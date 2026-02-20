156 persoane angajate prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare

Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislația în vigoare de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, în luna ianuarie 2026 au fost încadrate în muncă 156 persoane, din care: 24 șomeri indemnizați și 132 neindemnizați.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 31 ianuarie 2026, 83 persoane au vârsta peste 45 de ani, 24 au vârsta între 35 și 45 de ani, 15 au vârsta între 25 și 35 de ani, iar 34 sunt tineri sub 25 de ani.

Grupa de vârstă – Total persoane angajate

Total general 156 persoane

Sub 25 ani – 34 persoane

Între 25 și 35 ani – 15 persoane

Între 35 și 45 ani – 24 persoane

Peste 45 ani – 83 persoane

Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex feminin (79 persoane), numărul bărbaților fiind de 77 persoane.

În funcție de rezidență, 87 persoane angajate în perioada de referință provin din mediul urban, iar 69 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe persoane au studii liceale (62 persoane), gimnaziale (28 persoane), profesionale (31 persoane), 19 persoane fiind cu studii universitare, învățământ primar și fără studii (12 persoane) și postliceale (5 persoane).

Dintre acestea, 2 persoane sunt de etnie roma.

Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul AJOFM Satu Mare în luna ianuarie 2026, 5 persoane sunt ușor ocupabile, 125 persoane sunt mediu ocupabile, iar 26 persoane sunt greu și foarte greu ocupabile.

Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele AJOFM Satu Mare.

La sfârșitul lunii ianuarie anul curent, numărul persoanelor care au beneficiat de asistență pentru înregistrarea în evidență ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecției sociale privind acordarea indemnizației de șomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 780 persoane.

Pentru integrarea pe piața muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reședința beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, str. Ion Ghica, nr. 36, telefon: 0261/770237 și e-mail: ajofm.sm@anofm.gov.ro