pentru cei care ne admiră, pentru cei care ne sunt alături și pentru cei care au încredere în noi.

“Hai să dăm mână cu mână”

și să fim mai uniți ca oricând, ca să ducem mai departe valorile care ne caracterizează încă din istorie și ca să ajungem vremurile în care poporul român să resimtă și în suflete bogăția pe care o deține din veacuri; așa cum frumos ne declară de dincolo de nemurire poetul Adrian Păunescu: ,,De n-aș fi om, aș vrea să fiu un tricolor uitat în Munții Apuseni…”La Mulți Ani, România!

La Mulți Ani, dragi români!

